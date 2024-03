Federico Beligoy habló tras las polémicas en Barracas Central-Independiente: “El arbitraje fue bueno”

Federico Beligoy, director nacional de arbitraje, aseguró que la tarea de los árbitros en Barracas-Independiente "fue buena"

Luego de la polémica que se generó en torno al arbitraje de Pablo Dóvalo (y el encargado del VAR, Luis Lobo Medina) en Barracas Central-Independiente por la Copa de la Liga, el director nacional de arbitraje del fútbol argentino, Federico Beligoy, brindó una entrevista en la que aprobó la actuación de sus tutelados, aseguró estar “enojado” por la operación de prensa que supuestamente se montó antes del partido y confirmó que iniciarán acciones legales contra Carlos Tevez e Iván Marcone por sus dichos tras el encuentro.

“En la previa, durante y después hubo palabras tendenciosas, armadas, direccionadas que afectaron una tarea que fue buena. La voy a calificar de buena y voy a fundamentar por qué, porque tengo conocimientos técnicos para avalarlo. No tenemos nada que ocultar. Con total humildad digo que si un chico en el fondo de su casa pateó alguna vez una pelota, dice que la jugada del supuesto penal, no es penal. La pelota viene rebotada de su propio cuerpo, hay una cercanía notoria entre jugadores, los dos saltan hacia el balón y pierden noción del lugar donde se encuentra el balón y no hay un movimiento de la mano hacia la pelota”, fue la primera observación de Beligoy en TyC Sports.

Más tarde, aseguró que si hubiera estado en el lugar de Lobo Medina (cabina del VAR) tampoco hubiera llamado a Dóvalo para revisar el planchazo de Alexis Domínguez a Marcone: “Hay un jugador que se tira a jugar el balón y producto de eso el pie hace impacto con el balón y le hace saltar el pie, toca con la punta del botín la pierna del jugador de Independiente y hay arrepentimiento. El VAR, con sus consideraciones, no lo vio como error claro y obvio porque es una jugada de clara amarilla”.

La autoridad de arbitraje del fútbol nacional insistió con la idea de una operación en contra de los árbitros: “¿A vos te parece que un lunes hablemos de un partido por un posible penal y roja? Acá hay algo más que la gente tiene que entender, que esto fue armado, manipulado de manera tendenciosa y malintencionada y terminó como querían que termine”. Al mismo tiempo, Beligoy sacó a relucir que Dóvalo había dirigido en 14 oportunidades a Barracas y en 13 a Independiente, aunque consideró todos los partidos del Rojo y no los del período en el que el Guapo estuvo en la máxima categoría (si se toma en cuenta ese, solamente eran 14 contra 7).

Penal no concedido a Independiente vs. Barracas Central

“Dóvalo y su familia tienen que estar con custodia. Todo el mundo no tiene la más mínima sensibilidad en cada expresión y manifestación que realiza de su boca. Hablan por hablar”, arremetió Beligoy, que confirmó que el juez de la polémica está designado para dirigir el fin de semana (Rosario Central-Instituto de Córdoba). “Por supuesto que va a dirigir. ¿Si estará un tiempo sin dirigir a estos equipos? Ahora no lo voy a mandar automáticamente sabiendo que tuvo problemas. Atendemos todas estas cuestiones, yo también cuando era árbitro estuve mucho tiempo sin dirigir a algunos equipos”, amplió.

Por otra parte, Beligoy sí reconoció que Dóvalo no estuvo bien en dirigirse hacia Joaquín Laso con el término “boludo”: “Está mal. Pero los árbitros no están egresados en Harvard, también tienen tierra en los zapatos, no viven en una cápsula”. Respecto a la mediatización del caso y las distintas frases que surgieron en el mundo del fútbol en general, descalificó la de algunos ex jueces: “Solo una figura payasesca puede criticarnos. Nuestros colegas están instruidos, capacitados, recibiendo cursos. Si personas que hace 20 años no están en el arbitraje y lo echaron a patadas de un algún país vecino opinan, no tienen fundamentos”.

Beligoy se mostró dispuesto a zanjar las diferencias con Carlos Tevez por sus dichos, aunque reafirmó que acompañará en la vía judicial a Dóvalo tras la conferencia del Apache, con el que había compartido algunas charlas en el Predio de la AFA hace poco tiempo, según confió: “Si no se denunciara, eso autoriza a los protagonistas del juego a decir todo lo que dijeron. Nosotros tenemos que agachar la cabeza y seguir trabajando. Imaginate si yo hubiera instalado algo raro antes de que Tevez errara el penal contra Uruguay con el que quedamos afuera de la Copa América (2011), ¿pensaría mal? No. Por eso no vamos a salir todos a decir que es un delincuente”.

Las críticas de Carlos Tevez al arbitraje de Pablo Dóvalo

Y aseveró: “Cómo no voy a acompañar al Flaco Dóvalo ante un hecho similar o de público conocimiento de las barbaridades que han hecho sabiendo que es un excelente árbitro. Lo conozco hace 25 años, conozco a su familia y su vida, laburó toda su vida. Es empresario y salen a decir las cosas que salen a decir. El cuerpo de abogados de la Asociación de Árbitros Argentinos ya está trabajando para iniciar las acciones legales a quien sea siempre y cuando se manejen con esos términos”.

Dos de los entrenadores que habían alzado la voz contra los arbitrajes antes de Tevez fueron Julio Vaccari (Defensa y Justicia) y Mauricio Larriera (Newell’s). Al uruguayo, DT de la Lepra, le respondió: “No tengo el gusto de conocerlo personalmente, sé que es técnico y jugó al fútbol. Todos tenemos que ser autocríticos porque Newell’s ganó las primeras cuatro fechas y no lo escuché hablar nunca. Lo digo con todo respeto y bien”.

En cuanto al cruce por redes entre Pablo Toviggino, directivo de los más cercanos a Claudio Tapia, tesorero de la AFA y Presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol con Tevez, evitó involucrarse: “No entendí muy bien, el contacto mío es con el presidente de la AFA, no sé qué quiso decir Toviggino, no hablo con él. Desconozco”.