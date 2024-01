7 frases de Demichelis: por qué no le dio más minutos en River a Echeverri, la charla con Mascherano por el Diablito y la filosofía del traje

Martín Demichelis encara la recta final de la pretemporada antes del debut oficial de River

River Plate ya tiene la mente puesta en el año que se avecina. La Copa de la Liga será el primer paso oficial el próximo domingo 28 de enero en el Mas Monumental ante Argentinos Juniors, aunque también estarán los desafíos de la Copa Argentina (debutará ante Excursionistas) y una Copa Libertadores que podría transformarse en especial si Conmebol finalmente elige el recinto de Núñez como sede de la final.

En ese contexto, Martín Demichelis brindó una entrevista en la que se refirió a distintos temas antes del arranque oficial de la temporada y horas antes del último amistoso de pretemporada contra Pachuca de México.

En la entrevista en el canal de Youtube del periodista Tano Santarsiero desde Estados Unidos, el entrenador del Millonario fue claro sobre los pocos minutos que le dio a Claudio Echeverri durante la pasada temporada y también reveló que tuvo una sincera conversación que tuvo con Javier Mascherano cuando decidió citar al Diablito para la Sub 23 ante la lesión de Pedro De La Vega días antes del inicio del Preolímpico.

Hay que recordar que el juvenil de 18 años, que acaba de ser vendido al Manchester City aunque permanecerá un año más en el Millonario, sumó minutos en seis partidos como suplente y fue titular solamente en una ocasión, más allá que Demichelis lo llevó al banco en otras 12 oportunidades.

LAS FRASES DE DEMICHELIS

• Por qué Echeverri no jugó tantos minutos en River: “Sé que la gente pedía desde mitad de año por Claudio Echeverri. Siempre lo fui hablando con Claudio. En el momento que subió definitivamente con nosotros, a él le costaba muchísimo terminar los entrenamientos, y de hecho vayan ustedes a los números. Estuvo bajando mucho tiempo a jugar en la Reserva, y cada vez que bajaba a jugar en Reserva no terminaba 60 minutos. Entonces a veces la gente se apresura en querer todo desde la inmediatez. Nosotros estamos en el día a día con el jugador e intentamos que los chicos que salgan al campo estén realmente preparados. Cuando Claudio volvió del Mundial, vimos que las prestaciones de él estaban acordes a un partido de primera división y por eso el ingreso en la semifinal y en la final desde el arranque”.

"En el momento que subió definitivamente con nosotros, a él le costaba muchísimo terminar los entrenamientos", explicó sobre Echeverri

• Las diferencias con Mascherano por la citación del Diablito a la Sub 23: “Hablé con Javier (Mascherano). Llegamos a un consenso de algún modo, nos hemos dicho de forma privada lo que nos teníamos que decir, lo que teníamos que conversar. La realidad es que Claudio está en la Selección. No sólo a Martín Demichelis le ha tocado ceder a un jugador, a las otras instituciones también. De hecho ya habíamos cedido a Pablo Solari, previo a la lista definitiva, también iba siempre Santiago Simón. Nos han convocado a un jugador que creo que ha vivido en los últimos dos meses emociones fuertes, cada uno tenía su opinión con respecto a la citación. Pero una vez citado el jugador, River lo otorgó”.

• Por qué usa traje para dirigir: “Creo que la esencia mía no cambia de aquel chico que nació en un pueblo muy humilde, de una clase de familia media-baja, que siempre fueron unos laburantes. Para muchos que me vean seguramente el día del partido vestido de traje y corbata, lo hago porque la institución lo amerita. Todos los demás días no me pongo un traje y una corbata. El día del partido creo que muchísimas veces lo he utilizado porque la institución lo amerita. Después, no me he subido a autos importantes, he vivido siempre de una manera muy terrenal y sencilla, sigo yendo a vacacionar a mi pueblo, a mi ciudad, porque es ahí donde encuentro mi verdadero ser. Después, el fútbol profesional me llevó a estar en grandes ligas como Alemania, Bayern Múnich, Manchester City, en España también... Saqué de esas experiencias muchísimas cosas para hoy poder ser entrenador de River. Intento aplicarlas. Incluso sigo viendo los entrenamientos de Bayern Múnich a distancia y muchos de los entrenamientos son a puertas abiertas. Vengo de esa cultura, de no esconder nada, allá es aceptable, acá me jugó en contra. Seré un poco más malo este año”.

