Joan Laporta estalla ante los arbitrajes: “La Liga está adulterada”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta (EFE)

La polémica surgida tras la filtración de los audios del VAR en la remontada del Real Madrid al Almería sigue candente. El último en pronunciarse al respecto fue el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Lo hizo en la Gran Gala del Deporte de Mundo Deportivo: “Es una vergüenza. El colectivo arbitral tiene que responder a unas presiones que hay. Si no lo hacen, nos dejarán inquietos porque sería una dejación de funciones”. En una entrevista con el mismo medio volvió a pronunciarse al respecto, afirmando que “LaLiga está adulterada”: “No se puede adulterar la competición más con las decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu”.

Laporta es contundente sobre si la liga está adulterada; “Con estos resultados, sí, porque es que no es solo el domingo”. Así, asegura que llevan tiempo “analizando el tema” y que “ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales”. “También tengo que decir que nosotros estamos acostumbrados a esto. De siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son”, añadió. Esta polémica ha derivado en que el club pida a la Federación que tome medidas: “Esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación”.

Pese a esto, el máximo dirigente de la entidad azulgrana asegura “tener un respeto absoluto por el colectivo arbitral”: “Lo he dicho y lo digo sin fisuras”. Sin embargo, considera que están viendo “unas situaciones que nos están preocupando mucho y que de seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos”. “Sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu”, apunta Laporta, quien reveló lo que Pedro Rocha, presidente en funciones de la RFEF, le dijo sobre la queja formal: “Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto”. “También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en ese sentido”, añadió.

🔴 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀 𝐌𝐃



💬 Joan Laporta: "El VAR está secuestrado" pic.twitter.com/6nCiH3QazV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 24, 2024

“Como club, tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo”, zanja Laporta.

Xavi Hernández se pronunció al respecto: “Va a ser muy difícil ganar esta liga”

Asimismo, no solo los implicados en el partido tuvieron palabras para el arbitraje polémico del partido del domingo en el Bernabéu. Xavi Hernández, en su rueda de prensa después de la victoria en el Villamarín ante el Betis por 2-4, fue claro en su opinión cuando le preguntaron sobre esto: “Va a ser muy difícil ganar esta Liga”.

El técnico catalán se acogió a la postura de su compañero Garitano, entrenador del Almería, quien no quiso excederse en sus declaraciones por ‘miedo’ a una sanción posterior (en el partido fue expulsado por doble amarilla consecuencia de las protestas), pero si afirmó lo que adelantó en Getafe, “que había cosas que no me cuadraban”.

“A continuar trabajando, seguimos en la lucha y quedan 18 partidos. Hoy comenzamos la segunda vuelta de la mejor forma posible y hasta donde nos llegue. Pero hay cosas que no controlamos, lo ha visto todo el mundo hoy”, zanjó Xavi con una media sonrisa.