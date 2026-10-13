Política

Senado: se reúnen los libertarios para limar asperezas y encarar las últimas seis semanas de sesiones ordinarias

El cónclave se hará mañana y no hoy, como estaba previsto. Tensión con dialoguistas por la comisión de Acuerdos. En tanto, el jueves se buscará dictaminar el tratado sobre patentes, con el cambio de Diputados a favor de laboratorios locales

Sesion Ordinaria del Senado - Ley de Tierras - 6 de agosto
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, junto a dialoguistas en el recinto (Prensa Senado)
Guardar

El Senado volverá a tener una semana sin demasiada actividad ni previsión de sesión en el corto plazo. Por ello, el oficialismo libertario, que comanda Patricia Bullrich, aprovechará a reunirse mañana -y no hoy, como estaba previsto- para limar asperezas y encarar el último mes y medio del período ordinario, que finaliza 30 de noviembre próximo.

La agenda marca, por ahora, tres eventos hasta el jueves, más un encuentro de la comisión -jugosa- que administra la Biblioteca del Congreso, siempre una fuente de inspiración y novedades más bien alejadas de lo legislativo. Hay personas nerviosas por el futuro de la misma -gremios incluidos- y, sobre todo, por picardías del pasado.

PUBLICIDAD

El punto más importante para el mileísmo en cuanto a lo parlamentario será lograr un dictamen del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que el Senado aprobó en 1998 -no pierde vigencia el trámite-, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto -se hizo reserva del capítulo II-, el tema volvió en segunda revisión a la Cámara alta, donde libertarios tratarán de firmar un despacho con un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria pasado mañana, desde las 14.

El convenio en cuestión permite a inventores y empresas presentar una única solicitud internacional de patente, lo que simplifica la búsqueda de resguardo legal en múltiples jurisdicciones. La solicitud bajo el PCT surte el mismo efecto jurídico que si se hubiera impulsado una solicitud en cada uno de los 158 Estados miembros adheridos.

PUBLICIDAD

La adhesión al PCT es uno de los requisitos del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza).

Karina Milei sonríe vestida con una chaqueta oscura con botones dorados mientras conversa con personas de traje en un pasillo
La secretaria general de Presidencia, Karina Milei

El Gobierno intentó acelerar el convenio original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y, antes de votarlo, se dejó “en reserva” el capítulo II del tratado, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia por 20 años en todos los países miembros.

Desde el sector advirtieron en su momento sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes (sin aportar mejoras terapéuticas reales) para extender de forma artificial un eventual monopolio y bloquear la competencia.

Por otro lado, señalaron que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perdería soberanía, debido a que los informes y dictámenes preliminares emitidos por oficinas de patentes extranjeras o agencias internacionales debilitarían y condicionarían su autoridad. Al aterrizar en el recinto, la iniciativa obtuvo 147 votos a favor y 93 en contra, con un debate que estuvo marcado por las críticas de la oposición, que alertó sobre posibles riesgos para la soberanía nacional en materia sanitaria y científica.

La cumbre de libertarios tiene otro objetivo, además de cerrar un consenso par modificar la ley de salud mental. Es complejo desde lo político y, más aún, por lo humano: limar asperezas. Las internas en la Casa Rosada suelen trasladarse al Congreso, con legisladores que prefieren gastar toda la energía en congraciarse con Balcarce 50 que sacar leyes. Otros, en tanto, entraron en una fase más penosa: instaurar versiones distintas sobre lo que piensan y dicen los integrantes de dicho bloque. En varios casos, con mentiras. Un senador que ingresó el año pasado ya se compró todos los boletos de esa función.

Por otro lado, el oficialismo deberá revisar el reordenamiento de la comisión de Acuerdos, tras la muerte del titular de la misma, el riojano Juan Carlos Pagotto, que respondía a Martín y “Lule” Menem y, por ende, a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La ansiedad de llamados de la libertaria neuquina Nadia Márquez generó un profundo malestar y desagrado en sectores dialoguistas, que vaciaron la audiencia pública de días atrás. No obstante, le corresponde al Ejecutivo el comando de este Cuerpo, por donde pasan los pliegos judiciales -Corte incluida-, más ascensos diplomáticos y militares.

Temas Relacionados

Senado de la NaciónPatricia BullrichLa Libertad AvanzaPatentesEstados UnidosAcuerdosPliegos judicialesNadia MárquezÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

Los informes revisaron adquisiciones de medicamentos, insumos, prótesis y sillas de ruedas. Los sobrepecios son del 1000%. También omisiones administrativas, médicas e informáticas y operaciones fuera del régimen estatal

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

En el oficialismo siguen de cerca a la oposición y analiza los escenarios de cara al 2027. La gestión como campaña y los números de Milei

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

La posibilidad de un acuerdo amplio de la oposición tiene varias barreras por delante. Qué actores políticos lo ven como un proyecto viable

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

El oficialismo apuesta a coronar su jugada contra la sesión opositora en Diputados. Pero debe atender los recelos de aliados. Y clausurar sus intentos de anulación de límites a la venta de tierras a extranjeros. Sigue abierta la negociación por las PASO, con telón de fondo económico

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

Con poco margen, el Gobierno busca acelerar acuerdos para evitar las sesiones extraordinarias: dudas en el Senado

La Casa Rosada pretende que los proyectos que se presentaron se aprueben antes de que finalice el periodo legislativo habitual. Los pedidos a los gobernadores en medio de las negociaciones electorales

Con poco margen, el Gobierno busca acelerar acuerdos para evitar las sesiones extraordinarias: dudas en el Senado

DEPORTES

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

TELESHOW

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos