La polémica en Barracas Central-Independiente: el planchazo de Alexis Domínguez a Marcone que debió ser roja y provocó la ira de Tevez

El terrible planchazo de Domínguez a Marcone

En un partido caliente y con polémicas, Independiente igualó 2-2 con Barracas Central en el segundo duelo de la novena fecha de la Copa de la Liga. El encuentro tuvo el condimento especial de que son dos de los cuatro primeros equipos en su grupo y que luchan por la punta. En ese marco hubo dos jugadas en las que las decisiones del árbitro Pablo Dóvalo generaron la bronca de los jugadores del Rojo y en especial de su entrenador, Carlos Tevez

Los nervios estuvieron altos desde el arranque y a los 19 minutos hubo un hecho clave en el que todo Independiente reclamó una expulsión de Alexis Domínguez, quien minutos más tarde sería el autor del segundo tanto del Guapo. El delantero visitante llegó a destiempo y por el envión le dio de lleno en la canilla a Iván Marcone, cuya protección en esa zona le impidió que el tema pasara a mayores. En las repeticiones se pudo ver la marca que los tapones de los botines de Domínguez le dejó en la pierna del volante del Rojo.

Para sorpresa, Pablo Dóvalo le sacó solo amarilla a Alexis Domínguez y tampoco recibió el llamado del VAR que estuvo a cargo de Luis Lobo Medina. A juzgar por las imágenes, el futbolista de Barracas Central mereció tarjeta roja porque la entrada debe ser configurada como una impetuosidad de alta. Esto se debe a que el punto de contacto es sobre una parte donde provoca que físico del adversario corra un serio riesgo. Los tapones altos podrían haber provocado un daño mayor en Iván Marcone.

La mano de Arce que reclamó todo Independiente

El clima terminó muy candente en el entretiempo, con reclamos generalizados de todo el bando de Independiente con el árbitro. Para colmo, en el final del partido hubo un reclamo por un supuesto penal de Carlos Arce en el final porque bajó la pelota con la mano. Antes, empujó de manera deliberada a Felipe Aguilar. Sin embargo, el juez Pablo Dóvalo y el VAR, con Luis Lobo Medina al mando, desestimaron la acción y dieron por concluido el partido.

De inmediato, todo el plantel de Independiente fue a reclamarle al juez, que tuvo un cruce verbal con Joaquín Laso y en especial con Iván Marcone, a quien expulsó segundos antes de meterse en los vestuarios.

Discusiones y reclamos en el final de Barracas Central-Independiente

“Fue un partido muy peleado. Fue una jugada que quiero dar el pase y justo me resbalo, pero no quise darle un planchazo. No hablé con Marcone y en el segundo tiempo me dieron un planchazo en la rodilla. No vi la jugada en el final, sé que reclamaron algo. Independiente juega muy bien, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie”, expresó Alexis Domínguez, uno de los protagonistas de la jornada.

Independiente permanece en la cima de la Zona A, compartida con Instituto, ambos con 17 unidades pero con la Gloria con mejor diferencia de gol. En la próxima fecha, el Rojo recibirá a River Plate en el Libertadores de América-Ricardo Bochini, este sábado desde las 19:15.