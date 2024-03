Sabalenka volvió a jugar tras la muerte de su ex novio: el emotivo abrazo con su amiga Badosa luego del partido

La tenista bielorrusa le ganó a la española en Miami luego de la dolorosa noticia de la muerte de su ex novio

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka logró un triunfo especial en el Masters 1000 de Miami al derrotar a su amiga, la española Paula Badosa por 6-4 y 6-3 en un duelo que se llevó las miradas dado al momento particular que atraviesa la número 2 del ranking mundial por la reciente muerte de su ex novio, Konstantin Kolstov.

Sabalenka afrontó el compromiso válido por la segunda ronda del certamen estadounidense con entereza y pudo sacar adelante el partido pese estar afectada por una trágica noticia a nivel personal relacionado a una ex pareja. En el final del juego, se pudo observar un sentido abrazo con Badosa, quien le dedicó unas palabras de aliento y le acarició la cabeza en señal de respeto. Luego del cotejo, la bielorrusa no hizo comentarios al respecto y suspendió la conferencia de prensa.

La número dos del ranking WTA volverá a presentarse en Miami mañana frente a la ucraniana Anhelina Kalínina por el pase a los octavos de final del torneo.

“La muerte de Konstantin es una tragedia inimaginable y, aunque no estábamos más juntos, mi corazón está roto. Por favor respeten mi privacidad y la de su familia en este momento tan difícil”, fue el mensaje que compartió Sabalenka a través de Instagram hace dos días. La tenista bielorrusa lució un atuendo negro, se la vio concentrada en el partido y emocionada al finalizar el mismo.

La actual bicampeona del Abierto de Australia venía de sufrir la muerte de su padre de 43 años en 2019. Como en aquella oportunidad, decidió hacer el duelo jugando al tenis, por lo que estuvo presente en el debut en el Miami Open en Estados Unidos este viernes frente a su amiga, la española Paula Badosa, quien también se expresó con mucho dolor por lo ocurrido.

“No sé muy bien qué decir. Por supuesto que sé por lo que está pasando. Sinceramente, para mí tampoco ha sido fácil. No sé qué decirles. Es una mujer fuerte. Va a sacar las fuerzas de algún sitio. Espero que sea una gran batalla, un buen partido”, comentó la jugadora de 26 años en la conferencia de prensa tras su victoria ante la rumana Simona Halep en su debut.

Acto seguido, Badosa profundizó en su relación con Sabalenka y explicó que habló con ella luego de conocerse la muerte de su ex novio. “No quiero hablar de lo que ha pasado, pero como he dicho antes, es una de mis mejores amigas. Ayer hablé con ella durante bastante tiempo, esta mañana lo mismo. Sé por lo que está pasando, conozco la situación al completo. Para mí también es un shock vivir todo esto, al fin y al cabo es mi mejor amiga y no quiero que sufra. Es una situación muy complicada. Al mismo tiempo, es incómodo enfrentarme a ella, pero no quiero hablar del tema porque ya dije que no iba a hacerlo. Es mi mejor amiga y se lo prometí. Voy a mantenerlo así, lo siento”.

En cuanto al torneo que se desarrolla en la Florida, la rosarina Nadia Podoroska no pudo ante la estadounidense Coco Gauff (3°) al caer 6-1 y 6-2.