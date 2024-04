Las dos chances claras que desperdició Julián Álvarez en el triunfo del City ante Aston Villa: la tapada “gemela” a la de Dibu contra Kolo Muani

Después de no haber jugado ni un minuto en el empate 0-0 entre el Manchester City y el Arsenal del domingo, Pep Guardiola decidió incluir como titular a Julián Álvarez frente al Aston Villa, por la fecha 31 de la Premier League. Y si bien el Araña no aportó goles en el 4-1 de los Ciudadanos, sí ofreció su movilidad y generosidad, que abrió espacios para que los autores de las conquistas fueran Phil Foden -por triplicado- y Rodri.

El delantero ex River, de 24 años, intentó su gol por todas las vías. La baja de último momento de Dibu Martínez por enfermedad no le permitió mantener un duelo de campeones del mundo con la selección argentina. No obstante, el sueco Robin Olsen, su reemplazante, le plantó dura resistencia y le terminó ganando el duelo.

Fueron dos las oportunidades claras que dispuso el punta. La primera, a los 36 minutos, llegó tras combinarse con Rico Lewis. Cara a cara con el guardameta, definió cruzado, y Olsen tapó con el pie, ampliando el volumen de su cuerpo para achicar, en un movimiento parecido al de Dibu con Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar -pero fue con la pierna opuesta-.

Luego, a los 89, rescató un balón que era un pase para él en el área, dominó sobre la derecha con el portero custodiándolo de cerca, buscó el ángulo y sacó la mediavuelta, pero los guantes le ahogaron el grito. Hubo más de su repertorio, como el disparo al minuto que dio en el costado de la red, o el tiro libre que se marchó por encima del travesaño.

La ya mítica atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani (REUTERS/Molly Darlington)

Tuvo además la mala fortuna de que, tras dibujar una gambeta que quedó trunca en la puerta del área adversaria, los Villanos recuperaron e iniciaron el contragolpe que derivó en el 1-1 parcial, firmado por Jhon Durán.

Julián lleva 14 conquistas en la temporada, en la que debió cubrir distintos roles, sobre todo ante la extensa baja de Kevin De Bruyne. Lo hizo jugando detrás de Erling Haaland, o incluso por las bandas. Esta vez le tocó actuar en su posición natural, de ariete, y sólo le faltó el gol.

Lo que no le faltan, claro, son títulos. Con la selección argentina ganó la Copa América, la Finalissima y el Mundial. Con River, los certámenes locales y la Copa Libertadores. Y en el City, llegó y celebró el triplete: Premier, FA Cup y la primera Champions de la historia para el elenco de Manchester. Un verdadero talismán, más allá de sus evidentes cualidades.

* Las principales acciones del partido y el show de Foden