El dardo del presidente de San Lorenzo a Boca Juniors que despertó una polémica entre los clubes por el historial

La polémica instalada por el presidente de San Lorenzo en las redes: ¿profesionalismo y amateurismo deben separarse?

Boca Juniors y San Lorenzo se verán las caras mañana en la Bombonera por un duelo trascendental que puede llegar a definir las chances de uno y otro en la Zona B de la Copa de la Liga. La cita contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y comenzará a las 17. La previa elevó su temperatura con el posteo de uno de los presidentes: Marcelo Moretti sacó a relucir el historial en el que el Ciclón se impone sobre el Xeneize.

“+11 Claramente es lo que entendemos los verdaderos futboleros”, fue el posteo que realizó el pope azulgrana en una historia de Instagram, acompañando la frase con dos corazones con los colores de la entidad de Boedo. La referencia fue hecha para el historial del profesionalismo en el que San Lorenzo le saca esa diferencia de partidos a Boca, en medio de un histórico debate en el que muchos fanáticos decidieron mezclarlo con la era amateur.

¿Qué dicen los números? Moretti se basó en el historial de las ligas profesionales de la AFA, donde se registraron un total de 191 partidos jugados con 76 triunfos azulgranas, 65 boquenses y 49 empates (más uno suspendido). Es decir, +11 para San Lorenzo. Lo llamativo es que si bien el mandatario de los de Boedo optó por discernir entre profesionalismo y amateurismo, también lo hace entre campeonatos y copas nacionales. Y es que si contabilizara solo la época profesional, el Ciclón le llevaría 15 encuentros de diferencia a Boca (82 triunfos contra 67, más 51 empates). Por ende, en el “+11″ de la cuenta de Moretti, el partido de mañana no sería contabilizado.

El posteo de Marcelo Moretti en su cuenta de Instagram

Las estadísticas totales entre San Lorenzo y Boca marcan que se enfrentaron en 211 partidos (incluido amateurismo y profesionalismo) con 83 triunfos del Cuervo, 75 del Xeneize, 52 empates y un partido que se les dio por perdido a ambos. Es decir que, en ese caso, la diferencia de cotejos sería de 8 en favor de los Matadores.

Además, San Lorenzo se impone en otros rubros específicos: 3-1 en el ámbito internacional, 3-1 en copas de AFA (con un empate) y 77-73 por Ligas de AFA (con 51 empates y uno suspendido). El único historial en el que Boca figura por encima es en Ligas de AFA amateurs: 8-1 (más dos empates).

LA CHICANA DE RUBEN DARÍO INSUA A DIEGO MARTÍNEZ

Diego Martínez y Rubén Darío Insúa en conferencia

Los entrenadores de San Lorenzo y Boca Juniors comparecieron a una rueda de prensa promovida por las autoridades de la Liga Profesional en la antesala al clásico que disputarán mañana en la Bombonera por la Fecha 12 de la Zona B de la Copa de la Liga. Al margen de los análisis de los entrenadores de uno y otro equipo, la perlita de la conferencia se registró cuando fueron consultados por sus enfrentamientos anteriores y el Gallego chicaneó al Gigoló.

“No me acordaba de ese dato, pero el pasado no se puede modificar. El futuro sí”, respondió Insúa, cuando le consultaron si tenía en cuenta que en las dos veces que había enfrentado a Martínez (una con Tigre y otra con Huracán) había arrancado en desventaja 0-1 y su San Lorenzo terminó llegando al empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro. El estratega xeneize se diferenció y su colega enseguida lo cruzó. “Yo sí me acuerdo de los dos partidos”, mencionó Martínez, en referencia al 1-1 por la Liga Profesional 2022 y el de la Copa de la Liga 2023 con Huracán. Insúa lo interrumpió y exclamó: “Yo también me acuerdo, pero no lo quise decir. Con Huracán se tiraban, hacían tiempo... Se caía el arquero, se caía el defensor, los delanteros...”.

Martínez retomó el diálogo: “Yo sí me acuerdo, pero son historias distintas. Con Tigre era un equipo que queríamos mucho como con Huracán, que nos pegamos muy rápido a los jugadores en poco tiempo. Fueron seis meses que fue una locura las cosas que nos tocaron vivir y gracias a Dios terminaron muy lindas todas. Como dice Ruben, son partidos e historias distintas. Ojalá salga un buen espectáculo. Ellos y nosotros buscaremos conseguir el resultado que quiere cada uno. Pero que sea un buen espectáctulo y se pueda disfrutar”.