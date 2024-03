La Asociación Argentina de Árbitros anunció que iniciará acciones legales contra Tevez por sus dichos sobre Dóvalo

El comunicado de la AAA contra Carlos Tevez

Luego del empate entre Barracas Central 2-2 Independiente por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional, el árbitro Pablo Dóvalo quedó en el centro de la escena. El principal foco de reclamo en el club de Avellaneda fue un planchazo de Alexis Domínguez a Iván Marcone. El delantero del Guapo, que solamente recibió la tarjeta amarilla, minutos más tarde se encargaría de anotar el 2-1 parcial para la visita.

Una vez finalizado el encuentro en el Tomás Adolfo Ducó, el director técnico Carlos Tevez fue tajante en conferencia de prensa: “Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo. Todavía estamos calientes. Hay que empezar a terminarla, porque sino el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia”.

“Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal. Que no nos caguen. Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas. Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear. Una locura. Estoy caliente”, recalcó el entrenador. “Lo hablé con ellos antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos. A uno no le gusta estar de esa manera, pero llega un momento que te saca la cabeza. Después podemos debatir si Independiente jugó mal, bien, el planteo. Pero así es muy difícil”, concluyó.

Ante este escenario, la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), con Federico Beligoy a la cabeza, emitió un comunicado en el que informó que le iniciarán acciones legales y penales al estratega del Rojo producto de sus dichos contra el juez principal en la igualdad contra el Guapo.

“La Asociación Argentina de Árbitros repudia enérgicamente los dichos vertidos por el Sr. Carlos Alberto Tevez en el marco del encuentro disputado entre Club Atlético Barracas Central vs Club Atlético Independiente, en los cuales en referencia a la actuación de nuestro afiliado Pablo Germán Dóvalo, expresó graves términos que calumnian, injurian e incitan a la violencia, menoscabando el buen nombre y honor del Sr. Dóvalo. Por tal motivo desde la Asociación Argentina de Árbitros conjuntamente con nuestro equipo de asesores legales iniciaremos las correspondientes acciones legales en sede penal y civil por daños y perjuicios ocasionados”, explicó el comunicado firmado por Beligoy, Secretario General del organismo.

Este comunicado, difundido a través de las redes sociales de la AAA, salió a la luz poco después de que Tevez brindara una conferencia de prensa junto al presidente Néstor Grindetti y se mantuviese firme en su postura: “Sigo insistiendo y hoy más tranquilo, sigo insistiendo que nos robaron. No voy a cambiar mi versión. Los que me conoce saben que lo que veo lo digo. Mi versión es que sigo mirando la jugada, las chiquitas, todo, y sigo insistiendo que perjudicaron a Independiente. Lo que va a pasar después, si salgo a decir una cosa o no y perjudica a Independiente, tendré que dar un paso al costado. Porque es Carlos Tevez más personal que otra cosa. Estoy agradecido a este club porque me da la posibilidad de trabajar. Después se verá, pero sigo insistiendo que el sistema a veces es injusto. Lo único que los técnicos no queremos es que nos caguen. El partido de ayer habla por sí solo, se habló más del árbitro que del partido. Eso no queremos”.