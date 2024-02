La carrera por el GOAT, los cruces en el campo y una inesperada propuesta de cena: la historia de la batalla deportiva entre Messi y Cristiano Ronaldo

Una imagen del último choque entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el 19 de enero de 2023 en Arabia Saudita, en el amistoso que enfrentó al PSG con Ryad Season, un combinado de estrellas de la liga saudí (Reuters)

Los fanáticos del fútbol se quedarán con las ganas de ver en la cancha a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos astros del fútbol que se mantienen vigentes y siguen rompiendo récords a nivel mundial. El duelo de estrellas estaba pactado para este jueves 1 de febrero en el amistoso entre Inter Miami y Al-Nassr en Arabia Saudita, pero el portugués sufrió una lesión en el gemelo de su pierna izquierda que lo dejará afuera del evento que se desarrollará en el Kingdom Stadium de Riad.

Si bien no se dará el “último baile” entre Messi y Ronaldo, ambos han tenido varios cruces en el campo durante sus carreras y el antecedente más fresco se dio el 19 de enero de 2023, en un amistoso en el que PSG derrotó 5-4 a Riyad Season, un combinado de estrellas de la liga saudí dirigidas por Marcelo Gallardo. En aquel encuentro que sirvió para promocionar el fútbol árabe, el rosarino anotó uno de los tantos del elenco francés, mientras que el nacido en Madeira marcó un doblete.

En total, el crack argentino y el astro portugués se enfrentaron en 37 oportunidades con sus respectivos equipos. El primer choque fue el 23 de abril de 2008, en un empate 0-0 entre el Barcelona y Manchester United en la UEFA Champions League. Desde entonces, su rivalidad individual ha llegado incluso a eclipsar el clásico de España entre el Real Madrid y el Barça. El último choque en tierras europeas fue el 8 de diciembre de 2020, cuando la Juventus visitó el Camp Nou y se impuso por 2-0 con dos goles de CR7. El historial entre ambos arroja una ventaja a favor de Messi de 17 triunfos, contra 11 victorias de Cristiano Ronaldo y 9 empates. En cuanto a goles convertidos en los cruces, La Pulga y el Bicho están empatados con 23 tantos cada uno.

Una de las grandes disputas entre los goleadores históricos de las selecciones de Argentina y Portugal está enfocada en la carrera por quién será el máximo artillero del planeta. Messi, con 36 años y contrato vigente con Inter Miami, corre desde atrás con un total de 821 goles totales, mientras que Ronaldo (38) lidera la tabla con 873 y además fue el jugador que más veces festejó un tanto en la temporada 2023 con 53 gritos. Sin embargo, el campeón del mundo ostenta un registro que parece imposible de igualar con 91 goles convertidos en 69 partidos en la temporada 2012, en la que vistió las camiseta del Barcelona y la Selección.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron varias veces en los clásicos de España entre Barcelona y Real Madrid

Otro de los ítems que se ponen en la balanza para comparar a las figuras mundiales son los reconocimientos individuales, partiendo por las galas del Balón de Oro y los premios The Best, ceremonias donde ambos han compartido escenario y hasta algunos intercambios enfrente de las cámaras. Messi supera a Ronaldo en los premios que entrega la prestigiosa revista France Football para reconocer a los mejores futbolistas del mundo con 8 trofeos contra 5 del portugués, mientras que en los galardones auspiciados por FIFA, Leo está en la vanguardia con 3 reconocimientos, uno más que Cristiano.

En cuanto a la relación entre ambos futbolistas, los dos coincidieron en que no son amigos, pero que mantienen un respeto mutuo y que entienden que la rivalidad está creada por los medios o los fanáticos. Durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League en 2019, Messi (jugador del Barcelona) y Cristiano (en Juventus) se sentaron uno al lado del otro en la misma fila y hablaron de este tema. “Era una rivalidad linda, porque además él estaba en el Madrid. Y bueno, ahora está en un gran equipo también, y lo vemos desde España”, dijo el rosarino, entre risas, ante la pregunta de la presentadora del evento.

El portugués luego tomó la palabra y respondió con una inusual propuesta: “Compartimos el escenario durante 15 años. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol, los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía espero que podamos hacerlo en el futuro”. Hasta el momento, el encuentro no se ha dado.

En una de sus entrevistas con L’Equipe para la gala del Balón de Oro, a Messi se le preguntó por las comparaciones con Ronaldo y qué siente al respecto. “Con Cristiano tuvimos una de las batallas deportivas más lindas, mutuamente nos alimentábamos el uno al otro, creo que los dos somos muy competitivos y él también siempre quería ganar en todo y a todo. Fue una época muy linda para todos y para el público en general. Creo que tiene mucho mérito lo que hicimos durante tanto tiempo porque como dicen ‘lo difícil no es llegar sino mantenerse’ y nosotros nos mantuvimos en la cima durante 10 o 15 años”, expresó.

Durante el sorteo de la Champions League de 2019, los astros del fútbol se encontraron y dijeron unas palabras-

En septiembre de 2023, fue Ronaldo quien se refirió a Messi en una conferencia de prensa en Portugal previo al inicio de las Eliminatorias para la Eurocopa. “¿Odio? No veo las cosas así, la rivalidad se acabó. Fue buena, a los espectadores les gustó. Quien ama a Cristiano Ronaldo no tiene por qué odiar a Messi. Somos los dos muy buenos, cambiamos la historia del fútbol. Somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante. Él hace su camino, yo el mío. Lo ha hecho bien, por lo que he visto. Sigue, el legado continúa. La rivalidad no la veo así. Ya lo dije, compartimos escenario durante 15 años y terminamos siendo, no digo amigos, pero sí compañeros profesionales y nos respetamos”, aclaró.

De todas maneras, Cristiano se encargó de marcar distancia con Lionel lanzando en algunas ocasiones algunos dardos contra el capitán argentino al bajarle el precio a las ligas por las que ha pasado el rosarino como la francesa y la estadounidense. “Para ser honesto, no creo que está liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, esa es mi opinión. Estoy jugando allí desde el año pasado así que sé de lo que estoy hablando. Creo que en estos momentos somos mejores que la liga francesa y seguiremos mejorando”, afirmó Ronaldo en una entrevista durante la ceremonia de los premios Globe Soccer. En otra ocasión, el portugués contestó que no le gustaría jugar con Messi en la MLS porque “en Arabia el campeonato es mejor que el de Estados Unidos”.

Lo cierto es que el público en los estadios suele manifestarse a favor o en contra de alguna de las figuras. Por ejemplo, a Cristiano Ronaldo se lo suele hostigar en las tribunas del equipo contrario y cuando sale al campo los aficionados le gritan “Messi” para hacerlo enojar o le recuerdan que el argentino ya ha sido campeón del mundo, algo que el portugués no ha conseguido, más allá de una Eurocopa con los lusos. La rivalidad perdurará, seguirán los debates para determinar quién es el GOAT (el mejor de todos los tiempos), pero nadie podrá negar la grandeza de estas dos estrellas del fútbol mundial.