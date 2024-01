De la dura sentencia de Xavi a la particular frase de Ancelotti: la repercusiones que dejó el triunfo del Real Madrid ante Almería

La dura crítica de Xavi sobre la polémica arbitral en Real Madrid-Almería

El encuentro que el Real Madrid le ganó 3-2 al Almería por la fecha 21 de La Liga dejó mucha tela para cortar debido a las decisiones arbitrales de Francisco José Hernández Maeso. Fue un partido con varias polémicas donde el equipo visitante estaba ganando, pero las decisiones del juez y las intervenciones del VAR incidieron en el resultado y generaron la bronca de los futbolistas y el entrenador del elenco albirrojo.

Fueron tres jugadas claves que generaron controversias. Primero un penal sancionado a favor del equipo merengue en una dudosa mano de Kaiky y se decretó el tiro desde los doce pasos con el descuento convertido por Jude Bellingham. Luego un supuesto manotazo de Dion Lopy sobre Bellingham con el árbitro a un metro que terminó invalidando un gol del Almería. Era el 3-1. Y un gol de Vinicius Jr. con el brazo.

Marc Pubill estalló por las decisiones arbitrales contra el Real Madrid

Terminado el encuentro hubo quejas del Almería quienes no ocultaron su malestar. La bronca de sus jugadores y la de su entrenador Gaizka Garitano, contó con el apoyo de Xavi, estratega del Barcelona. En contrapartida, Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, dejó una frase que generó controversia.

Una de las primeras críticas fue dentro del campo de juego ni bien terminado el cotejo fue la del defensor Marc Pubill: “El equipo hizo un gran partido. Nos hemos puesto por delante y creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así”.

El DT del Almería, Gaizka Garitano, habló sobre el árbitro en el partido frente al Real Madrid

Aunque su compañero Gonzalo Melero fue más allá. “Nos vamos con la sensación de que nos han robado. Creo que no se ha podido hacer más desde afuera para poder meterlos en el partido (al Real Madrid). El penal, el gol con la mano, el gesto, el gol anulado por un forcejeo”, sentenció.

“La sensación después de todo el esfuerzo, que te marquen el primero como te lo han metido (gol de penal), metemos otro gol y te lo vuelven a anular”, agregó.

La denuncia de Gonzalo Melero, jugador de Almería, tras la controversia en el encuentro contra el Real Madrid

“Ya van varias este año. Si no te quejas no te ayudan. Esto es así. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites”, destacó.

“Estamos a años luz de la Premier League. Me gusta decirlo y me jode. Es una pena, pero es la realidad”, concluyó.

La opinión de Ancelotti sobre el arbitraje en Real Madrid-Almería

En tanto que su entrenado Gaizka Garitano indicó: “Yo no suelo hablar mucho de los árbitros. Pero al final, para poner una frase que diga yo y que estoy más caliente… Este partido lo vio todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy”

En tanto que Ancelotti aceptó hablar del asunto, pero fue polémico: “Entiendo el enfado del Almería. Lo entiendo perfectamente. Creo que han sido tres decisiones revisadas por el VAR y el árbitro tomó las decisiones y creo que fueron bastante claras”.

Xavi, por su parte, se refirió al tema y manifestó: “Me quedo con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. La lo dije en Getafe, que va a ser muy difícil ganar esta Liga, que había cosas que no me cuadraban”. Su equipo venció 4-2 al Betis de visitante.

“A continuar trabajando. Seguimos en la lucha y nos quedan 18 partidos. Hoy comenzamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos”, culminó el entrenador del conjunto azulgrana.

Este fin de semana se inició la segunda ronda de la temporada 2023/2024 y La Liga sigue siendo liderada por el Girona que goleó 5-1 al Sevilla y suma 51 puntos contra 51 del Real Madrid y 44 del Barcelona.