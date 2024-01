El emotivo posteo de la profesora Sara Duque tras irse de Argentina: “Nunca he sentido una conexión tan fuerte”

Sara Duque se fue del país y estuvo presente en el clásico entre Atlético y Real Madrid (Foto: Instagram)

Sara Duque, conocida por su rol como profesora de inglés de Julián Álvarez, dejó a la vista una vez más su fuerte vínculo emocional con Argentina, a pesar de sus recientes viajes y experiencias internacionales.

Te puede interesar: Guardiola fue premiado como Mejor Entrenador en los The Best: su exabrupto al tener que elegir entre Barcelona y Manchester City

Durante el clásico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid por la Copa del Rey, la protagonista compartió a través de sus redes sociales una historia que reflejaba su constante recuerdo y anhelo por volver al país. “Te extraño tanto Argentina. Seguro que fui argentina en otra vida. Nunca he sentido una conexión tan fuerte con un país ni lo he extrañado tanto como lo hago con Argentina”, expresó evidenciando una conexión con el país suramericano que trasciende lo cotidiano.

La historia de Sara Duque para Argentina (Foto: Instagram)

En una clara manifestación de impaciencia y deseo, Duque escribió en Instagram: “No veo la hora de regresar”. La amorosa relación entre Sara y el territorio nacional no estuvo exenta de dilemas. Pocos días atrás reveló a sus seguidores que se encontraba un conflicto emocional: su corazón dividido entre “dos amores”. Ella expresó que tiene “Buenos Aires y tengo Londres” lo que complica su actual estabilidad emocional por no saber cuál ciudad prefiere. A pesar de que su vida y trabajo se encuentran en Argentina, confesó enfrentarse a una disyuntiva complicada: “Es una gran pelea y no sé quién va a ganar. No es fácil, no es nada fácil, chicos”.

Te puede interesar: El homenaje que Marcelo Bielsa le hizo en vida a su mentor Jorge Griffa en el predio de Newell’s

La profesora, quien adquirió relevancia no solo por su labor educativa sino también por su actividad en las redes como influencer, se expresó en diversas ocasiones sobre su amor por la nación sudamericana. En una carta pública, compartió: “Me he mudado a Buenos Aires, la nueva etapa de mi vida. Desde mi primera visita, quedé completamente enamorada de este país y su cultura única”. Estas palabras resumen la influencia que ha tenido Argentina en su vida desde que decidió radicarse allí, dejando atrás su residencia en Manchester.

Sara Duque y el día que visitó La Bombonera

Sara posee un máster en Psicología y Coaching Deportivo, lo que le permitió trabajar en el mundo del fútbol y más concretamente en el Porto en 2019. Sin embargo, su traslado a Buenos Aires le abrió las puertas para trabajar con diferentes jugadores de clubes argentinos. A través de su perfil de Instagram, suele compartir imágenes de distintos estadios de Argentina o dando clases en diversos equipos.

Te puede interesar: Los hermanos Benavides lograron un histórico 1-2 en motos en el Rally Dakar: todos los resultados del día

Recientemente, narró su experiencia al visitar uno de los recintos futbolísticos más emblemáticos de Buenos Aires. “Hoy viví la experiencia inolvidable de presenciar un partido desde un palco en la mítica Bombonera. Los hinchas son una locura total. Ni hablar de la previa, donde pude ver cómo viven intensamente antes del partido: birra, comida, cumbia y baile”, contó abiertamente. Incluso Sara resaltó cómo la pasión argentina se vivencia en la previa de los partidos, algo que claramente capturó su fascinación y admiración.