El curioso comentario de Diego Martínez sobre los efectos que le provocó una serie que le recomendó Heinze

Diego Martínez habla del consejo de Gabriel Heinze

Diego Martínez hizo un repaso de lo que fue su andar por Boca Juniors hasta ahora y reveló que su colega Gabriel Heinze le recomendó una serie con la que se identificó con un personaje. Además, mencionó a tres de los mejores equipos que tiene hoy el fútbol argentino -según su óptica-, contó que tuvo que chequear con su cuerpo técnico si había tenido algún furcio en la primera charla con el plantel xeneize y habló puntualmente de algunos futbolistas que dirige.

“Una vez, hablando con Gaby Heinze, me recomendó mirar la serie Gambito de Dama. La chica era una crack en el ajedrez, se acostaba y miraba las piezas en el techo. A mí me pasa con los muchachos. El mejor chupete es imaginarme el entrenamiento que voy a hacer al otro día, las tareas, rotaciones, cómo hacer los cambios, el plan de partido... En vez de leer un libro, me voy pensando en eso. A veces me llevo la libreta por si se me ocurre algo, lo anoto para que no se me pase”, confesó en La Oral Deportiva (Radio Rivadavia).

El estratega azul y oro le dedica prácticamente todo el tiempo al perfeccionamiento de su equipo y así lo dejó en claro con una anécdota que lo pintó en cuerpo y alma: “Es la pasión que tenemos por esta profesión y la obligación que tenemos para con el club que representamos. Tiene que ver con cómo somos como cuerpo técnico y cómo vivimos el día a día”.

"No me dio la jerarquía para cumplir el sueño de jugar en Boca, pero llegué como entrenador", expresó Diego Martínez

Al mismo tiempo, Martínez admitió que Boca era el lugar donde deseaban estar y afirmó que le llegó en un momento en el que su cuerpo técnico está bastante maduro: “No me dio la jerarquía para jugar en la Primera de Boca, jugué en preinfantiles, no pude cumplir ese sueño de futbolista aunque no reniego de la carrera que hice. Me tocó como entrenador. Mi señora me dice que soy un eterno inconformista y que siempre quiero ir por más. Creo que de eso se trata”.

A la hora de enumerar a los mejores equipos del fútbol argentino, el Gigoló eligió a tres: “Me gustó mucho lo que fue la propuesta y las intenciones de Grazzini en Platense, no porque la dupla (Gómez-Orsi) no lo vaya a hacer. Veo a Instituto en un gran estado de forma, Diego (Dabove) le encontró un funcionamiento realmente importante. Racing es muy intenso y de vocación ofensiva. Hay varios equipos que me parece que sanamente en nuestro fútbol están en ese crecimiento y búsqueda”.

· LA PRIMERA CHARLA CON EL PLANTEL DE BOCA

“Uno como entrenador se imagina ese primer contacto, esa primera charla con los jugadores. La tuve en Ituzaingo cuando arranqué en Primera D e imaginaba esta charla con un grupo de futbolistas de tanta jerarquía en Boca. Levantar la mirada y ver a Edi (Cavani), Marcos (Rojo) y Sergio Romero fue realmente muy fuerte porque tenés un mapa en tu cabeza de lo que querés decir, pero en ese momento se me mezcló todo. Les pregunté a mis compañeros si no había dicho ninguna pavada porque fue fuerte. Te encontrás hyablando con jugadores de una trayectoria increíble”.

Martínez dio detalles de lo que fue su primera charla con el plantel de Boca

· EDINSON CAVANI

“No entiendo mucho de caballos o el hipódromo, pero es una buena metáfora la de Cavani con un potrillo de elite. Nos exige estar a la altura. La semana pasada hablamos que uno sueña con seguir creciendo, tener nuevas metas y objetivos máximos. Poder dirigir a todos futbolistas como Edinson, que nos ayuda a nosotros a crecer. Es un placer grande dirigirlo como también al plantel en general. Que Edi haya podido destrabarse, de alguna manera, hizo que se viera a todo el grupo contento, con una energía particular. No sé si fue alivio, pero lo logró destrabar y no tengo dudas de que nos dará muchísimas alegrías más”.

· MARCOS ROJO

“Deseo que se sienta en su mejor estado para estar disponible para el equipo. No lo pude ni disfrutar hasta ahora, pero hasta la lesión en el amistoso contra Gimnasia y Tiro, hizo casi toda la preparación y fue impresionante. Siempre predispuesto para lo que hay que hacer, lo que le decís lo hace y lo vive como en un partido. Por eso los grandes futbolistas son los que entrenan de la misma manera que juegan después. Desde la energía que nos ayuda a transmitir, desde cada entrenamiento haciendo como si fuera la final del mundo. Hay que ayudarlo y gestionar que gane confianza, minutos de competencia y logre también su mejor versión a la edad que tiene”.

· FRANK FABRA

“El mayor desafío en una institución como Boca es la gestión. El jugador que no juega, nunca va a estar contento y está bien que así sea. Pero que sí entienda que las decisiones que se toman son pensando en lo mejor para el equipo, aunque sean equivocadas. Tengo muchas ganas de que Frank se sienta el jugador que es, no el que fue. Que podamos ayudarlo a que encuentre su mejor versión. Lo utilizamos de volante porque tiene capacidad de recibir entre líneas y desnivel, pero no es que no va a jugar nunca más de lateral, al contrario, probablemente lo vuelva a hacer”.

“Por diferentes circunstancias me encuentro con tres futbolistas que son excelentes como Lautaro Blanco, Marcelo Saracchi y Frank, entonces hay que gestionar una adaptación para que todos, desde su lugar, estén listos para ayudar al equipo. Lo que el jugador quiere es jugar: cuando te vas a tu casa, jugaste, ganaste y jugaste bien, te sentís pleno; cuando no te tocó jugar y el equipo ganó, te sentís contento pero no completo. Ese es el desafío más grande que tenemos como cuerpo técnico”.

· KEVIN ZENÓN

“Lo habíamos enfrentado y sentíamos que es de esos futbolistas versátiles que participan en todas las fases del juego, porque es importante en el juego, en las transiciones ofensivas y también en la intensidad para recuperar y dejar al equipo alto en fase de recuperación. Cuando hicimos el análisis, sentimos que podía adaptarse sin dudas con el esquema y lo que queríamos. Se dio muy rápido, hubo una conexión muy rápida. Pero lo principal es porque es muy bueno él. Los futbolistas buenos terminan adaptándose a las ideas y modelos porque son inteligentes. Se adaptan a las situaciones que pide cada jugada”.

· JABES SARALEGUI

“No lo conocía y me dio esa sensación muy buena de los antiguos volantes tradicionales del ascenso, ese 8 o volante por izquierda que puede participar del juego, darte amplitud, desmarque de ruptura y llegada al gol, con esa versatilidad y frescura que él tiene. No sabía cómo iba a reaccionar cuando tuviera que afrontar esa responsabilidad de jugar, pero la verdad lo está haciendo muy bien. Es algo muy bueno para el equipo porque participa mucho”.