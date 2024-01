Javier Mascherano expresó su enojo con el defensor del Sub 23 que se perderá el torneo y explicó por qué citó a Echeverri

Javier Mascherano, director técnico de la Sub 23 de Argentina (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Del 20 de enero al 11 de febrero, en Venezuela, se llevará adelante el Torneo Preolímpico Sudamericnao Sub-23, competencia que brinda dos boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. En la antesala al debut de este domingo contra Paraguay en el Polidertivo Misael Delgado, de la ciudad de Valencia, Javier Mascherano concedió entra entrevista con DSports Radio en la que dejó en claro su malestar por lo acontecido con Julián Malatini y por qué se inclinó por Claudio Echeverri para reemplazar al lesionado Pedro De La Vega.

Una de las noticias que más sacudió al combinado albiceleste en la antesala a este torneo fue lo acontecido con el futbolista de Defensa y Justicia Julián Malatini, quien no informó que se encontraba en negociaciones con Werder Bremen, entidad que finalmente adquirió su pase y optó por no cederlo al certamen. Ante este escenario, Argentina se quedó sin la posibilidad de reemplazarlo, lo que generó fastidio y provocó un duro comunicado por parte de la AFA.

“El reglamento es claro y lo sabíamos desde el primer momento. Por eso con algunos de los chicos que estaban en negociaciones, como Barco, hablamos antes de la lista final comentándole esta situación, que en caso de que se de una transferencia necesitábamos saber la predisposición de su nuevo club para saber si podíamos contar con ellos. Lo de Julian nos sorprendió porque no sabíamos nada. El miércoles pasado, después del partido con Argentinos, nos enteramos que la transferencia estaba hecha y que el club no lo quería ceder. Cuando hablamos le dije que no tenía opción de cambiarlo, que habíamos sido claros. El mantuvo su postura de que era una gran oportunidad para él y que había decidido irse. Esa es un poco la situación. Nosotros no tenemos ninguna manera de quedarnos con el jugador . Le dimos todas las posibilidades, que se podía hacer la revisión, lo que a nosotros nos interesaba era poder contar con él. Teníamos un tiempo prudencial para hacerse la revisión en Alemania y volver, pero la realidad es que no fue así. Él decidió irse. Iremos con 22, qué le vamos a hacer”, comenzó su relato el Jefectio. Y luego, añadió: “Queda feo tomar una represalia, cada uno tiene el derecho a tomar la decisión que quiera. Yo no comparto y se lo hice saber. Entendía que era una oportunidad para él, pero contábamos con él desde septiembre. En algún momento no pudo venir porque Defensa jugaba Copa Argentina, pero ya está. Quedarse enganchado en eso no nos sirve de nada”.

Otro tema en el que se ahondó fue los motivos que lo llevaron a citar al Diablito Echeverri ante la baja por lesión de Pedro De La Vega, pese a no haber formado parte de buena parte del proceso previo. “Estoy al tanto que hubo ruido sobre la convocatoria de Claudio. Cuando se lesiona Pepo el sábado contra Lanús, esperamos los estudios. Pedro venía de una lesión anterior. No se había terminado de recuperar y creíamos que era riesgoso llevarlo en esas condiciones. Teníamos las opciones de Ramiro Enrique y Facu Farias, pero eran otro tipo de jugador. Enrique es más un 9 y Facu Farías es un segunda punta, parecido a lo que podía hacer Pepo, pero más segunda punta. Durante este tiempo también vas viendo que le falta al equipo, en que posición. El caso de los chicos de River hasta el 22 no podíamos contar con nadie, porque disputaban una final”, esbozó.

“Como mediapunta o enganche lo tengo a Thiago (Almada) y no tengo a otro de ese perfil. Y cuando se lesiona Pepo empezamos a ver las opciones y creíamos que necesitábamos alguien más en esa posición de mediapunta, porque Thiago también puede ser falso extremo y nos faltaria alguien detrás del 9. Lo charlé con el cuerpo técnico, coordinador, y le expliqué la situación a Tapia, que nos gustaría hablar con River por la situación de Claudio, porque después de la final y la venta no sabía cómo estaba la situación. Queríamos primero hablar con el presidente para saber si estaba la predisposición de River. Se manejó de presidente a presidente. Después de la charla Tapia me comunicó que River estaba con predisposición para cederlo. Que querían que se quede unos días en la pretemporada y que viaje el fin de semana. No hubo nada raro”, relató el entrenador. Además sostuvo que “lo de Claudio no es solamente su presente, también es futuro. Claudio entrenó con la Sub 20 en su momento. Lo tuvimos inclusive en un partido Sub 23 ante Venezuela. Está claro que no lo iba a llamar los últimos meses porque estaba con la Sub 17, que era lo primordial. Hablé también con Placente. Fue una opinión y decisión consensuada entre los entrenadores de las juveniles. Es un jugador con proyección de selección mayor”.

La Albiceleste integra el Grupo B, donde chocará contra Uruguay, Chile, Paraguay y Perú. Los dos primeros de cada zona (en el A están Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia) avanzarán a la fase final, donde los dos mejor ubicados clasificarán a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mascherano también sorprendió ante la consulta sobre si dirigirá al equipo en Paris en caso de clasificar a los Juegos Olímpicos: “Si todo sale bien, ojalá Scaloni la pueda dirigir en París. Sería bueno que lo dirija él como técnico de la Mayor. Eso nos permitiría saber que él sigue hasta 2026″

En un pasaje previo de la nota, el ex Barcelona de España y Liverpool de Inglaterra dejó en claro que no aspira en el corto plazo en tomar las riendas de la Mayor aunque finalmente Scaloni decida marcharse. “Mi meta es dirigir el Sub 23 y la próxima Sub 20. Ese es mi objetivo. No soy ni el indicado ni el idóneo ni tengo esa pretensión. Sí me gustaría dirigir la próxima sub 20. Yo vine para trabajar con juveniles”. ”Ojalá que no se corte el ciclo. En juveniles estamos muy cómodos con alguien como Scaloni. Nos da libertad, somos fuente de consulta. También tengo la confianza para hablar con él y saber cuál es su opinión”, recalcó.

Por otra parte, le volvió a abrir las puertas a Lionel Messi y Ángel Di María de poder jugar esta competencia en caso de quedarse con uno de los dos pasajes: “Si nos toca clasificar se irán viendo las situaciones. Lo dije en su momento, jugadores como Ángel y Leo se ganaron la posibilidad de elegir. Si ellos creen que están en la posibilidad de ir, sería algo muy lindo para darle un cierre. En el caso de Ángel no hablé mucho en el último tiempo, pero escuché que la Copa América sería su último torneo. También sería una linda manera de poder irse”.