El gol fantasma que pasó inadvertido en Atlanta-Gimnasia y Tiro de Salta y la sinceridad del árbitro por su error: “La sensación es horrible”

Al equipo de Villa Crespo no le convalidaron un tanto lícito porque el árbitro pensó que el balón no ingresó en el arco

El cierre de la sexta fecha de la Primera Nacional terminó con una polémica en Villa Crespo. Atlanta empató 1-1 con Gimnasia y Tiro de Salta pero el resultado pudo haber sido otro, dado a que al equipo local no le convalidaron un gol lícito en el que la pelota ingresó en el arco luego de un tiro libre.

La acción que generó el escándalo ocurrió a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el encuentro aún estaba igualado 0-0. Lucas Ríos remató desde el vértice del área y, tras un pique, la pelota rebotó en el soporte de la parte interior del arco. A simple vista, dio la sensación que el balón rebotó en el travesaño y salió, pero en la repetición de las cámaras de la transmisión se puede apreciar que el esférico atravesó en su totalidad la línea de meta. Y en la Primera Nacional no hay VAR para poder utilizar las repeticiones.

“Pegó en el travesaño. ¿Fue gol o no? El juez de línea no se movió. Acá se abrazaron todos, pero no”, expresó el relator en medio de la escena que confundió a todos los presentes en el estadio León Kolbowski. Pese a los reclamos, el árbitro Juan Pablo Loustau dejó seguir el juego y además expulsó al entrenador de Atlanta, Mario Sciacqua, por protestar. Luego, a los 78 minutos, Walter Rueda adelantó al Bohemio, pero Maximiliano Ibáñez igualó para los de Salta a los 92, lo que generó más bronca.

Tras el partido, Loustau dio su versión del “gol fantasma” de Atlanta y por qué no sancionó el tanto legítimo. “La sensación es horrible porque vimos la jugada y vimos que fue gol. En el campo de juego realmente se hace muy difícil. La pelota entra por aire y después pica afuera, claramente afuera. Es una jugada difícil tanto para el asistente como para mí”, reconoció en declaraciones a TyC Sports el árbitro, que es hermano de Patricio e hijo del histórico Pichi.

Juan Pablo Loustau reconoció el error tras la polémica en el encuentro entre el Bohemio y Gimnasia y Tiro en la Primera Nacional

“Si bien me voy triste por la jugada, me cuesta reprochármela porque son jugadas que se resuelven en Europa con el reloj que te dice gol o no gol; y en Primera División muchas veces las resuelve el VAR y acá a nosotros realmente se nos hace muy difícil verlas”, completó el juez.

En la zona de vestuario, el defensor de Atlanta Dylan Gissi observó en una tablet la jugada y lamentó que no hayan sancionado el gol a su equipo. “Pegó en el triangulito de atrás, con VAR hubiese sido gol. Se entiende el error del árbitro y que no lo hace a propósito. Es una lástima”, reconoció.

Por el lado de la visita, Walter Busse también admitió que la pelota ingresó al ver las imágenes detenidamente: “Fue tan rápida que pega en el ángulo y sale, nunca la vi. Pero ahora sí me parece gol”.

Con el empate, Atlanta quedó en la octava posición de la Zona B con 9 puntos y está en zona de Reducido, mientras que Gimnasia y Tiro se encuentra tercero, con 12 unidades, a dos de los líderes Defensores de Belgrano y Colón de Santa Fe.