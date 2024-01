River Plate renovó el contrato de dos figuras y el presidente Brito habló sobre los fichajes que buscarán

Esequiel Barco y Santiago Simón renovaron sus contratos con River

River Plate anunció en las últimas horas que Esequiel Barco y Santiago Simón extendieron sus contratos con el club hasta diciembre del 2026, al mismo tiempo que el presidente Jorge Brito confirmó que las lesiones de Gonzalo Martínez y el propio Simón podrían empujar al club al mercado de pases en busca de reemplazantes en esas posiciones.

“Es cierto que se fueron muchos jugadores, pero fundamentalmente lo que nos ha afectado en estas últimas semanas fueron la repentina convocatoria de Echeverri –repentina pero justa–, la triste noticia de la lesión del Pity Fernández, que no lo vamos a tener en este primer semestre, y ayer lo de Santi Simón, que no es nada grave pero probablemente no lo vamos a tener por 30 o 40 días. Eso, sumado a los jugadores que están en selecciones, nos deja un pequeño problema y debemos aprovechar esta semana del libro de pases para ver si podemos hacer una incorporación”, aclaró el mandatario en una nota con ESPN.

Brito aclaró que no darán “pasos apresurados para traer jugadores que no hay que traer” y afirmó que pretende incorporar “jugadores de categoría, de nivel, que se puedan adaptar bien”. El directivo anunció que “podría haber una o dos incorporaciones en este mercado de pases” y detalló los puestos: “Claramente diría que el puesto del Pity, por el lado de extremo, y por el lado del lateral y también volante por derecha, que eran las funciones que más venía cumpliendo Santi Simón. Son las zonas que más debiéramos fortificar”.

LAS FRASES DE BRITO

• Los rumores sobre el interés por Jaminton Campaz: “El caso de Campaz se instaló en los medios. Nunca estuvo esa posibilidad siquiera, porque para poder contratar a un jugador deben darse por lo menos dos condiciones: que el club y el jugador estén de acuerdo. En este caso, no está del todo claro lo de los derechos federativos, que entiendo que hasta diciembre tenía contrato con Rosario Central y hoy está en manos de Gremio. En el caso que sea, para poder iniciar una negociación debía haber interés del jugador y de quien tenga los derechos federativos”.

• La convocatoria récord de River Plate: “Es un orgullo. Tuvimos una reunión con el presidente del FC Dallas y él mismo nos decía que le llamaba la atención el tamaño del estadio y cómo se llenaba la cancha todos los partidos. Eso termina haciendo grande a una institución: su gente. Lo otro se puede adquirir. Cualquiera con plata puede tener un estadio grande, pero solamente un club grande como River puede llenarlo todos los partidos. Eso debemos agradecerle el acompañamiento a la gente”.

• Las obras en el Monumental: “Se colocaron íntegramente todas las butacas. Se terminaron los cuatro pisos de estacionamiento, se terminó el puente que une los estacionamientos con la zona de palcos. Se están iniciando las obras del tan esperado predio que tenemos en Avenida Cantilo, donde vamos a mudar todas las formativas de Hurlingham allí. Es algo que por ahí no tiene tanta relevancia para el día a día del socio, pero es muy importante para la captación y tenerlo mucho más integrado al club”.

• La chance de albergar la final de la Libertadores 2024: “Estamos teniendo conversaciones hace unos tres meses con Conmebol. Es de nuestra voluntad ofrecer el estadio para que pueda jugarse la final de la Libertadores. Creemos tener todas las credenciales para que eso sea posible. Hay temas que también tienen que ver con el Estado, con la Ciudad y muchos otros factores que no alcanzan a River. Ojalá se pueda dar, estamos convencidos que este es el año, porque es el inaugural. Sería muy bueno”.

• La salida de Enzo Pérez: “Es algo que lamentablemente nos pasa siempre en el mundo del fútbol, los ciclos empiezan y terminan. Nos pasó con Leo Ponzio, con Javier Pinola, ahora con Enzo. Soy de los que cree que los ciclos pueden terminar un cargo como jugador, capitán, técnico, dirigente, presidente en mi caso, pero los grandes de las instituciones no se van nunca. Eso le dije a Enzo, va a ser siempre su casa. Se terminó una etapa de jugador y capitán de River, le deseo lo mejor en esta nueva etapa”.

• Las declaraciones de Rondón tras su salida de River: “Las leí, pero no las vi. A veces cuando uno lee algo, hay que ver en qué contexto o cómo lo dijo. Salomón fue una persona muy querida en el plantel, no ha tenido ningún conflicto con nadie: ni con dirigentes, cuerpo técnico o jugadores. Sabíamos desde el principio que le estaba costando mucho a él y su familia la adaptación a Argentina. Lo había manifestado: el tema de su pasaporte argentino, temas vinculados al colegio de sus hijos, a tarjetas de crédito, todo lo que implica no poder tener un documento, que increíblemente lo termina teniendo recién en el receso de junio. Ahí hubo una oportunidad de transferirlo, había llegado una oferta y él decidió quedarse porque ya tenía los papeles. Se convenció que quería demostrar quién era en River. Después lo que pasó al final, de tomar una actitud separándose del plantel en el festejo o esta declaración que hizo, habrá que pregúntaselo a él. Siempre fue muy educado, no sé a qué se deben los dichos”.

• Las frases de Echeverri y su venta al Manchester City: “Lo hablé con él, por ahí dijo algo que no quería decir en un momento de festejo. Ya está, lo hablamos, se equivocó, a mi entender es un error menor. Me parece más juzgable la voluntad de los hechos que las palabras. Valoro enormemente de Claudio que él tuvo una actitud muy positiva para River cuando estábamos en negociaciones, en querer tanto como nosotros de jugar un año más acá. Lo que quiere el club vendedor a veces no alcanza, porque el comprador al pagar lo que estaba pagando obviamente tenía el derecho de querer llevarlo. Lo que terminó siendo determinante fue la actitud de él. Es importante que entendamos los hinchas de River que es hay que apoyarlo porque hizo un esfuerzo para estar en River. Fue muy buena venta. Si se cobran los bonos, que son muy cobrables porque se requiere solamente de jugar para cobrarlos, va a ser la venta más importante después de la de Enzo Fernández, diría que más alta que la de Julián (Álvarez)”.

• La continuidad de Borja: “Estamos muy contentos porque Miguel es un jugador con características únicas, una calidad increíble, querido por el plantel. Es importante mantener en el plantel a un jugador de la jerarquía internacional que tiene Borja”.