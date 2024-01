Las perlitas de la gala The Best: el confuso momento del anuncio de Messi como ganador, los gestos de Guardiola y el padre de Haaland

El momento en el que anuncian a Messi ganador como Mejor Jugador en los premios The Best

Este lunes entregaron de los premios The Best de la FIFA y por tercera vez Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del mundo. El galardón correspondió a lo realizado en 2023 y pese a haber estado desde la mitad de año en el Inter Miami, el crack argentino se impuso en una cerrada votación sobre otros dos delanteros, el noruego Erling Haaland, del Manchester City, y el francés Kylian Mbappé, del París Saint-Germain. Ninguno de los tres estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en Londres, Inglaterra.

Estas ausencias provocaron más incertidumbre sobre quién podría llegar a ser acreedor del trofeo. Incluso, los europeos podrían haber picado en punta debido a jugar todo el año calendario en ligas top, sobre todo el nórdico que se destacó al haber sido clave en la primera Champions League y Mundial de Clubes logrados por el club inglés. Ambos fueron máquinas de convertir goles y muy gravitantes en sus elencos.

Sin embargo, Messi lo hizo de nuevo y su elección dejó atónitos a todos los presentes del evento. De hecho, una vez que el rosarino fue nombrado como el ganador, el director de cámaras comenzó con diversas tomas entre los invitados sin poder dar en la tecla sobre a quién enfocar. Abundaron los rostros de sorpresa, el primero fue el del padre de Erling Haaland, Alf-Inge. Fueron segundos que duraron horas y todos parecieron estar perdidos en la transmisión.

Aunque el que apareció para romper el hielo y aportar una sonrisa en un momento particular fue Thierry Henry. Como en sus épocas de delantero en las que supo gambetear dentro y fuera del área, el francés hizo una broma para descontracturar el momento. “Si nadie recibe el premio, me lo llevo yo”, dijo en broma y protagonizó un divertido momento. “Nunca lo gané así que viene bien”, hizo otro chiste el francés, campeón mundial con su selección en el torneo celebrado en su país en 1998.

La reacción de Guardiola ante el premio de The Best a Messi

En ese marco, uno de los que llamó la atención fue la reacción de Pep Guardiola, quien también se mostró sorprendido ante el anuncio de Messi como vencedor. Primero el español que dirige al Manchester City dio a entender que no sabía quién iba a ganar, aunque quizá esperaba que el más elegido hubiese sido Haaland. El ex DT del Barcelona y que supo dirigir a Messi, recibió el premio al mejor entrenador del mundo.

En la votación final Messi y Haaland igualaron en 48 votos, pero el desempate a favor del argentino llegó gracias a más votos de los capitanes. Tercero resultó Mbappé, con 35 votos. Además, el rosarino también fue incluido en el once ideal de los premios The Best.

Fue el premio individual número 57 de Messi, que se sumó a las ocho veces que ganó el Balón de Oro y al de Mejor Jugador de un Mundial, que los consiguió en Brasil 2014 y Qatar 2022.

En tanto que la decisión de Messi de no estar presente habría sido porque no se quiere perder ningún entrenamiento con el Inter Miami. El rosarino de 36 años quiere evitar repetir sus lesiones sufridas en la segunda mitad de 2023, que lo marginaron de algunos partidos en la Selección y en su club. La franquicia de la Florida busca obtener su primer título en la Major League Soccer (MLS) y apunta a ser uno de los favoritos por el nivel de jugadores que tiene en su plantel en el que se incluyen otros tres ex Barcelona, el defensor Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets, quienes se incorporaron el año pasado, y el delantero uruguayo, Luis Suárez, recién llegado a Las Garzas.