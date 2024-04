Julián Álvarez vs. Dibu Martínez por la Premier League: todo lo que hay que saber sobre el duelo entre Manchester City y Aston Villa

Julián Álvarez vs. Dibu Martínez, frente a frente por la Premier League

La Fecha 31 de la Premier League contará con un gran encuentro entre semana que tendrá a dos argentinos como protagonistas: el Manchester City de Julián Álvarez recibirá al Aston Villa del Dibu Martínez. Por un lugar en la zona de clasificación a la próxima Champions League en juego y la punta que hoy le pertenece al Liverpool a tan solamente unos puntos de distancia, Ciudadanos y Villanos se verán las caras a partir de las 16:15 (hora argentina) en el estadio Etihad. Televisará ESPN.

Aunque no está confirmada la alineación, Josep Guardiola dejaría en el banco de suplentes a Julián Álvarez para sostener el cuarteto ofensivo compuesto por Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden y Erling Haaland. Lo que sí advirtió Pep es que no estarán disponibles por lesión algunas de sus mejores figuras: el arquero Éderson Moraes y los defensores Kyle Walker y Nathan Aké. Quien sí podría regresar es John Stones, aunque no lo arriesgará en caso de no estar al 100 por ciento.

“Son excelentes en su manera de jugar. Pueden tener una presión alta y luego defender muy bien con una defensa de cuatro o cinco defensas y una línea muy estructurada. Creo que está jugando con el mismo sistema. Tienen muy buenas jugadas a balón parado y transiciones con dos jugadores increíblemente rápidos al frente. Tienen un portero excepcional”, apreció Guardiola sobre el Aston Villa y particularmente sobre Dibu Martínez. Además, valoró la labor de su compatriota Unai Emery, entrenador villano: “Su Aston Villa es impresionante y siempre lo ha hecho muy bien. No es sorprendente para nada su gestión y la calidad del equipo”.

Pero los de Birmingham también arribaron a este compromiso con bajas de renombre: Jacob Ramsey y su goleador, Ollie Watkins, que lleva 16 goles en la temporada y está a dos del máximo artillero Haaland, se lo perderán por lesión. Se suman al suspendido John McGinn y los otros integrantes de la enfermería como Emiliano Buendía, Tyrone Mings (con lesiones de rodilla) y Matty Cash (muscular).

“Jugar contra el mejor equipo de la Premier League es la prueba más grande a la que nos enfrentamos. (Guardiola) para mí es el mejor entrenador del mundo. Analizándolo en España, analizándolo aquí en Inglaterra, es un entrenador brillante, un entrenador genial”, fue lo que comentó Emery antes de salir a la cancha.

Actualmente Liverpool lidera la tabla de la Premier con 67 puntos y recién se presentará mañana como local del colista Sheffield United. El Arsenal es escolta con 65 y recibirá hoy en primer turno a Luton Town (18°). Y en el tercer lugar del podio figura el City, que con 64 unidades tendrá la chance de alcanzar a los Reds en lo más alto de la clasificación. Pero el cuarto puesto es justamente del Villa, que acumula 59 y se anima con pelearle la plaza a su rival de turno.

Probables formaciones:

Manchester City: Stefan Ortega; Manuel Akanji, Rúben Dias, Rico Lewis, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden; y Erling Haaland. DT: Pep Guardiola

Aston Villa: Emiliano Martínez; Ezri Konsa, Clément Lenglet, Pau Torres, Álex Moreno; Leon Bailey, Youri Tielemans, Douglas Luiz, Morgan Rogers; Moussa Diaby y Jhon Durán. DT: Unai Emery

Estadio: Etihad

Hora: 16.15 (Argentina)

Árbitro: Darren England

Televisará: ESPN

TABLA DE POSICIONES