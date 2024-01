Leonardo Ponzio confirmó que Rafael Santos Borré rechazó la oferta de River Plate: el nuevo club en el que jugará el colombiano

El director deportivo del club millonario contó que el delantero colombiano, pretendido por Martín Demichelis, continuará su carrera en Inter de Porto Alegre

Leonardo Ponzio, director deportivo de River Plate, confirmó una noticia que desilusionó a los fanáticos del Millonario y el cuerpo técnico que conduce Martín Demichelis: Rafael Santos Borré rechazó la propuesta del club donde supo brillar y continuará su carrera en el Inter de Porto Alegre de Brasil. “Fue hoy, hablamos recién y la decisión la tomó él”, anticipó el directivo.

“Hablamos con él para saber su intención, hubo una oferta en la que sabíamos que había que comprar el pase al club en el que estaba (Eintracht Frankfurt de Alemania) y hasta ahí no había problemas, pero decidió optar por el Inter de Porto Alegre”, dijo Ponzio en declaraciones a TyC Sports. El delantero colombiano se sumará finalmente al club brasileño que dirige el argentino Eduardo Chacho Coudet y en el que será compañero de otro ex River como Lucas Alario y el ecuatoriano Enner Valencia, otra de las figuras de los rojos, que no jugará la Copa Libertadores a diferencia del equipo de Núñez.

El directivo de River comentó por qué no pudieron tentar a Borré para que retorne al club que tantas alegrías le dio en la era de Marcelo Gallardo y reconoció que la economía brasileña terminó de inclinar la balanza en favor de Inter. “Tratamos de que esos jugadores que dieron tanto y conocen el club puedan volver a sentir lo que sentimos nosotros al estar acá, pero hay cuestiones que son inalcanzables porque competís con otros países que tienen otra economía. Hay una lógica de saber hasta dónde llegar”, detalló el ex futbolista santafesino.

Ayer, el también secretario técnico de River, Enzo Francescoli, fue franco y dijo que el club solamente tenía en mente al colombiano para reforzar el ataque tras la partida del venezolano Salomón Rondón. “Solo apuntamos a Borré, en el resto de las posiciones tenemos un plantel amplio y capacitado”, deslizó en una entrevista con ESPN.

Rafael Santos Borré en acción con la camiseta de la selección de Colombia. El delantero jugará en el Inter de Porto Alegre (EFE/ Daniel Piris)

En medio de la pretemporada y con un calendario exigente con la Libertadores como objetivo principal, Demichelis seguirá buscando un centrodelantero para competir con el colombiano Miguel Borja. Una de las opciones es el atacante argentino José Manuel López, con contrato en el Palmeiras. Los de San Pablo, para darle vía libre al Flaco, quieren recuperar buena parte de lo invertido. En su momento le pagaron a Lanús cerca de 10 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha. Actualmente, el Millonario tiene a Facundo Colidio y a los juveniles Agustín Ruberto e Ian Subiabre en el plantel.

Con este escenario planteado, en River ya se produjeron un total de 15 bajas, entre las que figuran varios nombres de peso dentro del vestuario y que aportaban soluciones dentro de lo deportivo. Entre las más rutilantes se encuentran las del volante central Enzo Pérez (jugará en Estudiantes de La Pata) y Nicolás De La Cruz (se marchó rumbo al Flamengo de Brasil a cambio de 16 millones de dólares).

A esta nómina hay que añadir a Salomón Rondón (rescindió su contrato por no adaptarse a la Argentina y recaló en Pachuca de México), Franco Petroli (firmó con Godoy Cruz de Mendoza), Augusto Batalla (tras finalizar su préstamo con San Lorenzo fichó en Granada de España -obligación de compra si se mantienen en Primera División-), Jonatan Maidana (estudia algunas ofertas o tomar la decisión de retirarse), Bruno Zuculini (acordó con Racing, el club de sus inicios como profesional), Emanuel Mammana (recaló en Vélez), Elías López (rescindió su contrato y acordó su llegada en Sarmiento de Junín), Robert Rojas (rompió su vínculo antes de tiempo con Tigre para pasar al Botafogo de Brasil), Sebastián Sánchez (el mediocampista de la Reserva rescindió para acordar su traspaso a Tigre), Flabían Londoño Bedoya (luego de su paso por Arsenal está próximo a firmar con Tigre), Tomás Galván (tras su préstamo en Colón en las próximas horas será presentado en Tigre) y Alex Vigo (Talleres de Córdoba llegó a un acuerdo con los de Núñez por el lateral derecho).