"Todos los demás días no me pongo un traje y una corbata. El día del partido creo que muchísimas veces lo he utilizado porque la institución lo amerita" (Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

• Las salidas y las chances de sumar refuerzos: “Hemos vivido siete bajas en este comienzo de año, con Mammana, Maidana, De La Cruz, Enzo Pérez, Zuculini, Rondón y Matías Suárez. Creo que River hizo un gran mercado a mitad de año, y lamentablemente después de eso hemos quedado eliminados con un plantel enorme, de jerarquía y amplio para una sola competición. Eso dificulto creo mucho los meses posteriores a la eliminación de la Copa. Hoy estoy con un plantel más corto, más renovado. Después de dos semanas saco conclusiones de qué o de dónde podemos ajustar. Siempre me permito darle la oportunidad a que todos trabajen una vez que son parte del grupo. Si vienen muchos refuerzos no va a haber juveniles, entonces conociendo bien de lleno después de estas dos semanas a los juveniles, veremos hasta el último día del mercado siempre hay posibilidades de ejecutar. No me gusta pedir por pedir, sino sería muy fácil mi labor de entrenador. Me gusta ser cauto, trabajar con lo que hay. Y dependiendo lo que considero 100% necesario, entonces ajustar”.

• Los puestos a reforzar: “Veremos... Estuve acompañado desde el día 1 por Ponzio y Francescoli a diario. ahora están Patanian y Brito acompañándonos. Vamos conversando a diario. Siete bajas es cierto que es mucho, se incorporaron estos chicos que es para ilusionarse y el libro de pases todavía está abierto. Veremos qué conviene Incorporar. La lesión del Pity (Martínez) obviamente nos golpeó fuertísimo. No sólo por lo que representa deportivamente sino humanamente, para mí fue un baldazo de agua fría porque lo había visto muy muy bien. La pérdida del Pity me impide por ahí tener un jugador por allá afuera, porque podía hacerlo de extremo tanto por izquierda como por derecha, más que Pablo Solari no está en las primeras fechas. Estamos mirando un poco”.

• Las conversaciones con los referentes: “No hay que confundir autoridad con ser autoritario. Obviamente charlo mucho con Franco (Armani), Nacho (Fernández) y Milton (Casco), que son los 3 capitanes hoy por hoy de este grupo. La manera de jugar, el once que sale al campo, muchísimas de las veces ni siquiera los chicos lo saben. Después desde la convivencia hay tantas cosas para organizar, desde una logística, planificación, como un acuerdo dentro de un ejercicio en un entrenamiento... Hay que abrirse a escuchar al jugador de fútbol que en definitiva es el único, verdadero, protagonista dentro de un campo de juego. Vos podes a veces entrenar tantísimas cosas y si no sale hay que ponerse de acuerdo”.

• El buen nivel del juvenil Mastantuono y los otros chicos de inferiores: “No quiero caer sólo sobre Franco, porque tenemos muchos chicos por primera vez en una pretemporada del primer equipo. Históricamente la idiosincrasia de River marcó que fueron surgiendo chicos que se convirtieron en profesionales y posteriormente en enormes jugadores a nivel mundial. No creo que eso se corte. Yo como entrenador intentaré darle la posibilidad a quien considere que lo merece. River sigue generando la posibilidad de aportar talentos al primer equipo. Hemos sumado a Ian Subiabre y Franco Mastantuono que tienen solo 16 años. Agustín Ruberto y Claudio Echeverri tienen 18, parecen viejos al lado de los demás, pero siguen siendo jóvenes. Daniel Zabala, un chico que jugó todo el año en la Reserva, que ya cumplió 21. Está Tobias Leiva y los dos arqueros, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán. A todos esos chicos le estamos dando la posibilidad de integrarse desde el día uno en el plantel profesional. Convivir con la exigencia del ritmo de entrenamiento que esto conlleva. También es convivir a a diario con líderes, campeones mundiales como es Franco Armani, tantos chicos que han ganado la Copa Libertadores como Nacho Fernández, Matías Kranevitter, Ramiro Funes Mori... Ellos tienen que saber, aprender y convivir las 24 horas dentro de esta exigencia. Ellos irán marcando un poco para qué están. El máximo deber como entrenador es interpretar de la mejor manera la prestaciones de cada uno de los chicos. Lo de Franco Mastantuono, como Ian Subiabre, Agustín Ruberto y todos los demás lo iremos viendo día a día. Si lo vemos bien y se lo merecen, seguramente tengan su oportunidad”.