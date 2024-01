El ajustado triunfo del argentino Andújar para hacer historia en el Dakar y dejar segundo al francés Giroud

La Justicia británica aceptó la apelación argentina y suspendió el embargo de USD 1.400 millones por la manipulación del PBI

Es por la distorsión de los datos del Indec en el gobierno de Cristina Kirchner; los bonistas ganaron el juicio, pero el Ejecutivo afirmó que no cuenta con los recursos para pagar el fallo a cuatro fondos de inversión; la corte de apelaciones dijo hoy que no obligará a pagar hasta que no haya fallo final