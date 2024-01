Javier Mascherano analizó el empate de Argentina ante Paraguay en el Preolímpico: lo que más le gustó y el probable 11 ante Perú

Javier Mascherano, junto a Federico Redondo, coincidieron que Argentina fue superior a Paraguay en el debut del Preolímpico de Venezuela (@Argentina)

“A mi manera de ver, fuimos el equipo que llevó el peso del partido y el que generó más situaciones. Lamentablemente tuvimos esa jugada aislada del penal, que a mi criterio es dudoso, puede que sí o puede que no, pero tampoco me gusta hablar demasiado de los arbitrajes. Les dije a los jugadores que valoro la búsqueda de ir por el partido al final”, fue el primer análisis que realizó Javier Mascherano en la conferencia de prensa.

Argentina debutó en el Preolímpico de Venezuela con un empate agónico ante Paraguay, que lo deja bien perfilado de cara a los tres restantes encuentros. Este parece ser el mensaje que bajó el cuerpo técnico, en un torneo siempre difícil. “En el primer tiempo generamos cuatro situaciones de goles en los 15 iniciales. No pudimos convertir, después se emparejó y en el segundo tiempo nos costó al principio. Los cambios refrescaron al equipo, generamos situaciones, nos pega el mazazo del penal, pero me quedo con las cosas positivas: el ir a buscar el partido y tener la recompensa final. Era importante no perder porque eso es un gran problema en este tipo de torneos. Ahora a seguir buscando el mejor nivel nuestro para el próximo partido”.

Justamente, de cara al duelo ante Perú, este miércoles por la segunda fecha, el entrenador argentino agregó: “Todos están en condiciones de jugar. Tenemos la tranquilidad de saber que los 11 que inician pueden ser reemplazados en cualquier momento, para eso los tenemos. Hoy pudimos generar y sobre todo agilizar el juego, a partir de mañana evaluaremos cómo podemos formar contra Perú luego de analizar su juego”.

Compacto de Argentina-Paraguay Preolímpico Sub 23

Los cambios fueron la clave en el partido y así los explicó el Jefecito: “Con Baltasar (Rodríguez) intentamos tener en esa zona del último tercio un jugador más de desequilibrio. Cristian (Medina) es más de control y juego combinativo, Baltasar es quien hace el uno contra uno. Después, con Fede (Redondo) y Claudio (Echeverri) era reforzar el medio desde lo físico y juntarlos con Baltasar y Thiago para lograr desequilibrio, situaciones cerca del área, uno contra uno, generar faltas y tener más profundidad. Al final, con Luciano (Gondou)y Nardoni, era entrar por afuera y juntar a Luciano con Castro en un doble nueve. Necesitábamos empatar en los últimos minutos, generar por los costados y tirar, esa era la idea y el gol viene de esta manera”.

Para el final, Javier Mascherano respondió a la pregunta sobre si es una prueba de fuego lo que se juega dirigiendo al vigente campeón del torneo. “Está claro que cada vez que Argentina compite tiene como objetivo pelear por lo más alto. En este caso la clasificación a las olimpiadas, no se puede negar. Todo lo que pase el responsable voy a ser yo. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y sobre todo me siento muy respaldado y seguido por los jugadores, que es lo más importante, que ellos te puedan seguir en el objetivo que tenemos”.

Otras frases de Javier Mascherano en diálogo con DSports:

“Si empezamos por el final se ganó un punto porque el partido estaba perdido y siempre es importante no empezar perdiendo en este tipo de torneos. Si vamos al desarrollo, fuimos superiores”.

“Ningún partido es fácil, hay que ir partido a partido. Paraguay más allá de los nombres, es un equipo duro y difícil. Nos quedamos con las cosas positivas. El equipo hasta el último minuto lo intentó y fue a buscarlo, tuvo la voluntad de empatarlo y tuvimos la recompensa”.

“De Perú vi los últimos 15 cuando jugaba con uno menos. Ahora nos centraremos mucho más, trataremos de corregir lo que hoy hemos fallado y fortaleciendo las cosas buenas del equipo”.