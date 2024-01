El dardo de Riquelme, la reflexión de Lema por su edad y el sueño de Zenón: las perlitas de la presentación de los refuerzos de Boca

Este martes Boca Juniors llevó a cabo la presentación oficial de sus refuerzos para esta temporada: el defensor Cristian Lema y el volante por la izquierda, Kevin Zenón. Fue el presidente del club, Juan Román Riquelme, el que les dio la bienvenida a los flamantes jugadores y también dejó conceptos en la introducción previa a la conferencia de prensa.

Te puede interesar: Boca Juniors presentó a Kevin Zenón como nuevo refuerzo: “Los sueños están para cumplirse”

Román elogió a ambos jugadores y en el caso de Zenón le tiró un dardo al presidente de Unión de Santa Fe, Luis Spahn, por la dilación en el cierre de la operación. “Cristian ya tuvo la suerte de ponerse la camiseta de nuestro club. Hace poco dijo que cumplió su sueño de chiquito de jugar en Boca. Para nosotros también es un sueño tenerte acá, espero que lo disfrutes mucho y que nos des muchas alegrías”, fueron los conceptos iniciales del ex enganche.

Acto seguido, como en sus mejores épocas tiró un sutil comentario sobre Zenón: “El señor se hizo rogar un poco más”. Y agregó: “Se hizo un poco largo. Hubiera sido lindo que hubieses disfrutado de ir al interior con los hinchas, ver cómo los nenitos se ponen a llorar y quieren una foto con ustedes. El presidente de Unión lo hizo un poquito largo. Gracias por la fuerza que hiciste para venir a nuestro club”.

La reflexión de Cristian Lema sobre la edad: "Hoy parece que tenés que tener 22 años para jugar"

Luego los jugadores tomaron la palabra y atendieron la requisitoria de los medios. Lema fue el primero en responder. “Es un sueño. De chico lo ves muy lejos y hoy es una realidad. Estoy muy contento, lo que viví hasta ahora es algo hermoso; ver la gente, la pasión que hay por Boca. Vine con el objetivo de disfrutar. No es fácil llegar acá y lo quiero disfrutar, no me quiero arrepentir. Sin dudas es el paso más grande de mi carrera”, aseguró.

Te puede interesar: El imponente museo del Tanque Silva con camisetas de Messi y otras estrellas mundiales: por qué no tiene una de Riquelme

Además, el zaguero de 33 años proveniente de Lanús efectuó una reflexión sobre la edad en la que le tocó llegar al equipo xeneize: “Vengo con mucha experiencia por mi edad. Hoy parece que tenés que tener 22 años para jugar y no es así. Hay que disfrutarlo, es corto y difícil, en este club se vive todo de manera particular. Hay que tener mucha responsabilidad y estar a la altura”.

“Es un sueño. De chico lo ves muy lejos y hoy es una realidad. Estoy muy contento, lo que viví hasta ahora es algo hermoso; ver a la gente, la pasión que hay por Boca. Vine con el objetivo de disfrutar. No es fácil llegar acá y lo quiero disfrutar, no me quiero arrepentir. Sin dudas es el paso más grande de mi carrera”, destacó Lema.

En tanto que Zenón expresó: “Tenía mucha ansiedad, quería que se definiera lo antes posible para estar acá. Es un sueño, estoy muy contento. Desde el primer momento voy a dejar todo”. También reveló que su familia es hincha del club: “Uno siempre sueña jugar acá. De chico soñaba jugar acá como toda mi familia. Quiero empezar lo antes posible, estoy disfrutando mucho y estoy muy contento”.

Te puede interesar: Una ex figura de la selección argentina que brilló en Europa: el nuevo jugador que le ofrecieron a Boca Juniors

Sobre la posición en la que se siente más cómodo, el mediocampista de 22 años aseguró: “Donde me ponga el técnico, pasé por muchas posiciones. Lateral, volante, extremo, doble cinco. Siempre trato de aprender para seguir mejorando. Me gusta asistir a mis compañeros y sacrificarme por ellos”.

Por último, Kevin recordó su primera vez en La Bombonera y cómo lo vive ahora: “Uno queda loco cuando sale de este este estadio que es tan lindo. Hoy por suerte estoy de este lado y lo voy a poder sentir a favor”.

Raúl Cascini, Cristian Lema, Juan Román Riquelme y Kevin Zenón (@BocaJrsOficial)

MÁS FRASES DE LEMA:

Su amor por La Bombonera. “Particularmente todos los partidos recuerdo. Mirás el fixture y la mayoría por no decir todos, prefiere tenerlo de visitante (a Boca) porque es diferente, es diferente venir a jugar acá y es cumplir un sueño aunque sea con otro equipo; sé que es así en la mayoría”.

Sus virtudes. “Siempre prioricé el sacrificio y la voluntad. Tenemos que plasmar en la cancha las confianza que nos dieron para venir a Boca”.

Su apoyo a Rojo. “Le deseo a una pronta recuperación. Es un fenómeno y fundamental para nosotros. Yo no esperaba entrar a la cancha tan rápido, me sorprendió. Traté de adaptarme rápido al equipo y a lo que pide el DT. Nosotros tenemos que transmitir orden y de aportar en el juego aéreo, que es donde destrabás un partido complicado o dejás el arco en cero”.

Mensaje a los hinchas. “Agradecerles por cómo me han recibido. Ahora tengo que devolver ese apoyo en la cancha. Es importante para ir para el mismo lado. Vamos a pelear por todo lo que se nos ponga adelante, ese es el mensaje. Tenemos un gran grupo y vamos a dejar todo para que se vaya contento a su casa”.

MÁS FRASES DE ZENÓN:

Agradecimiento a la gente: “Gracias por el cariño, voy a dejar todo en la cancha para devolverlo. Voy a dejar la vida”.

Sus charlas con Cristian González. “Desde el primer momento hablé con el Kily y el Toro Morales sobre Boca. Me dijo que ya me iba a dar cuenta de lo que es cuando me toque jugar, que era un club muy grande y que lo disfrute”.

Larga espera para firmar. “Tenía mucha ansiedad porque quería que se definiera lo antes posible para poder estar con mis compañeros y entrenar a la par de ellos”.