Promesas de Selección con cláusulas millonarias: quiénes son los juveniles que Martín Demichelis llevará a la pretemporada de River Plate

Martín Demichelis apostó por algunas joyas de la cantera para llevar a la pretemporada

Pese a algunas turbulencias, River Plate cerró la temporada en lo más alto y con dos títulos: ganó la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Pero en el Millonario no se conforman y en el 2024 el director técnico Martín Demichelis buscará dar un nuevo paso hacia adelante en su proyecto integral.

Además del “plan reducción 2.0″ (pretende bajar nuevamente el número de futbolistas profesionales dentro del plantel; su ideal sería reducirlo a un total de 26), la idea es que en el próximo semestre se cree un escenario donde los juveniles tengan más posibilidades de poder mostrarse. Vale destacar que el DT suele observar permanentemente a las promesas de la Reserva y mantiene un diálogo fluido con Marcelo Escudero, su entrenador. Lo mismo sucede con Edgardo Sbrissa, el encargado de manejar el selectivo de Cuarta, Quinta y Sexta División.

Tal como adelantó este sitio a principios de diciembre, varias de los proyectos de la institución, incluídas las figuras de la Selección Sub 17 en el Mundial de Indonesia, viajarán rumbo a Estados Unidos para realizar la parte fuerte de la pretemporada en el impactante complejo del IMG Academy.

Sin contar al Diablito Echeverri, quien ya fue titular en la definición del título contra Rosario Central y acaba de ser transferido al Manchester City en una impactante cifra, y a los arqueros Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán, Micho apostó por varios jóvenes con presente en las juveniles de Argentina y que cuentan con cláusulas millonarias.

AGUSTÍN RUBERTO:

Agustín Ruberto, junto al Diablito Echeverri, durante un viaje con la Primera de River Plate

Probablemente la cara más conocida dentro de esta nómina, ya que fue promovido al primer equipo tras el gran Mundial Sub 17 que realizó. El punta, que el 14 de enero cumplirá 18 años, se despachó con ocho tantos y una asistencia en sus siete presentaciones en la Copa del Mundo.

Comenzó a los cuatro años en el club Barrionuevo de San Fernando y a los seis recaló en Parque Chas. El destino quiso que en su camino se interpusiera River Plate. Producto de una amistad con el arquero de su equipo acudió a una prueba en las infantiles del Millonario en el 2011. Christian López, entrenador y coordinador de las categorías que participan de la Liga Metropolitana de la entidad de Núñez fue el encargado de “tomarle examen”. Verlo de cerca tres días le alcanzó para ficharlo sin dudar.

Pese a su gran porte, se adaptó a dejar de ser un jugador que ganaba solo por potencia física y pasó a ser más técnico. Fabián Mazza decidió colocarlo como centrodelantero, haciendo del área su hábitat natural. “Agustín es un 9 de área que también sabe salir a jugar si el partido lo requiere. Sabe jugar muy bien de espaldas. Sabe y es muy fuerte haciendo de pivot para que sus compañeros entren a las descargas. También tiene mucha potencia cuando se pone de frente al arco. Es muy buen definidor y tiene un muy buen juego aéreo”, le explicó en su momento a Infobae Martín Pellegrino.

Los conocedores de las Inferiores de la entidad de Núñez sostienen que cuenta con una capacidad notable para anotar y que no necesita de muchas chances para convertir. “Su mayor virtud es que le sale muy fácil el gol. De derecha, de zurda, de cabeza. Se genera las situaciones solo, como pasó en el partido con Brasil”, le remarcaron a este sitio desde las inferiores de la entidad de Núñez.

En los pasillos del Monumental tomaron nota de su talento y no dudaron en ofrecerle un contrato profesional pese a su corta edad en abril del 2022. Firmó hasta diciembre del 2024 y cuenta con una cláusula de 25 millones de euros. El 3 de febrero del año pasado hizo su debut en Reserva, con apenas 16 años.

