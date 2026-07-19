EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

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Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título El estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores, será el escenario en donde Lionel Messi busque su segunda Copa del Mundo o Lamine Yamal corone su primer Mundial con 19 años

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín El equipo dirigido por Fabián Bustos perdió 1-0 ante el Cacique que tuvo en sus filas a Arturo Vidal. Pese a ciertas mejoras en ataque, la defensa del cuadro albiazul siguió dejando dudas antes del arranque de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo La iniciativa, impulsada por jóvenes emprendedores, convirtió la terraza de la Torre Colpatria en un escenario único para el deporte urbano