James Rodríguez fue una “decepción” en São Paulo, asegura la prensa brasileña

James Rodríguez fue criticado por la prensa brasileña tras su año 2023 con São Paulo - crédito Isaac Fontana/EFE

El equipo de São Paulo está en un proceso de transición de cara al 2024 con el cambio de dirección técnica y la llegada de varios refuerzos que buscarán devolver al equipo la gloria de ser campeones del fútbol brasileño más una buena participación en la Copa Libertadores.

El colombiano James Rodríguez comenzará su segundo año con el equipo, donde es una de las piezas principales para esta campaña. El volante se encuentra trabajando en la pretemporada y espera tener un mejor rendimiento que el mostrado en 2023.

A pesar de estar en modo “borrón y cuenta nueva” la prensa brasileña no olvidó la campaña del colombiano y en esta ocasión fue Bejamin Back, de CNN Brasil, el que se despachó contra el cucuteño afirmando que su contratación fue toda una decepción.

“James Rodríguez ha sido una decepción. Mucha fiesta a la llegada, un jugador de los medios de comunicación, era noticia en todo el mundo, pero no ha jugado nada en absoluto”.

La temporada pasada, James jugó tan solo 14 partidos con el Tricolor Paulista en los cuales logró entregar tres asistencias y marcar un gol, cifras que para Back fueron insuficientes, teniendo en cuenta todo el “bombo” que recibió Rodríguez cuando arribó al fútbol brasileño.

El jugador colombiano jugó 14 partidos oficiales con São Paulo en 2023 - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Según el periodista, el talento y juego de James no le aportará en gran medida a su equipo en la Libertadores y es que el volante no tuvo el protagonismo que deseó tener en su primera campaña con São Paulo debido a diferentes molestias físicas que no le permitieron estar al 100%.

Sin embargo, el proceso de pretemporada que recién inició con los brasileños sería el tiempo perfecto para poner a punto su condición y evitar alguna molestia que lo aleje de participar activamente del nuevo ciclo competitivo.

Justamente la aparente baja de rendimiento de James combinada con la “falta” de refuerzos pesados en este mercado de fichajes, ha hecho que la prensa cuestione el rumbo que están tomando las directivas de São Paulo de cara a 2024:

“São Paulo trae a Luiz Gustavo, un jugador experimentado que estuvo en el fatídico 7 a 1 de Brasil contra Alemania. São Paulo fue campeón de la Copa de Brasil, hizo un Campeonato de Brasil más o menos… no veo a São Paulo reforzándose y con equipo para ser campeón de la Libertadores”

Este es el salario de James en São Paulo

James Rodríguez conversando con Luis Zubeldía, posible nuevo entrenador de São Paulo - crédito AP

El reconocido futbolista James Rodríguez comenzó el 2024 con un importante incremento en su ingreso mensual como parte del equipo São Paulo FC. Según reporta el periodista deportivo Jorge Nicola, el salario del mediocampista colombiano ha experimentado un alza, rebasando los 1,5 millones de reales brasileños mensuales (aproximadamente 300.000 dólares al mes). Este ajuste entró en efecto desde el 1 de enero.

El ascenso salarial de Rodríguez reafirma su importancia dentro de la plantilla del São Paulo FC de cara a la temporada 2024. A sus 32 años, el mediocampista continúa siendo una figura relevante en el fútbol sudamericano y, ahora, uno de los jugadores mejor remunerados en Brasil.

Uno de los retos más grandes que tendrá que enfrentar James será la adaptación a un nuevo cuerpo técnico. El São Paulo anunció oficialmente a través de sus canales digitales la renuncia de su técnico, Dorival Júnior, quien decidió asumir el cargo de seleccionador de la selección brasileña de fútbol.

El cambio en la dirección técnica del equipo paulista ocurre antes del inicio del Campeonato Paulista, en el cual el club se enfrentará a Santo André el próximo 20 de enero en el estadio Morumbi.