ULISES GIMÉNEZ:

Ulises Giménez viene de disputar el Sudamericano y el Mundial Sub 17 con la selección argentina (@Argentina)

El defensor, que el primero de enero cumplió los 18 años, es un nombre que pisa fuerte dentro de los pasillos del Monumental. Pese a su juventud, sorprendió a Martín Demichelis tras la vuelta de los trabajos en San Luis y solamente porque no llegaron a tiempo los trámites para su visado no pudo ser parte de la anterior pretemporada del primer equipo en Estados Unidos. Además estuvo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores 2023.

El Chino, como es conocido dentro del Mundo River, nació en José C. Paz y fue uno de los baluartes de la defensa de la Sub 17 de Argentina (puede desempeñarse tanto de central como de lateral derecho -mide 1.80-). Su abuelo, Hugo, jugó en Deportivo Español. Su papá, Adrián, jugó en Ferro; y su tío atajó en Fénix.

A principios del 2023 firmó su primer contrato como profesional. Tiene vínculo con el conjunto de Núñez hasta diciembre de 2025 y una cláusula de salida de 25 millones de euros. Lleva 23 partidos en Reserva, con un gol.

DANIEL ZABALA:

Daniel Zabala sumó minutos en algunos amistosos con el primer equipo de River Plate

Marcador central diestro, de 1.81 de altura. El nacido el 17 de marzo de 2003 se encuentra en el radar de Martín Demichelis desde hace un tiempo, ya que sumó minutos en los amistosos contra Universidad de Chile y Colo Colo.

El habitual titular en la Reserva llegó a la institución mediante una prueba que se realizó en el predio de Hurlingham a fines de 2016. “Éramos casi 100 chicos y quedé yo solo. Jugué de marcador central. La anécdota fue que llevé zapatillas para jugar y Gustavo Fermani me preguntó si no tenía botines. Le dije: ‘Yo consigo todo con tal de poder jugar en River’. Fui con muchos amigos, jugué y me divertí. Encima me habían visto del futsal de Vélez y querían que fuera a jugar allá. Pero cuando Gabriel Rodríguez me comunicó que había quedado fue algo maravilloso. Nunca pensé que iba a jugar en River. Estaba muy emocionado. No empecé de tan chico y me adapté enseguida al juego de Inferiores; lo mismo me pasó este año cuando subí a Reserva. Creo que fue algo que Dios puso en mi camino”, rememoró el joven de 20 años durante una entrevista que concedió al sitio oficial del club.

El defensor, que tiene como referentes en el puesto a Cuti Romero y Lucas Martínez Quarta, se describió como “un jugador técnico, que le gusta salir jugando y romper líneas yendo al ataque. Soy fuerte en la marca y me gusta mucho anticipar al rival. Y sobre todo me gusta leer la jugada”. En abril del año pasado firmó contrato profesional hasta diciembre del 2025 con cláusula de salida de 25 millones de euros. Acumula 31 partidos en Reserva.

TOBÍAS LEIVA:

Tobías Leiva celebra su gol ante Colo-Colo

En la zona media también se encuentra otro joven que ya supo codearse con el primer equipo. Volante interno o enganche, nacido el 9 de febrero del 2004 (19 años, diestro, y 1.85 de altura), jugó el partido amistoso contra Colo Colo de Chile y convirtió un gol.

El oriundo de Lomas de Zamora comenzó su camino en el fútbol en Unión de Budge. Luego pasó por Camioneros hasta que recaló en el Millonario. “Siempre me identifico con Lucho González. Mi papá, Osvaldo, de chiquito me mostraba videos de él y yo copié su forma de jugar. Veía los videos una y otra vez y ésa es mi forma de jugar. Tengo mucha dinámica, llego seguido al área, soy habilidoso y me gusta ser conductor. También puedo jugar de volante central, porque tengo recuperación de pelota”, explicó.

El gol de Tobías Leiva ante Colo Colo

“Tobías es uno de los tantos chicos a los que que nosotros intentamos hacerles un seguimiento. Es uno de los tantos ejemplos que marca la historia de fútbol. Muchísima gente cree que la Cuarta División está abandonada y Tobías jugó la mayor parte del año ahí. En el último tramo del torneo fue subido a Reserva, jugó algunos partidos, nos impresionó lo bien que lo hacía, estuvo entrenado junto a nosotros algunas semanas, él y otros más, y como lo hizo muy bien creí que era un momento para que le llegara su debut. Creo que entró muy bien, independientemente del gol, con esas ganas de hacerse cargo de la pelota. Es un jugador muy técnico y a uno le enorgullece muchísimo darle la posibilidad. Ahora lo difícil es sostenerse en esa posición porque a veces llegar no alcanza”, soltó Micho tras su gran carta de presentación.

