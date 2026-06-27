El dato oficial que revela cuántos dólares compraron los argentinos desde la salida del cepo cambiario

Las compras brutas de dólares por parte de los argentinos superan los USD 38.000 millones desde abril de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La flexibilización del cepo cambiario en abril del año pasado modificó los hábitos financieros de la población argentina, que comenzó a adquirir dólares en el mercado oficial de manera regular. Más de un año después de esa medida, el flujo de compras sigue presente, aunque muestra oscilaciones mensuales de acuerdo con el contexto económico.

Durante mayo, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central, las personas físicas realizaron compras netas de billetes por USD 1.804 millones, un descenso del 20% respecto a abril. Si se consideran también los giros de divisas sin destino específico —por otros USD 408 millones—, las compras netas del segmento llegan a 2.212 millones dólares. Así, desde la apertura del mercado, el monto acumulado de compras brutas de billetes supera los 38.675 millones de dólares.

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El dato de mayo muestra que, aunque hubo una baja frente al mes previo, la demanda de dólares por parte de los particulares se mantiene históricamente elevada. En abril, las compras netas de billetes sumaron aproximadamente USD 2.250 millones, el mayor nivel desde septiembre de 2025, cuando la cercanía de las elecciones legislativas impulsó la dolarización a 5.130 millones de dólares.

En el quinto mes del año, cerca de 1,4 millones de personas compraron dólares en el mercado oficial, con compras brutas de 2.260 millones de dólares. Del lado de las ventas, unos 730.000 individuos vendieron divisas por USD 456 millones, lo que arrojó un saldo neto de USD 1.804 millones.

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El informe del Banco Central detalla que, de las salidas netas de billetes y divisas sin fines específicos —en torno a USD 1.900 millones—, cerca de USD 700 millones permanecieron depositados en bancos locales, USD 300 millones se sumaron a los activos externos y unos USD 800 millones se utilizaron para cubrir gastos realizados con tarjetas en el exterior.

En contraste, las empresas mantuvieron una conducta opuesta: vendieron billetes por USD 212 millones y divisas sin destino específico por USD 114 millones. Las restricciones que afectan al atesoramiento corporativo siguen diferenciando la operatoria de las personas jurídicas respecto de las físicas.

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A pesar de la elevada demanda de dólares entre los particulares, el balance cambiario de mayo resultó favorable. El Banco Central adquirió USD 2.601 millones en el mercado de cambios y el Tesoro Nacional compró otros USD 150 millones.

Las compras desde la salida del cepo

Tras la flexibilización de las restricciones para la compra de dólares en abril del año pasado, las personas físicas adquirieron USD 2.077 millones, según datos oficiales. Durante los primeros días de vigencia de la medida, cerca de un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

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Los argentinos realizaron ventas de dólares por un total de USD 5.677 millones desde la apertura parcial del cepo cambiario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda de divisas se aceleró en los meses siguientes: en mayo, las compras totalizaron USD 2.283 millones; en junio, la cifra ascendió a USD 2.468 millones; y en julio trepó a 3.473 millones de dólares. En agosto, el volumen retrocedió a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se registró el valor más alto del período, con USD 5.130 millones, en un contexto influido por la cercanía de las elecciones legislativas y la tendencia a dolarizar carteras.

En octubre, coincidiendo con las elecciones de medio término, el monto operado se mantuvo elevado, aunque bajó levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre, las compras brutas de billetes descendieron de manera significativa a USD 1.597 millones, con la participación de poco más de 1,1 millones de compradores.

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En diciembre, la demanda repuntó: cerca de 1,5 millones de personas adquirieron 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones realizaron operaciones por USD 2.613 millones, mientras que en febrero, 1,5 millones compraron USD 2.368 millones. En marzo, el monto se mantuvo en torno a los USD 2.363 millones y en abril 2.727 millones de dólares. Así, desde el relajamiento de las restricciones cambiarias en abril de 2025, el total adquirido por personas físicas en el segmento formal alcanzó los 38.675 millones de dólares.

Luego de la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos realizaron ventas de dólares por un total de USD 5.677 millones, lo que arrojó un saldo neto comprador de 32.998 millones de dólares. Si se suman las operaciones identificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario asciende a 43.762 millones de dólares.

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