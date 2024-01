Cómo quedó el vestuario de River Plate tras la salida de Enzo Pérez: la nueva “mesa chica”

La nueva "mesa chica" de los referentes de River Plate: a Franco Armani, Nacho Fernández y Milton Casco se añaden Ramiro Funes Mori, Matías Kranevitter y el Pity Martínez

La salida del capitán Enzo Pérez dejó un hueco importante y difícil de llenar dentro del vestuario del último campeón de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. También dejó en evidencia algunas resquebrajaduras entre el referente y el director técnico Martín Demichelis.

La despedida del ahora mediocampista de Estudiantes de La Plata en la final disputada en Santiago del Estero tuvo dos detalles que no pasaron de largo: se fue sin saludar al entrenador en el campo de juego y luego dio una conferencia de prensa en la que no brindó mayores precisiones y dejó un clima enrarecido sobrevolando en el aire del Madre de Ciudades. Desde las filtraciones de un off the record que el vínculo entre ambos no fue el mismo.

Nacho Fernández dejó entrever esta situación: “Fue un poco extraña la salida de Enzo. Es un referente del club, con quien yo en lo personal me llevaba muy bien. Son etapas que se cumplen. Tomó la decisión de irse, él sabrá sus razones. Los que tienen que saber ya deben estar al tanto, así que ojalá le vaya muy bien en su nuevo camino”. En diálogo con TyC Sports, el futbolista añadió: “Yo sé algunas cosas, compartimos vacaciones, pero él es una persona reservada con esas cosas, tiene muchísimos códigos y tampoco hablamos mucho tiempo de esto. Son decisiones personales, están bien y hay que aceptarlas”.

Sin embargo, producto del plan reducción 2.0 que está llevando adelante el Millonario, el conjunto de Núñez vivirá un importante reordenamiento dentro del camerino, ya que durante esta pretemporada que se está llevando a cabo en el IMG Academy de Bradenton comenzó a conformarse la nueva “mesa chica” de referentes.

Cuando Demichelis se calzó el buzo de entrenador del primer equipo a inicios del año pasado este selecto grupo estaba conformado por Enzo Pérez, Franco Armani, Nacho Fernández, Milton Casco, Nicolás De La Cruz, Matías Suárez y Jonatan Maidana. A esta nómina también se le podría agregar a Bruno Zuculini, quien si bien no había conseguido el estatus de “referente” sí era una pieza importante dentro de los camerinos del Monumental.

Justamente estos últimos cuatro nombres, al igual que el capitán, cerraron su ciclo en River Plate en esta ventana de transferencias. En la depuración estuvieron Jonatan Maidana (no se le ofreció renovar), Nicolás De La Cruz fue transferido en una cifra millonaria al Flamengo de Brasil, Matías Suárez finalmente no acordó la extensión de su vínculo y retornó a Belgrano de Córdoba y Bruno Zuculini se decantó por la oferta de regresar a Racing.

Los únicos sobrevivientes son Franco Armani, quien será el nuevo dueño del brazalete de capitán, Milton Casco y Nacho Fernández, los nuevos sub-capitanes. Los tres pasaron a ser, además, los más experimentados dentro del equipo. El arquero tiene 37 años, mientras que el lateral tiene 35 y el volante 34.

Sin embargo, estas salidas de peso hicieron que varios soldados escalen niveles de jerarquía y pasen a ser los lugartenientes de este trío, algo que quedó en evidencia en la foto de cumpleaños de Nacho Fernández que se hizo viral en las redes sociales. Junto al ex Gimnasia y Esgrima de La Plata, además de sus viejos laderos, aparecen jugadores con pasado exitoso en la institución, ya que saben lo que es levantar la Copa Libertadores: Ramiro Funes Mori, Matías Kranevitter y Pity Martínez. Aunque no figura en esta instantánea, a este grupo se le podría sumar otro jugador que conoce a la perfección lo que es defender el manto sagrado, como Manuel Lanzini.

“Es verdad que se fueron muchos líderes, pero todavía quedan referentes. Se van a extrañar esos compañeros con los que compartimos varias cosas, aunque cada uno toma su camino y espero que les vaya muy bien. Hoy están Manu Lanzini, Kranevitter y el Melli Funes Mori, que formaron parte de una muy buena camada de River y están en condiciones de ser referentes. El Pulpo Armani va a ser el capitán y está Milton también. Hay un buen mix entre grandes y juveniles”, comentó al respecto Fernández.

Los tres capitanes, más la asunción dentro de la “mesa chica” de estas figuras que llegaron en los últimos mercado de pases entre un consenso de la dirigencia con el entrenador (entendieron que nombres de peso en el club eran importantes para afrontar la era post Marcelo Gallardo), tendrán como objetivo en este 2024 dejar atrás esa fisura que quedó expuesta producto de la salida de Enzo Pérez y volver a conseguir ese famoso hermetismo que reinaba dentro del vestuario.

Aunque la gran meta para esta temporada será la de realizar una buena Copa Libertadores (en la anterior fueron eliminados por penales en octavos de final por Inter de Porto Alegre en Brasil), River Plate también tendrá una agenda apretada en el ámbito local. El domingo 28 de enero, en el Mâs Monumental, iniciará su camino en la Zona A de la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors. Luego, en el segundo semestre, afrontará la Liga Profesional. En el horizonte, además, asoman la Copa Argentina y la Supercopa Internacional (chocará ante Talleres de Córdoba).

Los 27 futbolistas de River Plate en Estados Unidos*:

Arqueros: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Lucas Lavagnino y Santiago Beltrán.

Defensores: Milton Casco, Andrés Herrera, Enzo Díaz, Paulo Díaz, Daniel Zabala, Ramiro Funes Mori, Leandro González Pírez y Héctor David Martínez.

Mediocampistas: Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter, Nicolás Fonseca, Ignacio Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón, Tobías Leiva, Franco Mastantuono, Esequiel Barco, Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez.

Delanteros: Facundo Colidio, Miguel Borja, Agustín Ruberto y Ian Subiabre.

* Faltan Sebastián Boselli, el Diablito Echeverri y Pablo Solari, abocados al Preolímpico con sus respectivas selecciones