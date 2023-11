La profesora de inglés de Julián Álvarez visitó La Bombonera, pero un “grave” error le jugó una mala pasada con los hinchas de Boca

La llegada de Julián Álvarez al Manchester City en agosto de 2022 significó una cultura totalmente nueva para el futbolista. Una de las responsabilidades que la Araña asumió para vestir la camiseta del cuadro ciudadano fue aprender inglés para poder desenvolverse mejor en las entrevistas y tener mayor rango de comunicación. Para lograr agregar el idioma a su repertorio, comenzó clases particulares con la profesora Sara Duque, que en su momento se volvió viral por una foto juntos.

En su visita a Buenos Aires, la portuguesa experimentó por segunda vez consecutiva la pasión desenfrenada de los hinchas argentinos al presenciar el encuentro entre Boca Juniors y Newell’s en la mítica Bombonera. Antes de conocer el templo del Xeneize, la profesora había estado en el Nuevo Gasómetro observando el clásico ante San Lorenzo.

La sorpresa para sus seguidores de Instagram llegó cuando la teacher compartió en sus redes sociales la intensa jornada vivida en La Boca. “Hoy viví la experiencia inolvidable de presenciar un partido desde un palco en la mítica Bombonera. Los hinchas son una locura total. Ni hablar de la previa, donde pude ver cómo viven intensamente antes del partido: birra, comida, cumbia y baile”, relató Duque.

Sin darse cuenta, la profe de la Araña cometió un error que los fanático de Boca Juniors no pudieron tolerar y se lo recriminaron en los comentarios de su última publicación. Es que Duque expresó su admiración por la atmósfera única que ofrece el estadio con una frase que no fue bienvenida por los más detallistas. “Durante el partido, la hinchada está a full con las canciones. No paran ni un segundo, desde el pitazo inicial hasta el final. La atmósfera del estadio es única, me dio piel de gallina”, comentó. Lo que la docente lusitana no sabía es que el término “gallina” es repudiado en las instalaciones boquenses.

Concluyendo su relato, la profesora resumió su asombro ante la forma en que los argentinos viven el fútbol. “Ver cómo los argentinos viven el fútbol es inexplicable ¡Qué emoción vivir este increíble deporte en este maravilloso país!”, concluyó.

Sara está acostumbrada a trabajar con jugadores de fútbol, como muestra en dicha red social, y en su sitio web cuenta la historia de cómo pasó a ser una joven profesional del derecho internacional a manejarse en el mundo del deporte. “A pesar de todos estos logros académicos y profesionales, no sentía que estaba viviendo mi IKIGAI, mi propósito de vida”, afirmó en su momento.

Oriunda de Portugal, se capacitó y trabajó desde los 17 años en otros países hasta lograr incorporar cinco lenguas como el inglés, francés, español, italiano y alemán. Vive en Manchester y su cuenta de Linkedin informa que su máster en Psicología y Coaching Deportivo le permitió trabajar en el Porto en 2019 como profesora de idiomas y esto le abrió las puertas en el mundo del deporte.