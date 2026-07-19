Deportes

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

Las directivas han confirmado cinco caras nuevas para el segundo semestre del 2026 y rebajó el precio de los abonos en relación a los del torneo pasado

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Millonarios tiene la obligación de salir campeón, luego de tres años de sequía - crédito Colprensa/Catalina Olaya
Millonarios tiene la obligación de salir campeón, luego de tres años de sequía - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Millonarios presentó su plantilla con una derrota 0-1 ante Colo Colo en un amistoso jugado en El Campín, un resultado que dejó dudas en defensa y en ataque a pocos días del debut en la Liga.

El equipo bogotano volvió a mostrar problemas para cerrar espacios, sobre todo a la espalda de laterales y centrales, y dependió en ofensiva de Daniel Ruiz: cuando salió, perdió claridad. Rodrigo Contreras tuvo opciones pero no logró concretar.

En el primer tiempo, Colo Colo manejó la posesión en los minutos iniciales con Arturo Vidal como pieza central en una línea de tres. Millonarios respondió con un esquema similar y el debut de Jhoimer Guerrero como lateral derecho, con buenas sensaciones, aunque con poco peso en el último cuarto de cancha.

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La primera llegada clara de los locales llegó al minuto 19 con un remate de Ruiz que atajó el arquero Maurreira. Del otro lado, Javier Burrai sostuvo el cero con dos intervenciones determinantes, incluida una salida mano a mano sobre el extremo Hernández antes del descanso.

Varios mensajes en contra de los directivos de Millonarios se exhibieron en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
Varios mensajes en contra de los directivos de Millonarios se exhibieron en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Tras el entretiempo, Millonarios presionó más alto y generó llegadas: al minuto 67, Ruiz asistió con un centro para que Contreras cabeceara abajo, pero el arquero chileno volvió a responder. Cuando el local estaba mejor, Claudio Aquino aprovechó un espacio por la espalda de Valencia y definió para el 0-1.

Este mal resultado, acumulado con la derrota ante Universitario de Deportes en Lima, al inicio de la pretemporada, ha generado un mal ambiente entre los hinchas y los directivos. Esto se vio reflejado en la pobre asistencia a la Noche Embajadora, en donde en repetidas ocasiones se entonaron cánticos en contra de los dueños del equipo.

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Millonarios para la Liga BetPlay II-2026 confirmó la contratación de: Javier Burrai (portero), James Aguirre (portero), Jhomier Guerrero (defensa), Francisco Chaverra (extremo) y Andrey Estupiñán (delantero). Además, Daniel Ruiz terminó su préstamo en Rusia y con contrato aún vigente en el Embajador debió quedarse.

Los jugadores del albiazul que no estarán en el plantel para el segundo semestre hasta el momento son: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo, Edgar Elizalde.

Tras perder contra Colo Colo los hinchas de Millonarios se manifestaron a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

En las tribunas se vieron varios trapos con frases en contra de Amber Capital y Gustavo Serpa, representante en Colombia de los máximos accionistas: “$u$ cuentas llenas ¿y los títulos?“, ”Club gigante, dirigentes mediocres", “Amber Capital ¡sanguijuelas!“, ”Amber capital, inviertan o vendan".

Al final del encuentro, un grupo de hinchas se aglomeró en la puerta por donde sale el equipo del estadio y comenzaron los cánticos en contra de los jugadores y directivos reclamando resultados. Millonarios se quedó por fuera de las finales del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor I-2026 y la Liga BetPlay Dimayor II-2025.

En ese tiempo, Junior FC, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe han ganado títulos; esto, sumado al fracaso en los torneos continentales, aumenta la presión sobre los directivos y el deseo de los fanáticos de dar una nueva vuelta olímpica.

Precio de los abonos para ver a Millonarios en el segundo semestre del 2026

El abono de Millonarios incluye ocho de los nueve partidos que jugará en condición de local - crédito Millonarios
El abono de Millonarios incluye ocho de los nueve partidos que jugará en condición de local - crédito Millonarios

La localidad más económica del plan es Tribuna Popular para abonado antiguo, con $318.168.En esa misma tribuna, el abonado nuevo pagará $440.540, los usuarios AV Villas, Dale! y Cafam $416.066, Hincha Embajador Dorado (HED) $391.591 y el abono más HED nuevo $528.267.

En Oriental General Baja Norte y Oriental General Baja Sur, el precio para abonado antiguo es de $369.075 y para abonado nuevo de $511.027. En ambas, los valores para AV Villas, Dale! y Cafam son de $482.636, para HED de $454.246 y para abono más HED nuevo de $590.921.

En Oriental Central Alta, el abonado antiguo pagará $687.243 y el nuevo $951.567. En Oriental Central Baja, los valores son $509.069 para antiguo, $704.864 para nuevo, $665.705 para AV Villas, Dale! y Cafam, $626.546 para HED y $763.221 para abono más HED nuevo.

Las localidades Oriental Alta Norte, Oriental Alta Sur, Oriental Preferencial Alta Norte y Oriental Preferencial Alta Sur comparten la misma tabla: $528.159 para abonado antiguo, $731.297 para nuevo, $690.669 para AV Villas, Dale! y Cafam, $650.041 para HED y $786.717 para abono más HED nuevo.

En Occidental General Norte y Occidental General Sur, el costo es de $687.243 para abonado antiguo y $951.567 para abonado nuevo. En esas dos tribunas, AV Villas, Dale! y Cafam pagan $898.702, HED $845.837 y el abono más HED nuevo $982.512.

La tarifa más alta corresponde a Occidental Central Baja y Occidental Central Alta, donde el abonado nuevo pagará $1.321.620. En esas localidades, el abonado antiguo cancela $954.504, AV Villas, Dale! y Cafam $1.248.197, HED $1.174.774 y el abono más HED nuevo $1.311.449.

Occidental Preferencial Alta Norte y Occidental Preferencial Alta Sur tienen precios de $871.780 para abonado antiguo y $1.207.080 para abonado nuevo. El valor para AV Villas, Dale! y Cafam es de $1.140.020, para HED de $1.072.960 y para abono más HED nuevo de $1.209.635.

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