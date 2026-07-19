Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

El segundo semestre de la primera división del fútbol colombiano iniciará el 24 de julio, pero el periodo de fichajes se extenderá un par de semanas después del inicio

Guardar
Google icon
Jhonier Guerrero fue presentado con Millonarios y Víctor Cantillo fue oficializado por Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios y Atlético Bucaramanga
Jhonier Guerrero fue presentado con Millonarios y Víctor Cantillo fue oficializado por Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios y Atlético Bucaramanga

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrán conocer todas las novedades del mercado de fichajes del domingo 19 de julio, último domingo del semestre sin fútbol profesional colombiano y apenas a seis días de que se juegue el primer partido de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026.

12:25 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco, Johan Beltrán.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces, Kevin Cataño.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

  • Salidas: Sin novedades confirmadas.
  • Llegadas: Luis David Quintero, Sebastián Viveros, Juan Sebastián Peñaloza, Felipe Cifuentes, Jhonier Alomía, Daniel Eduardo Polanco, Isaac Camargo, Jefferson Mena.

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo, Leonardo Castro.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz, Diego Novoa, Víctor Cantillo.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

Temas Relacionados

EN VIVOMercado de fichajesBolsa de jugadoresLiga BetPlayFPCFichajes ColombiaFútbol ColombiaMillonariosDeportivo CaliAtlético NacionalIndependiente MedellínColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en una nueva jornada de alta montaña

En el último día de la segunda semana del Tour, los ciclistas tendrán que afrontar cuatro puertos de montaña, entre ellos el Plateau de Solaison, puerto fuera de categoría en donde estará ubicada la meta

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en una nueva jornada de alta montaña

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título

El estadio Nueva York/Nueva Jersey, con capacidad para 82.500 espectadores, será el escenario en donde Lionel Messi busque su segunda Copa del Mundo o Lamine Yamal corone su primer Mundial con 19 años

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

El equipo dirigido por Fabián Bustos perdió 1-0 ante el Cacique que tuvo en sus filas a Arturo Vidal. Pese a ciertas mejoras en ataque, la defensa del cuadro albiazul siguió dejando dudas antes del arranque de la Liga BetPlay ante Atlético Bucaramanga

Millonarios cayó ante Colo-Colo en la celebración de sus 80 años en El Campín

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo

La iniciativa, impulsada por jóvenes emprendedores, convirtió la terraza de la Torre Colpatria en un escenario único para el deporte urbano

Colombianos rompieron el récord Guinness del partido de fútbol más alto del mundo, fue a 196 metros del suelo

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

La gloria viva del fútbol colombiano ‘le tiró’ flores al astro argentino en la previa del partido final que definirá al camperón de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

ÚLTIMAS NOTICIAS

España vs. Argentina: riesgos de ver la final de la Copa del Mundo 2026 en Pirlo TV o Roja Directa

España vs. Argentina: riesgos de ver la final de la Copa del Mundo 2026 en Pirlo TV o Roja Directa

Qatar fue la coronación de Messi: este Mundial es su obra maestra

Los cinco rituales matinales que pueden mejorar el bienestar, según expertos

Cómo crear una foto con Lionel Messi o Lamine Yamal con Gemini de Google: este es el prompt ideal

Por Apple prepara la mayor renovación de su gama iPad en años: y cuándo llegaría a las tiendas

INFOBAE AMÉRICA

La discusión por “La Odisea” de Christopher Nolan expone el choque entre mito y exactitud

La discusión por “La Odisea” de Christopher Nolan expone el choque entre mito y exactitud

El MetLife Stadium afrontará enormes desafíos logísticos para la final del Mundial

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

El 19 de julio en Nicaragua: una efeméride revolucionaria bajo la sombra de una nueva dictadura

DEPORTES

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 11° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina-España, EN VIVO, por la final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El sincero mensaje de Lionel Scaloni horas antes de la final del Mundial contra España: “No va a cambiar mi personalidad por ganar o perder”

Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Bélgica con una bandera de Messi y Maradona antes de la final del Mundial 2026

El costoso regalo que Valentín Barco le hizo a su esposa Yaz Jaureguy horas antes de la final del Mundial: “Me lo mandó a la habitación”