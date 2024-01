Jürgen Klopp anunció de manera sorpresiva su salida del Liverpool: los motivos

Klopp anunció su salida del Liverpool (REUTERS/Phil Noble)

Una inesperada noticia sacudió por completo al mundo del fútbol, especialmente en Anfield. El director técnico alemán Jürgen Klopp anunció su salida del Liverpool una vez finalizada la actual temporada. El anuncio se hizo mediante un video difundido por las cuentas oficiales de las redes sociales del conjunto inglés.

Te puede interesar: El enorme gesto de Jürgen Klopp para cumplir la última voluntad de Sven-Göran Eriksson

El entrenador, durante un discurso de casi dos minutos, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de irse de una institución que lo cobijó desde octubre de 2015 luego de destacarse como estratega en el Mainz 05 y el Borussia Dortmund. “Sí, tengo que hacerlo. Dejaré el club al final de la temporada. Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento en que lo oyes por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión... Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy... ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía”, comenzó su relato.

A lo largo de nueve temporadas, el alemán dejó una marca imborrable en el conjunto Red, donde consiguió siete títulos: una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Te puede interesar: Jürgen Klopp salió en defensa de Luis Díaz: “No hay duda de que volverá”

Luego de una importante renovación dentro del plantel, Liverpool elevó considerablemente su nivel con respecto al de la pasada temporada, se posicionó nuevamente como uno de los mejores equipos del planeta. Actualmente se encuentra en la final de la Copa de la Liga (enfrentará al Chelsea), en cuarta ronda de la FA Cup (se las verá ante Norwich City), en octavos de final de la Europa League (aguarda conocer a su adversario) y lidera la Premier League (aventaja por cinco unidades al Manchester City -tiene un encuentro menos-, Arsenal y Aston Villa).

“No tengo ningún problema ahora, obviamente, creo que ya lo sé desde hace tiempo que tendré que anunciarlo en algún momento. Pero, estoy absolutamente bien ahora. Pero también sé que no puedo hacer el trabajo una y otra y otra y otra vez. Y, después de todos los años que estuvimos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos, y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto creció por ti, el amor creció por ti, y lo menos que te debo es la verdad. Y esa es la verdad”, remarcó.

Te puede interesar: Luis Díaz no le llegó a los talones a Salah: nuevas críticas al colombiano por su rendimiento en Liverpool

Noticia en desarrollo...