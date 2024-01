Simeone explotó por la “filtración” de los audios del VAR tras el polémico triunfo del Real Madrid: “Se creen que somos todos tontos”

Simeone explotó tras la polémica en el VAR del Atlético de Madrid

El controversial triunfo del Real Madrid ante el colista Almería tras ir abajo por dos goles de distancia desató un extenso debate en España sobre las actuaciones arbitrales. Horas más tarde, Atlético Madrid venció con lo justo al Granada en otro encuentro marcado por las polémicas. Y todo terminó de estallar cuando se filtraron los audios del VAR del choque del Merengue, lo que motivó al Comité Técnico de Árbitros a iniciar una investigación interna.

Diego Simeone atendió a la prensa en la antesala del Colchonero ante Sevilla por Copa del Rey (jueves 17hs), donde el foco de los cuestionamientos estuvo colocado sobre lo sucedido con los jueces deportivos. El Cholo buscó evitar las controversias ante al primera consulta. “¿Le parece a usted una barbaridad que se compare la polémica del Granada-Atlético de Madrid con la del Real Madrid-Almería?”, fue la pregunta que plantearon inicialmente sobre el tema, la cual recibió un cortante “no opino” del DT argentino.

Luego, el foco se centró en el VAR y la filtración de los audios del partido de Real Madrid, lo que motivó a una reflexión más emparentada con el enojo: “Tú siempre has defendido el VAR, me gustaría saber qué falla ahora mismo viendo lo que está pasando esta semana, y si entre los videos de uno atacando árbitros y las palabras de otros diciendo que la Liga está adulterada, es el peor momento ahora mismo para ser árbitro”, consultó el cronista apoyándose en las críticas del presidente de Barcelona Joan Laporta y el entrenador Xavi.

“Es tan difícil... Tan difícil. Según del lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Esa es la realidad. Después nos ponemos a discutir si el audio está bien o si el audio lo están filtrando, no importa lo que filtren, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, eso es lo que da bronca”, sentenció.

En España, el programa Jijantes dio a conocer el audio de una conversación entre Hernández Hernández (VAR) y Hernández Maeso (árbitro de campo) durante un golpe de Vinicius Jr. a Pozo con el brazo, aunque esa conversación no debió ser pública ya que el VAR finalmente no intervino. “El CTA ya ha abierto una investigación para determinar cómo ha podido salir públicamente sin ser una revisión en el monitor”, expresó el organismo de control, apoyándose en que los criterios de la RFEF y la Liga no establecen la difusión de estas conversaciones.

En una conferencia que no se extendió más allá de los siete minutos, Simeone recibió otra planteo vinculado a las polémicas arbitrales: “Parece esto un juego cruzado entre Real Madrid y Barcelona, parece que solamente se les favorece o perjudica a ellos, y entre medio la credibilidad de todo el fútbol va quedando en entredicho...”.

“Creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales, cuando las cosas son naturaleza todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Aun teniendo la posibilidad del VAR, nadie es perfecto. Pero con naturalidad. Cuando las cosas suceden con naturalidad, todo fluye”, expuso el argentino.

Y agregó: “Ahora, cuando las cosas no son naturales, obviamente la gente se pone nerviosa. La gente va a al estadio y cuando hay una situación en el área es penal, cuando pisan a un jugador mínimamente es amarilla o expulsión. Y los árbitros ya están colapsados, la verdad que es un momento muy complicado para ellos. Creo absolutamente que la única manera que podemos generar mejorar, desde el lugar que nos toca, entrenadores y futbolistas, es estar calladitos, correr, dejarlos arbitrar y a jugar. Porque es lo único que podemos hacer”.