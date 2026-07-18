Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negó suministro de 60 millones de dólares para la transición de Gobierno en Colombia

La acuarela sitúa a Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella con micrófonos, junto a la fachada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negó que haya asignado USD 60 millones no reembolsables para el proceso de empalme y transición de Gobierno en Colombia, tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La aclaración fue enviada por el representante del BID en el país, Ramiro Lopez-Ghio, en una comunicación a Caracol Radio, en la que también precisó bajo qué condiciones el organismo puede apoyar al nuevo Ejecutivo. “A solicitud del nuevo gobierno colombiano, el BID puede proporcionar financiamiento mediante el trabajo técnico continuo y las operaciones en curso ya aprobadas”, indicó.

El banco explicó que, aunque no existe un desembolso de 60 millones de dólares destinado a la transición, sí hay una cartera vigente de cooperación técnica en ejecución. “La cartera activa de operaciones de cooperación técnica (CT) no reembolsables del BID para el país, representa el financiamiento de aproximadamente USD 63 millones en operaciones de CT en ejecución”, señaló.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) negó que haya asignado USD 60 millones no reembolsables para el proceso de empalme y transición de Gobierno en Colombia, tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella - créito agencias de prensa

Según el documento, esos recursos no equivalen a dinero nuevo para uso discrecional del Gobierno entrante. “Los recursos de la cartera en ejecución no representan un nuevo financiamiento por parte del Banco al país, ni constituyen transferencias para su libre disposición ni apoyo presupuestario”, subrayó Lopez-Ghio.

El BID añadió que el destino de esos fondos está condicionado a los objetivos de cada operación y a su esquema de administración. “Estos solo pueden utilizarse para los fines de cada operación, son administrados por el BID, en su mayoría, o por agencias ejecutoras designadas”, sostuvo.

En la misma respuesta, el organismo señaló que la cooperación técnica se rige por sus reglas internas. “Las operaciones de CT se preparan, aprueban e implementan de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el Banco”, afirmó.

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Así habría sido el anunció del BID

El BID habría anunciado a finales de junio que entregará USD 60 millones no reembolsables para apoyar la transición presidencial hacia el gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia, un respaldo que, según el equipo del mandatario electo, serviría para fortalecer el arranque administrativo, sostener proyectos sociales iniciales y abrir una estrategia de cooperación internacional para la nueva administración.

Ilan Goldfajn, presidente del BID, dijo que trabajará junto al nuevo gobierno para mejorar las vidas de los colombianos. - crédito IGoldfajn/X

El apoyo fue confirmado por el Banco Interamericano de Desarrollo como parte de un esquema que también incluye asistencia técnica para el comienzo del gobierno entrante. La suma, de acuerdo con el anuncio, estará orientada a acompañar el proceso de empalme y la etapa inicial del mandato.

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La decisión se conoció tras una conversación telefónica entre el presidente del organismo, Ilan Goldfajn, y De la Espriella. En ese contacto, el banco comprometió los recursos de cooperación y definió que no deberán ser reembolsados.

El comunicado difundido por Defensores de la Patria, equipo del presidente electo, señaló: “El BID manifestó su compromiso de apoyar a Colombia con 60 millones de dólares en cooperación, recursos que no son reembolsables y estarán orientados a fortalecer el proceso de transición de gobierno y brindar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración”.

Ese mismo mensaje agregó que el respaldo refleja “la confianza que genera el gobierno de Abelardo de la Espriella ante la banca multilateral”. También indicó que el anuncio abre una estrategia para canalizar cooperación internacional hacia programas de beneficio social.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, busca construir alianzas que impulsen la competitividad - crédito @jrestrp/X

Después de la llamada, Goldfajn publicó en X su propia versión del diálogo. Allí afirmó que sostuvo una “gran conversación con el presidente electo Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su elección”.

El titular del Banco Interamericano de Desarrollo añadió: “Conversamos sobre su visión para Colombia y el rol que el Grupo BID puede desempeñar para apoyar al nuevo gobierno mediante financiamiento, asistencia técnica y más”. Luego sumó otra definición sobre el alcance del trabajo conjunto: “Trabajaremos junto al nuevo gobierno para mejorar las vidas de los colombianos”.

Para el equipo del presidente electo, la cooperación del organismo será uno de los apoyos centrales para asegurar una transición institucional estable en Bogotá. La expectativa del entorno de De la Espriella es que ese respaldo técnico y financiero permita sentar las bases de los proyectos sociales prioritarios del nuevo mandato.

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La condición explicitada en el anuncio es el destino de los fondos: los USD 60 millones serían usados en el proceso de transición y en el acompañamiento técnico del inicio de la administración, no como un desembolso de libre asignación sin objeto definido.