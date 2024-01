Matías Suárez explicó por qué se fue de River Plate y el presidente de Belgrano lloró al presentarlo como fichaje

Belgrano de Córdoba quiere consolidar la gran campaña realizada en el torneo pasado y con objetivos internacionales, como la Copa Sudamericana, y el equipo que dirige Guillermo Farré logró repatriar a un delantero top para el fútbol argentino, que llegó desde River Plate. Matías Suárez regresó al Pirata y fue presentado en conferencia de prensa.

“La ilusión de volver la tuve siempre, desde el primer día que me fui, tenía esa esperanza. Internamente lo sabía, con mi familia también lo hablaba. Siempre fui respetuoso con todos, jamás salí a aclarar nada, fueron muchas cosas injustas las que se dijeron y que engañaron a la gente. Estoy muy ilusionado y feliz de estar acá. Voy a demostrarlo dentro de la cancha”, fueron las primeras palabras del delantero cordobés de 35 años ante los medios.

Suárez, quien viene de una temporada sin mucho rodaje en el River de Demichelis por lesiones en su rodilla, aclaró los motivos por los cuales decidió regresar al Pirata, en el cual debutó en Primera y disputó 83 partidos con 19 goles. “Busqué mi salida para jugar más minutos, ya que en este último tiempo no lo hice demasiado. Necesitaba jugar más. Belgrano es mi casa”, señaló.

“El año fue difícil, me tocó jugar poco y lo pensaba internamente. Lo hablé con mi familia y después salió la posibilidad de hablar con Luis (Artime) de volver a Belgrano y cuando me llamó no lo dudé. Estoy feliz y contento de estar acá. Me brindaré al máximo y no voy a guardarme nada. Quiero disfrutarlo para estar a la altura”, reconoció Suárez.

En otra de sus respuestas, Matías Suárez remarcó que lo motivó mucho el cariño que recibió de parte de los hinchas de Belgrano, más allá de que en algún momento le reprocharon su salida a River en 2018, cuando el Pirata se encontraba peleando por la permanencia. Su ida al Millonario fue considerada como un “acto de traición” por la parcialidad celeste. “A veces es entendible cuando la gente se pone mal o critica, pero se le metieron cosas en la cabeza que no fueron así, pero ya pasó”, indicó.

Por otra parte, Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, acompañó al futbolista en la conferencia de prensa y se emocionó al mencionar el esfuerzo que realizaron los dirigentes y Matías Suárez para que se concrete la vuelta del jugador que nació en el club.

“Como dirigente y ex jugador de fútbol, para mí es un honor. Agradezco que me haya recibido en su casa y que hay abierto la posibilidad de venir a Belgrano. Estoy convencido de que es un jugador de jerarquía, de las mejores que ha sacado Belgrano y como hincha, socio y presidente del club es un orgullo que Matías Suárez vuelva a vestir la camiseta. Hacer más grande a Belgrano es esto: traer a los jugadores que salieron de la casa”, indicó Artime.

Y contó una anécdota que lo hizo emocionar: “Lo soñaba que vuelva a jugar porque Mati cuando yo estaba por dejar el fútbol, estaba en la pensión. A los chicos les hacían ser los mozos de nosotros y le vi la carita cuando nos servía el asado. Estoy convencido que esa misma cara que me hacía, se la vamos a hacer nosotros cuando lo veamos jugar”.

Suárez jugará su tercera etapa en el club de Barrio Alberdi y totaliza en Belgrano 122 encuentros oficiales, con 22 goles y 13 asistencias. Fue transferido a Europa en 2008 para jugar en el Anderlecht de Bélgica, donde anotó 68 tantos en 241 partidos. Luego pasó por River en 2018 y consiguió un gran rendimiento con 40 goles y 33 asistencias en 133 cotejos.