Escándalo en Turquía: Icardi marcó un gol a los 50 segundos y el Galatasaray fue campeón tras el abandono de su rival en señal de protesta

El gol de Mauro Icardi en el partido que duró solo un minuto y el Galatasaray fue campeón de la Supercopa de Turquía

Un escándalo salpicó al fútbol turco, ya que en la final de Supercopa local el Galatasaray se consagró campeón luego del gol de Mauro Icardi a los 50 segundos y los juveniles del Fenerbahce se retiraron del campo de juego en señal de protesta. El partido se dio por terminado y el elenco del rosarino de 31 años levantó el trofeo.

En el inicio del partido, tras un pelotazo, le bajaron de cabeza la pelota a Icardi, quien definió con un tiro cruzado. Su fuerte remate fue imposible para el arquero juvenil. De inmediato los chicos del Fenerbahce se retiraron del campo de juego, algo que ya habían acordado a modo de protesta.

El árbitro dio por terminado el partido y mientras los juveniles del Fenerbahce se retiraron del campo de juego recibieron los aplausos de los jugadores del Galatasaray. Fue todo en un marco surrealista, en el que el jugador del Galatasay, Kerem Demirbay, besó y levantó el trofeo antes del partido. En tanto que fue el tercer título de Icardi en aquel país y el noveno en su carrera a nivel general de clubes, ya que ganó seis en su etapa en el París Saint-Germain (PSG).

Kerem Demirbay tomó, levantó y besó la Supercopa antes del partido

Las irregularidades de este partido comenzaron a fines de 2023, cuando ambos equipos debieron disputar la final de este torneo en Riad, el 29 de diciembre, pero fue suspendida al nos ser autorizados los jugadores a salir al campo con camisetas con el rostro de Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la Turquía moderna, con el mensaje “Paz en casa, Paz en el Mundo”, según señaló un cablee de EFE.

El cotejo se pospuso y desde el mes pasado el clima se complicó cuando el 17 de marzo los jugadores del Fenerbahce fueron agredidos por los hinchas del Trabzonspor. Aquel encuentro había sido victoria de 3-2 para el Fenerbahce. Por ese motivo el Trabzonspor fue sancionado con seis partidos sin público en condición de local.

Cabe recordar que el Fenerbahce es segundo en la Superliga de Turquía detrás del Galatasaray y se ubica a solo dos puntos. Tiene una agenda apretada ya que este jueves visitará al Olympiakos (13.45 hora de la Argentina), en el duelo de ida por los cuartos de final de la Conference League, la tercera competición europea.

El presidente del Fenerbahce, Ali Koç publicó una carta donde explicó los motivos por los que decidieron presentar un equipo juvenil ante el Galatasaray

Sin embargo, ni este tema de fechas ni aquellos incidentes en Trabzonspor fueron las excusas del Fenerbahce para presentar un equipo de juveniles frente a su clásico rival. Su presidente, Ali Koc, publicó una extensa carta en la página oficial de la entidad de Estambul, en la que explicó todos los motivos.

“Hay mucho que explicar. En primer lugar, quiero decirles esto a todos los aficionados del Fenerbahçe, sin importar lo que suceda hoy, lo que haya sucedido hasta ahora”, comenzó. Luego disparó: “Las injusticias que vivimos, las conspiraciones de la organización terrorista, el intento de asesinato de nuestro equipo de fútbol, el intento de linchamiento de nuestros futbolistas en nuestro último partido fuera de casa, nuestros campeonatos que fueron robados por la fuerza”.

“La dirección también quería retirarse temporalmente de la liga y posponer los partidos. Los partidos continuaron después de que desde los niveles más importantes de nuestro estado se dieran garantías de ‘no se preocupen, encontraremos a los delincuentes’. Han pasado 9 años. Todavía no hay avances. Las demandas presentadas tras la Conspiración del 3 de julio aún están en el aire y no han concluido. Estos son sólo algunos de los eventos que he enumerado. Podemos aumentar esta lista”, agregó.

Koc se refiere puntualmente a un hecho de 2015, cuando el micro en el que viajaba el plantel del Fenerbahçe fue baleado. “No vamos a volver a jugar al fútbol hasta que se encuentre a los autores”, afirmó en conferencia de prensa el entonces vicepresidente del Fenerbahce, Deniz Tolga Aytore. “La intención estaba clara: matar a 41 personas”, concluyó.