Shakira ya llegó al estadio para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: “Es muy emocionante, gente”

La barranquillera compartió un corto video en el que expresó la emoción que le genera su presentación en el show final - crédito @shakira/IG
Shakira contó desde el Estadio Nueva Yok - New Jersey que se prepara para el show de medio tiempo de la final del Mundial de la FIFA 2026 y admitió que vive el momento con ansiedad: “Esto ya fue, esto ya fue. Yo no quiero que se acabe el mundial”, dijo durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.
La cantante barranquillera ubicó a sus seguidores en el lugar donde, según relató, se jugará el partido decisivo. “Transmitiendo en vivo y en directo desde MetLife, donde ocurrirá la final del Mundial 2026”, afirmó al inicio del video.
En ese recorrido breve, describió el clima del estadio y su reacción ante el evento: “Es muy emocionante, gente. Es muy emocionante. Esto es una locura”. Luego agregó: “El ambiente que hay aquí”.
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Shakira también señaló que en ese momento debía comenzar a prepararse para salir a escena. “Me voy a empezar a arreglar ya, aunque no tengo arreglo, pero bueno, se hace lo que se puede”, comentó, antes de hablarle a una persona de su equipo: “A ver. ¿A dónde me llevas, Armandito?”, que la llevaría hasta su camerino ubicado en un espacio del estadio donde se disputará la final.
Antes de cortar la transmisión, agradeció el respaldo a sus proyectos recientes y a quienes la han acompañado con mensajes. “Gracias por todo el apoyo que me han estado dando desde que lanzamos esta canción, el apoyo a Lio, el apoyo a, a bueno, a todo lo que hemos hecho”, expresó.
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En el cierre, la artista sumó un dato sobre una gestión paralela a su presentación: “Estamos muy felices de que pudimos traer a nuestros niñitos de Uganda, que fue, no fue fácil, pero lo logramos y estamos listos para el primer halftime show de la historia”.
En desarrollo...
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