No tiene contrato como profesional y acumula cinco juegos con la Reserva (una expulsión).

FRANCO MASTANTUONO:

Franco Mastantuono es una de las principales joyas de la cantera de River Plate

El prometedor volante, que en agosto pasado recién cumplió 16 años, es una de las joyas que está llamada a hacer ruido en River Plate. Dijo presente en el Mundial Sub 17 de Indonesia y a mediados del 2023 firmó contrato hasta fines de 2025 con una cláusula de salida de 30 millones de euros

El enganche fue el goleador de la Séptima División (luego lo subieron a la Quinta División) y hasta Javier Mascherano llegó a convocarlo a entrenar con la Sub 20 cuando aún tenía 15 años.

Aunque también supo destacarse en el tenis, finalmente se decantó por la pelota número cinco. Arribó de manera oficial en el Millonario en 2019. “Yo juego de enganche y también de volante por izquierda, eso hice durante este campeonato. Los técnicos me dicen que es bueno, porque les das más opciones y es importante para el equipo. Soy zurdo, me gusta tener la pelota, gambetear, ser vertical en mi juego y patear de media distancia. Los técnicos también me hicieron ver que a veces hay que manejar los tiempos y jugar simple. Eso también lo mejoré. Juego a uno o dos toques y me gusta el uno contra uno en los últimos metros de la cancha. También estoy llegando más al gol”, se describió el zurdo, que aún no jugó ningún juego oficial con la Reserva.

IAN SUBIABRE:

Ian SUbiabre viene de realizar un buen Mundial Sub 17 con la selección argentina (river-instagram)

Otro canterano que se destacó en el Sudamericano y el Mundial Sub 17. El joven, que puede desempeñarse tanto como centrodelantero o extremo derecho, firmó un vínculo por tres años y una cláusula millonaria de 25 millones de euros. Anteriormente los de Núñez hicieron uso de la opción de compra y le pagarán a la CAI de Comodoro Rivadavia unos 350 mil dólares por el 70 por ciento del pase del zurdo. El 1 de enero cumplió 17 años (cateogría 2007, 1.72 de altura).

“Empecé a venir al club a los ocho años. Estaba una semana y a los dos meses volvía. Esto fue hasta los 13. Luego vine a probarme y quedé. Estoy disfrutando de un sueño increíble, porque desde chiquito soy fanático de River. Cuando me dijeron que quedé tenía una tremenda emoción y lo primero que vi fue el Monumental, que lo tenía enfrente”, manifestó.

Vale destacar que antes de brillar con la remera albiceleste Subiabre tuvo un breve paso por la selección de Chile (sus abuelos nacieron del otro lado de la cordillera). “Soy un delantero potente y goleador. Y fuerte en los mano a mano. Me gusta tirarme atrás para juntarme con mis compañeros y meter asistencias. También puedo jugar de extremo derecho o izquierdo”, se describió el chubutense. Aún no jugó en Reserva, pero tras destacarse en la Séptima División saltó a la Quinta.

JOAQUÍN FLORES:

El delantero sumó minutos en los amistosos contra Universidad de Chile y Colo-Colo

En junio River Plate optó por blindar al tucumano de 18 años con un contrato hasta diciembre del 2025 y con un monto de salida cercano a los 25 millones de dólares.

Kui, nacido en Tafi Viejo, Tucumán, es un zurdo delantero que ya sumó minutos con el primer equipo en los amistosos contra Universidad de Chile y Colo Colo. Inició su carrera en Villa Obrera y pasó por las Inferiores de Atlético Tucumán y Argentinos Juniors. Llegó al Millonario en 2016.

El delantero por afuera, de 1.67 metros, acumula 27 juegos con la Reserva, en los que aportó cuatro goles y brindó tres asistencias. Vio la tarjeta roja en una oportunidad.