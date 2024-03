Será subastada la servilleta con la que Lionel Messi firmó con Barcelona: cuál es su precio de salida

La servilleta en la que se acordó la vinculación del futbolista argentino Lionel Messi con el FC Barcelona será subastada por Bonhams (EFE/Sarah Yenesel)

La casa de subastas Bonhams, con base en Nueva York, anunció la venta de un artículo histórico del fútbol: la servilleta que simboliza el primer contrato entre Lionel Messi y el FC Barcelona. Se espera que esta única pieza deportiva, fechada el 14 de diciembre del 2000, inicie su puja en 300.000 libras, equivalente a más de 350.000 euros. La subasta tendrá lugar del 18 al 27 de marzo.

Te puede interesar: Barcelona iría a la carga por una de las figuras de Argentina que ganó el Mundial en Qatar

Este documento no convencional, escrito en una servilleta, marca el inicio de la prodigiosa carrera del argentino con el club catalán, hecho pactado en el Club de Tennis Pompeia. “En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Srs. Minguella y Horacio, Carles Rexach, director deportivo del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de cualquier opinión en contra, a fichar al jugador Lionel Messi, siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, reza una parte del contenido. Esta decisión no solo cambió el destino de La Pulga, sino también marcó una era dorada para el Barça.

Según Ian Ehling, director de libros y manuscritos de Bonhams New York, esta servilleta no solo es un testimonio de un momento crucial en la historia del deporte, sino también de un acuerdo que definió la trayectoria de uno de los mejores futbolistas del mundo y del equipo que representó. “Messi había llegado a Barcelona en septiembre de 2000 para realizar pruebas en el Barcelona, pero hubo que esperar hasta mediados de diciembre para llegar a un acuerdo entre la familia Messi y el Barcelona. No había papel disponible, por lo que esta servilleta de papel representa el primer contrato informal”, explicó.

Te puede interesar: Estalló el conflicto en Barcelona: una ácida crítica de Xavi en público generó malestar en uno de los referentes del plantel

Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro y considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, marcó un antes y un después en el conjunto azulgrana. Se convirtió en el máximo goleador del club español y hasta su partida a mediados del 2021 rumbo al Paris Saint Germain el argentino conquistó 34 títulos (10 Ligas de España, siete Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa).

Lionel Messi, capitán del Inter Miami, marcó una era en Barcelona (Nick Potts/PA Wire/dpa)

Durante una entrevista con Infobae, Horacio Gaggioli, representante del argentino en esa época, contó la historia detrás de esta servilleta y cómo Lionel Messi desembarcó en Barcelona.

Te puede interesar: Con dobletes de Messi y Suárez, Inter Miami goleó 5-0 a Orlando City en el clásico y es el líder en la MLS

“Ellos volvieron al país en octubre, tras dos semanas de prueba. Pasó todo el mes de octubre y el de noviembre y el Barcelona no reaccionaba. Todo parecía indicar que no lo iban a contratar, porque era pequeñito, porque tenía sus problemillas… Todo era negativo”, comenzó su relato.

En la primera semana de diciembre, Gaggioli le dio un ultimátum al director deportivo Carles Rexach. “Si lo quieren, que se comprometan. Si no buscaremos otra alternativa”, fue la premisa que salió desde Rosario.

“Quedamos para comer el 14 de diciembre y le dije ‘hasta aquí hemos llegado. O decides tu como director deportivo o nos vamos a otro sitio’. Ahí fue cuando nació lo de la famosa servilleta. Ese papelito le cambió la historia contemporánea al Fútbol Club Barcelona”, afirmó. Como en ese momento no existían tantas restricciones para que menores de edad sudamericanos se pudieran probar en equipos europeos, Gaggioli advirtió que en caso de una negativa del Barcelona Messi podría haber intentado fichar por los grandes de la capital. “Yo estaba relacionado con varios equipos. No tenía inconvenientes en hablar con Atlético Madrid o Real Madrid. Lo que nos interesaba con Montero y Soldini era que fuera en España. Cuando una familia sale de Sudamérica y la colocás en Inglaterra, por ejemplo, la cosa es distinta. Si ya es dura España, imagínate Inglaterra, con una cultura e idioma distintos”, esbozó.