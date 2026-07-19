Icfes anunció un nuevo esquema de tarifas para los exámenes de Estado: conozca los detalles

El nuevo esquema tarifario del Icfes busca cubrir los costos operativos de las pruebas y mantener tarifas diferenciales para la población de menores ingresos- crédito Colprensa

Un nuevo modelo tarifario para los exámenes de Estado marca un cambio significativo en la gestión y aplicación de las pruebas en Colombia. El Icfes anunció que este esquema, dividido en seis categorías según la capacidad económica de los usuarios, busca equilibrar la sostenibilidad financiera de la entidad y la protección de los sectores más vulnerables.

Estos cambios aseguran que las pruebas de Estado conserven su función como instrumentos de medición accesibles y precisos para la población colombiana.

La actualización tarifaria coincide con una transformación tecnológica que abarca la modernización interna, la actualización de los instrumentos de medición y el fortalecimiento de plataformas digitales.

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Entre las herramientas integradas recientemente destacan MiIcfes, aplicaciones con inteligencia artificial y el sistema de gestión documental HyperGenIA, diseñados para optimizar procesos y ampliar el acceso a la información.

La modernización del Icfes incluye cambios en la estructura de las evaluaciones, herramientas digitales y una expansión de la investigación educativa- crédito Alcaldía de Bogotá

El cambio llega acompañado por una expansión de la agenda de investigación de la entidad, que pasó de seis a 46 proyectos activos, además de 51 publicaciones especializadas y el relanzamiento del repositorio abierto DataIcfes 2.0.

El instituto también informó que prepara la edición 16 del Seminario Internacional sobre Investigación en Calidad de la Educación, prevista para 2026 y centrada en inteligencia artificial y educación.

El más visible para los estudiantes y sus familias será el ajuste en las tarifas de inscripción, que ahora se calcularán con base en la capacidad de pago. Seis rangos de cobro permitirán mantener un trato diferencial a quienes tienen menores ingresos, mientras la entidad asegura la cobertura de los costos operativos de los exámenes estatales.

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Según la directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez, el proceso de evaluación no se limita a los resultados, sino que constituye un pilar fundamental en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes.

Transformación de los procesos de evaluación

El Icfes consolidó un Ecosistema de Evaluación Integral que abarca desde la educación inicial hasta la superior. Dentro de este sistema se incorporan nuevas versiones de las pruebas Saber para 3°, 5°, 7° y 9°, así como las pruebas CRESE, que evalúan no solo conocimientos académicos, sino competencias ciudadanas, aspectos socioemocionales, enfoques antirracistas y educación frente al cambio climático.

El informe institucional revela que, entre 2022 y 2025, las pruebas Saber 11 evidenciaron una mejora general en el puntaje global, especialmente en Ciencias Naturales, Inglés y Matemáticas, con el calendario B mostrando el avance más notorio en estos componentes.

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El Ecosistema de Evaluación Integral del Icfes abarca desde la primera infancia hasta la educación superior e incorpora nuevas versiones de las pruebas Saber - crédito Icfes

En el caso de la educación superior, las pruebas Saber TyT y Saber Pro mantuvieron una tendencia de crecimiento gradual en sus promedios, destacándose los logros en Lectura Crítica e Inglés.

El Icfes también ha avanzado en la inclusión de diferentes grupos poblacionales. Se han adaptado instrumentos para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estudiantes rurales, personas con discapacidad y privados de libertad, ampliando así el alcance y la equidad de sus evaluaciones.

Colombia siguió por encima del promedio regional en PISA, aunque por debajo de la OCDE

En las mediciones internacionales, el instituto informó que Colombia continúa por encima del promedio de América Latina en las pruebas PISA. La diferencia persiste frente al promedio de los países que integran la OCDE.

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El reporte agrega que entre 2015 y 2022 se observó una disminución moderada en los puntajes de PISA y del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS. La entidad indicó que ese comportamiento corresponde a una tendencia compartida por distintos países.

Entre 2022 y 2025, las pruebas Saber 11 mostraron una mejora general en Colombia, con avances en Ciencias Naturales, Inglés y Matemáticas- crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes

El documento también incorporó datos del estudio internacional TALIS 2024, centrado en el perfil del cuerpo docente. Según el balance, la planta de profesores en Colombia conserva rasgos similares a los de 2018, con una edad promedio de 44 años y una participación femenina del 55 %, todavía por debajo del promedio de los países de la OCDE.

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En materia de inclusión, el Icfes informó avances en la adecuación de instrumentos de evaluación para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estudiantes de zonas rurales, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad. La entidad presentó estas adaptaciones como parte de la ampliación de cobertura de sus distintos mecanismos de medición.