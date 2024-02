Las revelaciones de una ex estrella de la Premier League que terminó presa y dilapidó una fortuna: “Dejé que decidiera el lobo negro que llevaba dentro”

Nicklas Bendtner ganó cuatro títulos en su carrera: 1 Serie A, 1 FA Cup, 1 Copa de Alemania y 1 Supercopa de Alemania (Shutterstock)

La Premier League albergó una infinidad de estrellas en toda su historia con nombres rutilantes como Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Sergio Agüero o Michael Owen, entre tantas otras que dejaron su huella en los clubes más importantes de Inglaterra. Ellos se impusieron a las presiones en torno a la mejor liga del mundo para demostrar su valía, pero el lado B del fútbol también tiene una constelación de figuras que marcaban el paso del nuevo siglo y se quedaron a mitad del camino.

Uno de los casos más paradigmáticos tuvo lugar con Nicklas Bendtner. La falta de límites puestos en su etapa como jugador lo llevaron a estar preso por 50 días debido a ser juzgado en Copenhague por romperle la mandíbula a un taxista en 2018. Se alejó de su padre, quien era su confidente, y a comienzos de 2020 se retiró del fútbol, una decisión de la cual se muestra inseguro en la actualidad. Ahora, se dio a conocer un adelanto del documental Nicklas Bendtner - The Portait, con fecha de estreno para el 12 de febrero y tendrá tres capítulos en los que se contará su historia en primera persona.

“Dejé que decidiera el lobo negro que llevaba dentro en lugar del blanco”, manifestó sobre la etapa más oscura del jugador que llegó a la Sub 18 del Arsenal en 2004. En sus inicios, salió cedido al Birmingham en la temporada 2006/07, fue figura en el ascenso logrado a la máxima categoría y tuvo un aumento salarial a su regreso a los Gunners de 400 a 10.000 libras semanales. En palabras de Liam Brady (coordinador de la cantera hasta 2014), el centrodelantero “empeoró” a medida que escalaba más en su carrera: “Cuanto más éxito tenía, peor se volvía. Pensaba que podía salir de fiesta y beber”.

Lejos de desmentirlo, Bendtner acompaña ese relato en referencia a su vuelta al elenco liderado por Arsène Wenger: “Cuando las cosas van tan deprisa como me fueron a mí, hay una oportunidad de oro para agarrar a un joven e intentar ponerle algún marco, pero todo el mundo me dejó hacer lo que me convenía. Nadie me decía que no, nadie me daba consecuencias. Eso lo hacía difícil. En el fondo, sabía que no estaba donde debía”.

Jugó una temporada en la Juventus entre 2012 y 2013 (Grosby)

El atacante nunca se asentó en el Arsenal, a pesar de convertir 47 goles en 171 partidos, y se marchó de Londres para vestir las camisetas del Sunderland, Juventus (Italia), Wolfsburgo (Alemania), Nottingham Forest, Rosenborg (Noruega) y Copenhague (Dinamarca) antes de su retiro oficial de las canchas después de 14 años de carrera: “Debido a mi reputación, no pude llegar a otros clubes donde quería ir. Experimenté que algunos entrenadores me decían: ‘En realidad te queremos, pero no te vamos a llevar’”.

No convirtió goles en sus 11 partidos con la Vecchia Signora y, en el ocaso de su trayectoria, se transformó en una pieza importante del elenco noruego con 35 tantos en 86 partidos. A nivel selección, es el octavo máximo goleador histórico de Dinamarca con 30 festejos, a 22 del récord establecido por Jon Dahl Tomasson. Su vida quedó marcada por los escándalos extrafutbolísticos, como cuando se bajó los pantalones y promocionó una casa de apuestas escrita en su ropa interior durante la celebración de un gol en la Eurocopa 2012, un hecho castigado con una multa de 100 mil euros.

“La historia me había atrapado. Dijera lo que dijera, había algo en blanco y negro que no hablaba a mi favor. Entonces paré mi carrera”, expresó a más de cinco años de pasar un breve tiempo entre rejas. Vale destacar que, tiempo atrás, reveló cómo dilapidó una fortuna en el casino cuando tenía 23 años y ya era una reconocida figura del Arsenal: “He perdido en la ruleta 400.000 libras (USD 519.000) en 90 minutos, un dinero que no tengo, he dejado mi cuenta al descubierto. Estoy en quiebra si mi suerte no cambia”.

De vuelta en el presente, declaró por qué colgó los botines: “No había aprendido a afrontarlo, y para mí llegó tan de repente que se acabó. Ni siquiera había tenido tiempo de pensar bien si era lo correcto. A veces, incluso hoy... Quiero decir, durante los últimos tres o cuatro años, he pensado casi todos los días si debería intentar volver”. “¿Debería darle otra oportunidad? Pero, por alguna extraña razón, no he sido capaz de volver a poner las piernas por encima de la línea de tiza. Creo que tiene mucho que ver con el cuerpo. Está destrozado”, se sinceró.

Es el octavo máximo goleador histórico de la selección de Dinamarca (Reuters)

A continuación, Nicklas Bendtner reflexionó: “No he intentado deliberadamente herir o decepcionar a nadie, pero a veces tengo una personalidad un poco difícil, aunque tengo un corazón puro, y puede que haya puesto a algunas personas en situaciones más difíciles de lo que debería. Así que ahora puedo sentarme aquí, más viejo, y pensar... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Puede que me arrepienta”.

Por último, se refirió al conflictivo vínculo con su padre, de quien se alejó por creer que había malversado dinero de su empresa de joyería: “Hay muchas cosas en ella, porque es una relación inflamada, pero no quiero entrar en más detalles. En retrospectiva, deberíamos haber mantenido separadas la familia y el trabajo. No había malas intenciones. Era mi padre, mi mejor amigo y mi confidente”.

El documental fue producido como parte de una colaboración con el escritor, Rune Skyum-Nielsen, que realiza la biografía de Bendtner, “Begge sider”.