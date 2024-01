La Federación saca a la luz los audios del VAR tras la polémica del Real Madrid-Almería: “Vinicius le da en el hombro”

Hernández Maeso explica a los jugadores del Almería los motivos de la validez del gol de Vinicius (REUTERS).

Los dos grandes protagonistas del Real Madrid-Almería fueron Hernández Maeso y Hernández Hernández. Tocayos en apellido y responsabilidad. El primero como árbitro de campo y el segundo del VAR. Ambos mantuvieron tres conversaciones casi consecutivas en el segundo tiempo que cambiaron el devenir del encuentro. La primera fue señalar penalti a favor de los de Ancelotti por mano de Kaiky tras el centro de Fran García. El Almería reclamaba una posible falta previa, pero tras la revisión, Hernández Maeso decidió señalar un penalti que transformó Bellingham.

La segunda llamada del VAR anuló el tanto de Arribas por falta en la génesis de la jugada, mientras que la última dio validez al gol de Vinicius, marcado con el hombro según Hernández Maeso. Fue la tarde de las remontadas, la enésima, en el Santiago Bernabéu. Pero también la de la sala VAR, sobrecargada de trabajo este domingo. Pocas veces se ha visto una oda similar a la herramienta arbitral como sucedió en la segunda parte del Real Madrid - Almería. Y, además, en tiempo récord: tres revisiones en apenas 23 minutos contra el colista, cuya expedición se va realmente enfadada de la capital por la polémica.

Mano de Kaiky

VAR: Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería.

Árbitro: Voy a verla.

VAR: Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Ahí lo tienes. Te lo vamos a poner en super slow para que puedas ver. ¿Vale?

Árbitro: Vale, estoy delante de la pantalla. Ocupando un espacio del defensor del Almería.

VAR: Pon la otra.

Árbitro: Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado.

VAR: Perfecto.

Árbitro: ¿De acuerdo? Voy a pitar penalti sin tarjeta.

🗣️ "Nos han robado; Lo de hoy pasa TODOS LOS LÍMITES; No se ha podido hacer más para que ganen el partido".



La MONUMENTAL RAJADA de Gonzalo Melero. 😳🤬pic.twitter.com/eVNUvcBudk — Offsider (@Offsider_ES) January 21, 2024

Gol anulado al Almería por falta previa

VAR: Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol. ¿Vale?

VAR: Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí. Te muestro el punto de contacto. ¿Vale?

Árbitro: Pónmela en dinámica, por favor.

VAR: ¿Vale? Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque. La jugada continúa y acaba en gol.

Árbitro: Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol.

VAR: Vuelve a la acción.

Árbitro: Sí, efectivamente es el inicio de la app.

Los jugadores del Madrid y Almería se enzarzan durante un lance del partido (REUTERS).

Validez al gol de Vinicius

VAR: Ahí, ahí, eso es. Dame la inversa derecha. Para en el punto de contacto. Te recomiendo un on field review para que valores la no mano, la posible no mano.

Árbitro: Perfecto.

VAR: Le da en el hombro derecho. Fran, te voy a mostrar, ¿vale?

VAR: Vamos a poner la super slow. Le da en el hombro. Valora tú la posible falta en ataque.

Árbitro: Vale, lánzamelo. Ponme el punto de contacto.

VAR: Ahí la tienes.

Árbtro: Voy a señalar gol, no hay falta.

VAR: Vale, pon la anterior. Eso es.

Árbitro: Perfecto, le da con el hombro y es gol válido.

Las reacciones desde el banquillo indálico por parte de los jugadores eran de risas irónicas, de incredulidad por todo lo que estaba ocurriendo. El entrenador indálico, Gaizka Garitano, acabó expulsado por doble amarilla, ambas por protestar decisiones del colegiado. “No tengo nada que decir. Me ha expulsado justamente porque he estado protestando bastante. Habéis visto el partido y lo que ha pasado. No es la primera vez que sucede esto aquí. ¿Mi opinión? No importa porque luego nos sancionan por hablar y no vale para nada. No le he dicho nada, pero es cierto que he protestado mucho, lógicamente”, aseguró en rueda de prensa.