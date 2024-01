“Todos podríamos estar muertos”: el crudo relato del aterrizaje de emergencia del avión que trasladaba a la selección de Gambia

Saidy Janko relató las condiciones a las que se vieron sometidos en el vuelo que los debía trasladar a Costa de Marfil para disputar la Copa Africana de Naciones.

La selección de Gambia está a las puertas de disputar su segunda Copa Africana de Naciones después de lo que fue su presencia en la edición celebrada en 2022. El plantel buscará superar los cuartos de final alcanzados hace tres años, pero la preparación al debut del próximo 15 de enero contra el vigente campeón, Senegal, registró un traumático episodio a bordo de un avión que pudo terminar en tragedia.

El chárter encargado del traslado de los Scorpions a Costa de Marfil, sede de la competición, regresó a la capital de Gambia, Banjul, a solo nueve minutos del despegue por “problemas técnicos” ligados a la pérdida de presión y oxígeno en la cabina, afirmó la Federación de Fútbol de Gambia (GFF, por sus siglas en inglés) en un comunicado divulgado por el medio local The Point. Más allá de que el equipo técnico de la compañía operadora del vuelo, Air Cote d’Ivoire, evaluó más a fondo la situación, las graves consecuencias del hecho fueron narradas detalladamente por dos testigos: el entrenador del equipo, Tom Saintfiet, y el lateral derecho, Saidy Janko.

En primer lugar, el técnico belga de 50 años dejó un descarnado relato de su corta estadía sobre la aeronave en charla con el portal Nieuwsblad: “Todos podríamos haber estado muertos. Todos nos quedamos dormidos rápidamente. Yo también. Tuve sueños breves sobre cómo fue mi vida”.

“Después de nueve minutos, el piloto decidió regresar porque no había suministro de oxígeno. Algunos jugadores no se despertaron hasta después del aterrizaje”, añadió. Y realizó una dura crítica a los encargados de la planificación: “Ahora estamos en Gambia y ya no queremos volar con un avión de este tipo. Fue el más pequeño que pudieron encontrar, quizás con hélices, para 50 personas. Como si lo único que importara fuera que volara. Hay límites, estoy dispuesto a morir en el campo de fútbol, no estoy dispuesto a morir por mi trabajo fuera del campo”.

El comunicado completo de Saidy Janko

En la misma sintonía, Janko, con pasado en las Inferiores de Suiza y presente en el Young Boys de ese país, subió un video a sus redes sociales mientras bajaban del avión junto a sus compañeros, en el que llamó la atención el rostro agitado de un protagonista, que estaba visiblemente sudado y con signos de malestar. “Inaceptable. Después de viajar 32 horas en total desde Arabia Saudita (campo de entrenamiento) hasta Gambia, con largas escalas en Estambul y Casablanca, se suponía que hoy volaríamos de Gambia a Costa de Marfil”, escribió en un extenso descargo.

El testimonio de Saintfiet tuvo coincidencias con el de su dirigido: “El calor inhumano mezclado con la falta de oxígeno que se estaba produciendo dejó a muchas personas con fuertes dolores de cabeza y mareos extremos. Además, la gente empezó a quedarse profundamente dormida minutos después de entrar en el avión”.

A continuación, Janko agregó: “Mientras estaban en el aire, la situación empeoró, dejando al piloto sin otra opción que iniciar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Banjul nueve minutos después del despegue. Lo que ocurrió con éxito”. “De no haber sido por esto, las consecuencias podrían haber sido mucho peores... Sabiendo lo que podría haber pasado si hubiéramos estado expuestos a la situación durante más tiempo, en un avión, sin oxígeno...”, sentenció.

La Federación afirmó que los jugadores y el personal se terminaron alojando en el Hotel Ocean Bay, a la espera de nuevas instrucciones: “Es importante señalar que todos los miembros se encuentran sanos y salvos”. El conflicto quedó atrás porque la delegación inició el último tramo de su travesía a Costa de Marfil, según comunicó la GFF a través de Twitter: “Estamos a bordo de Air Côte d’Ivoire. Air Bus 319. Destino Yamoussoukro. Todas sus oraciones y buenos deseos necesarios”. En idéntico sentido, Saidy Janko publicó una historia en su perfil de Instagram con la frase: “Volver a bordo”.

El mensaje de Saidy Janko: "Volver a bordo"

Luego del estreno de este lunes 15 contra Senegal, Gambia chocará el viernes 19 contra Guinea y cerrará el Grupo C el martes 23 contra Camerún. Los dos primeros avanzarán a los octavos de final y se unirán a esta ronda los cuatro mejores segundos a definir entre las seis zonas del certamen.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SAIDY JANKO

Inaceptable.

Después de viajar 32 horas en total desde Arabia Saudita (campo de entrenamiento) hasta Gambia, con largas escalas en Estambul y Casablanca, se suponía que hoy volaríamos de Gambia a Costa de Marfil para la AFCON.

En cuanto entramos en el pequeño avión contratado para llevarnos, notamos el inmenso calor que nos dejaba empapados en sudor. La tripulación nos aseguró que el aire acondicionado se pondría en marcha en cuanto estuviéramos en el cielo.

El calor inhumano mezclado con la falta de oxígeno que se estaba produciendo dejó a muchas personas con fuertes dolores de cabeza y mareos extremos. Además, la gente empezó a quedarse profundamente dormida minutos después de entrar en el avión/despegue.

Mientras estaban en el aire, la situación empeoró, dejando al piloto sin otra opción que iniciar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Banjul nueve minutos después del despegue. Lo que ocurrió con éxito.

De no haber sido por esto, las consecuencias podrían haber sido mucho peores... sabiendo lo que podría haber pasado si hubiéramos estado expuestos a la situación durante más tiempo, en un avión, sin oxígeno...

Estamos agradecidos de que todo el mundo se encuentre bien, pero esta es una situación que hay que abordar de cara a la AFCON, ya que es sólo uno de nuestros obstáculos en servicio internacional.

Es inaceptable y debe cesar de inmediato.