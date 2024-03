Mascherano explicó por qué desafectó a Leandro Brey de la lista de la Selección Sub 23: “Es un caso especial”

Javier Mascherano se refirió al caso puntual de Leandro Brey, arquero titular de la Selección Sub 23, quien en las últimas horas fue desafectado de la gira por México que su equipo afrontará la próxima semana. Como en Boca Juniors tienen lesionados a sus arqueros Sergio Romero y Javier García, se llegó a un acuerdo para que el ex Los Andes no participe de los dos amistosos frente al combinado azteca y su lugar sea ocupado por el golero de Banfield Facundo Sanguinetti.

“Está bueno que me lo preguntes. El caso de Leandro, habíamos hablado con Boca, que nos comentó que tenía a los dos arqueros lesionados. En principio, es un caso bastante especial, el puesto de arquero no es como otra posición en el campo”, argumentó Masche, que consideró titular inamovible a Brey durante todo el Preolímpico que se disputó en Venezuela a principios de año y lo tiene en cuenta para los Juegos de París en julio.

Al mismo tiempo, el estratega albiceleste puntualizó otros casos: “Como siempre decimos, más allá de que la prioridad es la Selección, también entendemos cada caso particular. Como también entendimos que (Luciano) Gondou y (Román) Vega jueguen hoy con Argentinos Juniors y que mañana lo haga (Gonzalo) Luján con San Lorenzo. La idea es que podamos contar con los jugadores, pero no trastocar en lo que podamos a los clubes. Es un poco eso y ese es el caso de Leandro”.

El otro futbolista de Boca convocado para los amistosos del viernes 22 de marzo en Mazatlán y el lunes 25/3 en Puebla es Cristian Medina, recordando que Nicolás Valentini viajará con la Mayor a Estados Unidos y Equi Fernández se recupera de una lesión. Además, una de las novedades en la lista es la citación de Alan Varela, ex Xeneize que milita hoy en Porto de Portugal.

Por otro lado, Mascherano reveló que tuvo una charla con Lionel Messi: “Hablé por el tema de la lesión y saber cómo estaba. El caso de Leo es muy parecido al del resto de los jugadores del exterior. Iremos hablando y veremos. En el camino está la Copa América, habrá que ver cómo termina. Hay una dificultad lógica que es que los jugadores que vayan a la Copa América van a pasar mucho tiempo fuera de sus clubes y eso no es fácil, pero la esperanza de tenerlo siempre está”.

Dibu Martínez, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, futbolistas que no ganaron la medalla de oro en Juegos Olímpicos como Messi, dijeron públicamente que estarían a gusto si son llamadas. Al respecto, el DT aclaró con cautela: “Es lógico, en el caso de ellos, ganaron todo con la Selección y lo único que les falta son los Juegos. Para nosotros es un honor y orgullo que quieran estar. Después terminaremos de definir cuáles son las necesidades que tenemos”.

El Jefecito atraviesa una etapa de evaluación, teniendo en cuenta que todavía no sabe con qué elementos contará a mitad de año para los Juegos de París: “Estos dos partidos nos vienen bien. La idea es mantener la base del Preolímpico con chicos que no pudieron estar por diferentes situaciones y que queremos ver. A algunos los hemos visto en otras selecciones y a otros todavía no los conocemos”. Y amplió: “La realidad es que no tenemos mucha idea de la lista final porque falta mucho tiempo para los Juegos y es todo muy cambiante. Hay chicos que hoy está en un club y a principios de la temporada que viene pueden estar en otro. Veremos cada caso particular”. El plan es que para la Fecha FIFA de junio, Mascherano convoque a una nómina de futbolistas que serán cedidos por sus clubes para la competencia en París y prepararse en la recta final.

