Giro inesperado en el caso de los disparos en el auto de Leonel Pernía: el contraataque de Manu Urcera

Manu Urcera y Leo Pernía tuvieron roces en la pista en las carreras de la Clase 3 del TN en 2023. Definieron el título y lo ganó el ex futbolista

Hay un nuevo capítulo en el caso de los disparos que recibió el auto de Leonel Pernía en la última fecha del Turismo Nacional (TN) del año pasado, cuando el Tanito logró su segundo título en la Clase 3, en Viedma. Ahí el apuntado por el equipo del ex futbolista fue Hernán Gómez, conocido como el Goma, quien era integrante del equipo donde competía José Manuel Urcera. Pasaron cuatro meses y ahora la parte acusada respondió y avisó que puede haber consecuencias penales.

Damián Torres es el abogado de Gómez y en diálogo con Infobae contó detalles de la estrategia para contrarrestar las acusaciones del dueño del equipo, Mauro García. “Esto está todo mal hecho”, sentencia sobre la otra parte, en cuanto a haberse llevado el Ford Focus del ex lateral derecho de Boca Juniors a Pergamino, sede del equipo MG-C, y a haber radicado la denuncia en dicha ciudad bonaerense, en lugar de hacer todas las gestiones en la jurisdicción del hecho, Viedma.

“Esperamos tres y cuatro meses para que la investigación de la fiscalía avanzara. Una vez que tuvimos esa respuesta decidimos iniciar una querella para que se limpie el nombre y el honor de mi defendido, que fue ensuciado”, anticipa Torres.

Torres le facilitó el escrito de la fiscal Estela Passarelli a este medio y el mismo indica que “en relación a su representado, Sr. Hernán Gómez, si bien ha sido mencionado por los denunciantes, no existe hasta esta instancia imputación ni elementos objetivos que conduzcan a fundar sospecha respecto de su participación en el hecho investigado”.

El escrito de la fiscal Passarelli que desestima la imputación sobre Hernán Gómez

“Aproveché para ir este fin de semana al Autódromo de Viedma para conocer el lugar de los hechos”, revela el letrado. “La querella es en contra de Mauro García. Mandamos la carta documento, y si no se disculpan de forma pública, iniciaremos una demanda penal en la que citaremos a la otra parte a una audiencia de mediación”.

“No se pudo comprobar que los supuestos tiros fueron en el autódromo o los orificios que mostraron luego se provocaron ahí. Además, hay algunas cosas que no cuadran. Por ejemplo, ¿por qué los orificios no fueron detectados en la verificación técnica? De ser así, las autoridades del evento (Automóvil Club Argentino) tendrían que haber hablado con la Policía y cerrado el autódromo. Además, el auto nunca hubiese salido de Viedma. Se lo llevaron a Pergamino y aparecieron más orificios. Otro punto es que denuncian que hubo cuatro disparos: para pegarle a un auto que va a 200 km/h tenés que ser uno de S.W.A.T. Y por último y más importante: no se pudo vincular a Gómez con los disparos. De haber existido amenaza por otro hecho igual, el TC no tendría que haber corrido este fin de semana”, esgrime Torres.

A su vez apunta que “no se pudo probar que los supuestos tiros fueron en el autódromo. La pericia balística que hicieron fue algo privado”. Y avisa que “esto no se resuelve con plata. Queremos que se retracten y si no lo hacen los vamos a denunciar penalmente”.

“Esta semana sale la carta documento hacia Pergamino en la que pedimos que se retracten. De ahí tienen 30 días para responder. Caso contrario les haremos una denuncia penal por injurias. En tres meses, aproximadamente, si no se resuelve en la audiencia de mediación, se sabrá si vamos a juicio. También vamos a ir por todos los que perjudicaron a Gómez en las redes sociales”, anticipa Torres.

Dos de los orificios en el auto de Pernía

La tipificación en el código penal está en el artículo 113 y describe que “el que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. La pena es económica y los artículos 109 y 110 hablan de 3.000 a 30.000 pesos y de 1.500 a 20.000, respectivamente.

Ante esto Torres explica que “si los condenan los jueces mismos lo exigen, le ponen multa y queda la acción civil para pedirle compensación económica. Y si no lo hacen, los jueces publican la sentencia por los mismos lugares donde los agraviaron. El objeto es limpiar el honor, no que vayan presos”.

“Pero acá no hay interés económico acá para nosotros, sino limpiar el honor de Hernán, que es un chico muy querido en Las Grutas y es amigo mío. Yo soy conocido de Manu Urcera”, reconoce.

En la última fecha del campeonato anterior del TN disputada el 18 de noviembre pasado, Pernía y Urcera disputaron el título y Manu, oriundo de San Antonio Oeste, perdió casi de local al correr en Viedma. Si bien los primeros impactos fueron descubiertos en el autódromo rionegrino, el dueño del equipo donde corría el Tanito, Mauro García decidió volverse cuanto antes a Pergamino con su escuadra y el martes 21 hizo la denuncia policial.

