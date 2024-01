Cristiano Ronaldo defendió a la liga árabe con una controversial frase: ¿un dardo a Messi y Mbappé?

El delantero portugués que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita valoró el nivel de la liga profesional árabe

Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes homenajeados en los Global Soccer Awards, que se entregaron en Dubai, Emiratos Árabes, a los mejores de la temporada. El delantero portugués del Al Nassr de Arabia Saudita ganó tres premios en la gala celebrada en el lujoso hotel Atlantis y dejó algunas declaraciones que no pasaron inadvertidas.

Te puede interesar: “Cristiano tiene más pasión por el fútbol, Neymar por otras cosas”: la polémica comparación del entrenador del brasileño en Al Hilal

“Para ser honesto, no creo que está liga saudí sea peor que la liga francesa. En mi opinión, la Ligue 1 tiene dos o tres equipos de buen nivel y en Arabia Saudita, no. Pienso que es más competitiva. Pueden decir lo que quieran, esa es mi opinión. Estoy jugando allí desde el año pasado así que sé de lo que estoy hablando. Creo que en estos momentos somos mejores que la liga francesa y seguiremos mejorando”, afirmó Cristiano en una entrevista durante la ceremonia.

El testimonio de CR7 generó repercusiones en las redes sociales y algunos internautas lo relacionaron con su rivalidad con Lionel Messi y Kylian Mbappé, dos estrellas del fútbol vinculadas a la Ligue 1 (Leo fue compañero de Kiki en PSG antes de su marcha al Inter Miami). Cabe destacar que en julio de 2023, a Ronaldo le consultaron si le gustaría jugar en la MLS con la Pulga ante un supuesto interés de Los Ángeles FC y replicó con contundencia: “No, porque en Arabia el campeonato es mejor que el de Estados Unidos”.

Te puede interesar: Kylian Mbappé reveló cómo ideó junto a Pochettino una efectiva técnica de disparo para no ser predecible

El Bicho se quedó con el premio Diego Maradona, otorgado al mejor goleador del año (54 goles en 59 partidos), fue elegido como el jugador favorito de los fanáticos y fue considerado el mejor futbolista de Medio Oriente en 2023. Sin embargo, no pudo completar el póker de trofeos, ya que Erling Haaland se llevó el jugador más valioso de la temporada, el Manchester City fue el mejor equipo y Pep Guardiola el entrenador más destacado.

Cristiano Ronaldo recibió tres premios en el Global Soccer Awards. La gala se realizó en Dubai (@Globe_Soccer)

“Me gusta cuando la gente duda de mí. Pueden ver que este año (por 2023) tuve una temporada fantástica, fui el máximo goleador. Imaginen vencer a jóvenes leones como Haaland... Tengo casi 39 (cumple el 5 de febrero) y todavía luzco bien”, dijo con una sonrisa.

Te puede interesar: “Es una vergüenza”: la furia de dos periodistas españoles fanáticos de Cristiano Ronaldo tras la consagración de Messi en los The Best

En cuanto a la pregunta sobre un posible retiro del fútbol, Cristiano contestó que por el momento no lo está pensando. “Para ser honesto, no lo sé. Pero por supuesto que será pronto y como pronto me refiero a diez años más... Estoy bromeando. Pero no lo sé, veremos”, agregó en tono jocoso.

A lo largo de su dilatada trayectoria, el nacido en la isla de Madeira, Portugal, lleva disputados 1.204 partidos entre clubes (Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr) y selección nacional y ha anotados 873 goles.