El desaforado grito de gol de Javier Mascherano en el empate sobre la hora de Argentina ante Paraguay

El gol de Luciano Gondou para el empate ante Paraguay y el desaforado grito de Mascherano

El Preolímpico Sudamericano entregará apenas dos boletos para los Juegos de París 2024, por lo que no hay margen para los errores. Javier Mascherano viene de dejar escapar en el Sudamericano Sub 20 el pasaje al Mundial de esa categoría y sabe que cada punto perdido en este tipo de torneos significa un problema mayúsculo. Posiblemente esa experiencia habrá derivado en el desaforado grito que protagonizó cuando Luciano Gondou estampó el empate 1-1 ante Paraguay.

La Albiceleste veía cómo se le escurría el partido en su debut por el Grupo B del torneo tras un penal de Nicolás Valentini que Diego Gómez –compañero de Lionel Messi en Inter Miami– cambió por gol cuando restaban menos de 25 minutos. Los ingresos de Federico Redondo, Claudio Echeverri y el propio Gondou le cambiaron la cara al equipo en esa recta final, que derivó en el empate del hombre de Argentinos Juniors cuando el reloj ya caminaba por los 89 minutos.

Las cámaras tomaron una breve escena del banco de suplentes, donde se pudo ver a un Mascherano casi desconocido en su mesurado rol de entrenador: agitó sus brazos, corrió de lado a lado y alentó a sus muchachos.

“Está claro que cada vez que Argentina compite tiene como objetivo pelear por lo más alto, en este caso la clasificación a las olimpiadas. No se puede negar: todo lo que pase, el responsable voy a ser yo. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y sobre todo me siento muy respaldado y seguido por los jugadores, que es lo más importante, que ellos te puedan seguir en el objetivo que tenemos”, contestó luego en conferencia de prensa cuando le preguntaron si este torneo se trataba de una “prueba de fuego” en su carrera.

El ex mediocampista del Barcelona tomó el mando de la selección Sub 20, aunque ese proyecto había quedado trunco en enero del 2023 cuando no logró superar la fase de grupos de la clasificación al Mundial Sub 20 en el Sudamericano de la categoría. El Jefecito de 39 años había decidido dar un paso al costado, aunque finalmente las autoridades de AFA lo convencieron de continuar cuando la Albiceleste clasificó a ese certamen como organizador de emergencia ante la baja de la sede de Indonesia. El nuevo desafío para Masche es el de clasificar al Sub 23 a los Juegos Olímpicos de París: sólo hay dos lugares para diez selecciones.

“Si empezamos por el final se ganó un punto porque el partido estaba perdido y siempre es importante no empezar perdiendo en este tipo de torneos. Si vamos al desarrollo, fuimos superiores. Ningún partido es fácil, hay que ir partido a partido. Paraguay más allá de los nombres, es un equipo duro y difícil. Nos quedamos con las cosas positivas. El equipo hasta el último minuto lo intentó y fue a buscarlo, tuvo la voluntad de empatarlo y tuvimos la recompensa”, aclaró ante las cámaras de DSports.

También expresó su disconformidad con el penal que le sancionaron a Valentini: “A mi manera de ver, fuimos el equipo que llevó el peso del partido y el que generó más situaciones. Lamentablemente tuvimos esa jugada aislada del penal, que a mi criterio es dudoso, puede que sí o puede que no, pero tampoco me gusta hablar demasiado de los arbitrajes. Les dije a los jugadores que valoro la búsqueda de ir por el partido al final”.

La Zona de Argentina tiene a Perú como líder en este inicio tras la victoria sobre Chile por la mínima. El próximo miércoles 24 de enero, los dirigidos por Mascherano se toparán precisamente con el combinado peruano por la segunda jornada. Tras tener fecha libre, el calendario de primera fase se completará contra Chile (30/1) y Uruguay (2/2). De cada zona con cinco países saldrán dos clasificados para el cuadrangular final: allí se definirán los dos pasajes a los Juegos Olímpicos.