Pernia y Mauro García (Prensa APAT)

Cabe recordar que por la jurisdicción del hecho, la UFI N°1 de Pergamino que está a cargo del fiscal Pablo Santamarina presentó la declinatoria ante el Juzgado de Garantías del juez César Solazzi, y la denuncia fue remitida a Viedma, donde la investigación quedó a cargo de la fiscal Estela Passarelli.

El tema puso en alerta a la categoría y la Asociación Pilotos Automóviles de Turismo (APAT), se involucró de lleno y envió a sus dos abogados a Viedma. Los doctores Javier Rabadé y Juan Martín Inchaurregui realizaron una inspección en el Autódromo Ciudad de Viedma y mantuvieron una reunión con su máximo responsable del escenario, Hugo Ochoa.

En el escrito que presentó García se menciona a Hernán Gómez (aparece como “colaborador y/o secretario de Urcera”) como que quiso filmar la largada del auto de Pernía y “molestar a García en su tarea, ya que su presencia le dificultaba la visión al banderillero que se encontraba al final de la recta”.

Luego de un intercambio de palabras el tema quedó ahí y terminada la actividad, cerca de las 20.30, “García recibió un llamado vía WhatsApp, en tono amenazante, preguntándole si él era Mauro García, y si tenía algún problema con Urcera”. Le preguntó, además, “si él (García) se creía ‘picante’, y también le consultó dónde se encontraba, para poder así ir a buscarlo”; siempre tomando la versión vertida por García.

Los abogados del TN: de izquierda a derecha, Juan Martín Inchaurregui, Javier Pablo Rabadé y Hugo Ochoa (Crédito: Prensa APAT)

El relato marca que a esa altura los mecánicos del equipo de García le informaron de los disparos que tuvo el auto. Mauro se quedó junto al Focus y vio que cuatro personas se acercaron y uno de ellos era Gómez y uno de los individuos que lo acompañaron tenía la remera levantada y “se le veía en la cintura la culata de un arma de fuego”. Esa misma persona -según el escrito- asumió que fue el que lo llamó a García. Comenzaron a discutir y uno de los colaboradores de García vio lo que pasó y llamó a sus compañeros.

En la denuncia se afirmó que “le exigieron que le pidiera disculpas a Gómez, a lo que accedió, y luego las cuatro personas que lo increparon se retiraron al motor home de Urcera. Luego, Gómez y sus acompañantes bajaron y se subieron a una Toyota Hilux de color negra y se estacionaron frente a los vehículos de carga y traslado pertenecientes a García, actuando de un modo intimidatorio”.

En una entrevista con Infobae el mes pasado, Urcera se refirió al tema: “Fue bastante con mala intención. Desconozco la situación en profundidad de la parte de Pernía y su equipo. Conozco parte de lo que ocurrió en la pista, que gente del otro equipo, del otro piloto (Pernía), agrede a gente de mi equipo y no mucho más que eso. Quedó registrado en las cámaras. Fue en el momento de la largada por lo cual había gente, cámaras y demás. En el automovilismo es un poquito así. Lo que pasa es que a veces es bastante fácil y liviano acusar a gente o lo que sea por las dudas. En mi caso me venía resbalando bastante, pero esta situación ya me molestó porque hay cosas que uno puede tolerar, pero, si bien no me acusó nadie, se dejó entrever que tuve algo que ver y eso me molestó bastante porque hay cuestiones con las que no se puede generar una polémica, porque bueno, ‘sirvió para el momento y ya está'. Hoy se usa bastante ese tipo de polémicas. No está bueno porque pierde credibilidad el comunicador, pero es la situación en la que vivimos y me tengo que adaptar a eso”.

Leo Pernía y Manu Urcera son dos de los mejores pilotos a nivel nacional en la actualidad. El ex futbolista es tricampeón del TC 2000 y bicampeón en la Clase 3 del TN. Mientras que el rionegrino también se consagró en dos oportunidades en la divisional mayor del TN y en el Turismo Carretera logró el hito en 2022 de devolverle el título a Torino luego de 51 años.

Pasaron cuatro meses y el tema volvió a entrar en escena. La fiscalía a cargo de la investigación en Viedma desestimó las acusaciones en contra de Hernán Gómez, el amigo y asistente de José Manuel Urcera, quien ahora responde también por la vía judicial. Esta temporada Manu y Pernía solo se ven las caras en el TN, ya que el Tanito por el momento no corre en TC en 2024. Ambos ya se habían cruzado en pista el año pasado y ahora la tensión puede llegar a crecer. Habrá más novedades para este boletín.