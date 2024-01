Los mejores memes del premio The Best que ganó Messi: lamento de Cristiano Ronaldo, guiño a Maradona y un reclamo por Dibu Martínez

El momento en el que anuncian a Messi ganador como Mejor Jugador en los premios The Best

El tercer premio The Best que ganó Lionel Messi al mejor jugador del mundo causó sorpresa en la ceremonia llevada a cabo este lunes en Londres en la gala organizada por la FIFA. El crack argentino de 36 años que juega en el Inter Miami, logró imponerse en la votación final sobre los artilleros, el noruego Erling Haaland (23 años), del Manchester City, y el francés Kylian Mbappé (25 años), del París Saint Germain (PSG). Todos se enteraron del resultado final en el momento del anuncio del rosarino como ganador, un instante que también fue llamativo por los gestos de algunos de los invitados y la broma de Thierry Henry. Este marco hizo arder las redes sociales con memes y reacciones.

Messi fue uno de los apuntados por los usuarios, todo en un contexto de broma. Por caso, uno hizo un montaje de Leo con un pasamontañas, dando a entender que se había “rodado” el galardón. Otro lo mostró al capitán argentino recibiendo su “Balón de Oro número 36″ en 2060 y otro hizo lo propio, pero “en 2040″. También con gestos de sorpresa de La Pulga al enterarse de que había sido el vencedor en esta edición de The Best.

No pudo faltar el recuerdo hacia Diego Armando Maradona, que aparece recostado, con cara de dormido y el fanático puso: “Messi despertándose de la siesta en Miami y enterándose que ganó el The Best”. Hubo quienes chicanearon con los votos de dos referentes actuales del Real Madrid, Luca Modric y Federico Valverde, quienes votaron a Leo, que jugó 17 años en el Barcelona. También se usó una graciosa postura con mueca incluida del actor Ryan Gosling, cuando se mostró sorprendido en la entrega de un premio: “Messi viendo que los capitanes de selecciones nacionales lo siguen votando a él”.

En otro orden, hubo guiños para Julián Álvarez, que fue elegido por Messi, y para ello se subió una captura de un video con un abrazo entre ambos en la pasada Copa del Mundo. Los hinchas también reconocieron a Emiliano Dibu Martínez, y uno criticó que el ganador al mejor arquero no haya sido el argentino, que tampoco estuvo ternado. “¿Ederson The Best? Perdón pero para mí el mejor arquero del Mundo sigue siendo Emiliano Dibu Martínez. Campeón Mundial y figura del Aston Villa”, escribió y puso una postal del actor Guillermo Francella del programa “Casados con hijos”.

Fue el premio individual número 57 de Messi, que se sumó a las ocho veces que ganó el Balón de Oro y al de Mejor Jugador de un Mundial, que los consiguió en Brasil 2014 y Qatar 2022. El premio entregado al crack rosarino por su labor en 2023. La primera mitad estuvo en el PSG en el que logró su segunda Ligue 1 con ese club, pero fueron eliminados de la Champions League. En julio debutó en el Inter Miami, donde jugó 15 partidos, marcó 11 goles y brindó 5 asistencias. Fue clave en el primer y hasta ahora único título que logró su actual equipo, al consagrarse en la Leagues Cup.

