La revelación de Guardiola después de que Klopp haya confirmado su alejamiento del Liverpool: “¡Dormiré mejor! Era una pesadilla”

El saludo entre Klopp y Guardiola en uno de los tantos partidos entre Liverpool y Manchester City (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

En el último tiempo, Liverpool fue el equipo que le pudo hacer frente a una topadora llamada Manchester City. Fue el rebelde en cortar la hegemonía de los Ciudadanos, que ganaron cinco de las últimas seis Premier League. El equipo de Jürgen Klopp es el único subcampeón en ese tramo en quedar a solo un punto de la cima en dos ocasiones y en 2020 relegó del cetro a los conducidos por Pep Guardiola para alimentar una de las mejores rivalidades entre entrenadores del fútbol moderno.

Hoy, luego de conocerse el alejamiento de Klopp a final de temporada, Guardiola fue consultado por la situación del técnico alemán a minutos de haber vencido 1-0 a Tottenham en Londres por los 16avos de final de la FA Cup: “Lo voy a extrañar...¡Dormiré mejor! El día antes de jugar contra el Liverpool siempre era una pesadilla”.

La noticia la hizo oficial el propio DT este viernes a través de las redes sociales de la institución de Anfield. “Cuando escuché la noticia sentí que una parte del Manchester City perdería algo porque no podemos definir nuestro período aquí sin él. Ha sido nuestro mayor rival y, personalmente, el mejor rival que he tenido en mi vida”, manifestó su par de Manchester.

Se han enfrentado en 29 ocasiones entre la actual etapa, en la cual ambos coincidieron en Inglaterra, como así también el ciclo compartido en Alemania (2013 a 2015), cuando Pep dirigía al Bayern Múnich y su colega lideraba el destino del Borussia Dortmund. El historial marca 11 triunfos para Jürgen, 10 para el español y 8 empates. “La Premier League lo extrañará, su personalidad y la forma en que juegan sus equipos”, estimó Guardiola.

A continuación, el estratega catalán agregó: “Respeto su forma de jugar y siempre es un placer verlo con su actitud positiva. Le deseo todo lo mejor”. Además, pronosticó un futuro regreso al fútbol inglés: “No lo admitirá, pero volverá, lo sé. Quizás dentro de 10 años. Necesita recargar energías. Volverá con una selección u otro equipo”. “El fútbol necesita una personalidad como él. Ojalá ahora podamos ir a cenar o tomar una copa juntos”, cerró el ex Barcelona.

Jürgen Klopp ganó siete títulos en Liverpool (AP Foto/Jon Super, Archivo)

A lo largo de sus nueve temporadas en el elenco de Merseyside, Jürgen Klopp logró siete títulos: una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Los trofeos estuvieron seguidos de una marca indeleble en el corazón de los hinchas.

El conductor de 56 años profundizó en las razones de su adiós en una entrevista de aproximadamente 25 minutos: “Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento en que lo oyes por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión... Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy... ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía”.

Horas más tarde, brindó una conferencia de prensa en la cual dejó en claro que no cambiará su decisión: “De verdad, llevo pensando en esta situación mucho tiempo. Tengo que llegar yo a una decisión y, por eso, debía comunicarlo. Llevo mucho tiempo pensándolo. Y pensándolo bien. Nada me va a hacer cambiar de opinión”.

El segundo fin de semana de marzo podría marcar el último enfrentamiento entre Klopp y Guardiola. En esos días se medirán en Anfield por la fecha 28 de la Premier League, en lo que promete ser un duelo vital porque los Reds marchan líderes con 48 puntos frente a los 43 del City, que tiene un partido menos. Antes o después de ese duelo, también podrían medirse en la FA Cup, donde los Sky Blues ya lograron el boleto a octavos de final, mientras que Liverpool aún debe jugar este domingo desde las 11:30 (hora argentina) ante Norwich City.