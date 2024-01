Una figura del Sub 23 firmará con el Werder Bremen y Argentina no podrá reemplazarlo en el Preolímpico: el comunicado de AFA

Julián Malatini, en una de sus estadías en el Predio de la AFA, junto a Lionel Messi

Malas noticias para Javier Mascherano: en medio de los preparativos para el debut en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela, clasificatorio para los Juegos de París 2024, el entrenador de la Albiceleste perderá a uno de los convocados para el certamen. Julián Malatini, defensor de Defensa y Justicia, será vendido al Werden Bremen de Alemania y como el equipo germano no lo cederá para la competencia, Argentina se privará de contar con él (según el reglamento, no hay tiempo para cubrir su baja).

Desde la AFA, informaron que “tanto el futbolista Julián Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación”. Por este motivo, desde la jornada de ayer, el defensor cordobés se ausentó en la concentración del seleccionado nacional.

La casa madre del fútbol argentino detalló además: “En caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo”.

El club de la Bundesliga se quedaría con la totalidad del pase del ex Talleres de Córdoba, que firmaría por cuatro años (no trascendió el monto de la operación). El defensor central de 22 años y 1,90 disputó su último partido con el Halcón de Florencio Varela frente a Estudiantes de La Plata, en la derrota por la final de la Copa Argentina 2023. Para ese sector del campo de juego, Masche deberá arreglárselas con Marco Di Cesare, Nicolás Valentini (estos dos conformarían la dupla central titular) y Aaron Quirós.

LA LISTA DEL PREOLÍMPICO (SIN JULIÁN MALATINI) :

Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors), Rocco Ríos Novo (Phoenix Rising) y Fabricio Iacovich (Estudiantes)

Defensores: Nicolás Valentini (Boca Juniors), Joaquín García (Vélez), Marco Di Cesare (Argentinos Juniors), Aarón Quirós (Banfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Valentín Barco (Boca Juniors) y Lucas Esquivel (Athletico Paranaense)

Mediocampistas: Federico Redondo (Argentinos Juniors), Juan Sforza (Newell’s), Juan Nardoni (Racing), Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlanta United) y Baltasar Rodríguez (Racing)

Delanteros: Pablo Solari (River Plate), Claudio Echeverri (River Plate), Santiago Castro (Vélez), Francisco González (Newell’s) y Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

EL CALENDARIO DEL PREOLÍMPICO SUB 23 DE VENEZUELA

· FASE DE GRUPOS

Sábado 20 de enero (Estadio Brígido Iriarte)

17:00 horas | Ecuador - Colombia

20:00 horas | Venezuela - Bolivia

Domingo 21 de enero (Estadio Misael Delgado)

17:00 horas | Perú - Chile

20:00 horas | Argentina - Paraguay

Martes 23 de enero (Estadio Brígido Iriarte)

17:00 horas | Bolivia – Brasil

20:00 horas | Ecuador - Venezuela

Miércoles 24 de enero (Estadio Misael Delgado)

17:00 horas | Paraguay - Uruguay

20:00 horas | Perú - Argentina

Viernes 26 de enero (Estadio Brígido Iriarte)

17:00 horas | Bolivia - Ecuador

20:00 horas | Brasil - Colombia

Sábado 27 de enero (Estadio Misael Delgado)

17:00 horas | Paraguay - Perú

20:00 horas | Uruguay - Chile

Lunes 29 de enero (Estadio Brígido Iriarte)

17:00 horas | Brasil - Ecuador

20:00 horas | Colombia - Venezuela

Martes 30 de enero (Estadio Misael Delgado)

17:00 horas | Uruguay - Perú

20:00 horas | Chile - Argentina

Jueves 1° de febrero

20:00 horas | Venezuela - Brasil (Estadio Brígido Iriarte)

20:00 horas | Colombia - Bolivia (Estadio Misael Delgado)

Viernes 2 de febrero

Chile - Paraguay - (Estadio Brígido Iriarte)

Argentina - Uruguay (Estadio Misael Delgado)

· FASE FINAL (Estadio Metropolitano)

Lunes 5 de febrero

1B – 2A

1A – 2B

Jueves 8 de febrero

1B – 2B

2A – 1A

Domingo 11 de febrero

2B – 2A

1A – 1B