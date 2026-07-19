Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

La barranquillera compartió un corto video en el que expresó la emoción que le genera su presentación en el show final - crédito @shakira/IG

Shakira contó desde el Estadio Nueva Yok - New Jersey que se prepara para el show de medio tiempo de la final del Mundial de la FIFA 2026 y admitió que vive el momento con ansiedad: “Esto ya fue, esto ya fue. Yo no quiero que se acabe el mundial”, dijo durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

La cantante barranquillera ubicó a sus seguidores en el lugar donde, según relató, se jugará el partido decisivo. “Transmitiendo en vivo y en directo desde MetLife, donde ocurrirá la final del Mundial 2026”, afirmó al inicio del video.

En ese recorrido breve, describió el clima del estadio y su reacción ante el evento: “Es muy emocionante, gente. Es muy emocionante. Esto es una locura”. Luego agregó: “El ambiente que hay aquí”.

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Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram

Shakira también señaló que en ese momento debía comenzar a prepararse para salir a escena. “Me voy a empezar a arreglar ya, aunque no tengo arreglo, pero bueno, se hace lo que se puede”, comentó, antes de hablarle a una persona de su equipo: “A ver. ¿A dónde me llevas, Armandito?”, que la llevaría hasta su camerino ubicado en un espacio del estadio donde se disputará la final.

Antes de cortar la transmisión, agradeció el respaldo a sus proyectos recientes y a quienes la han acompañado con mensajes. “Gracias por todo el apoyo que me han estado dando desde que lanzamos esta canción, el apoyo a Lio, el apoyo a, a bueno, a todo lo que hemos hecho”, expresó.

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En el cierre, la artista sumó un dato sobre una gestión paralela a su presentación: “Estamos muy felices de que pudimos traer a nuestros niñitos de Uganda, que fue, no fue fácil, pero lo logramos y estamos listos para el primer halftime show de la historia”.

Shakira se prepara para el show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito @shakira / Instagram

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