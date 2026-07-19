Colombia

Icfes anunció un nuevo esquema de tarifas para los exámenes de Estado: conozca los detalles

La entidad informó que el cobro se organizará en seis rangos según la capacidad económica, con el fin de sostener la operación de las pruebas y mantener valores diferenciados para hogares de bajos ingresos

Guardar
Google icon
El Icfes deberá incluir competencias emocionales en las pruebas Saber y adaptar sus evaluaciones - crédito Colprensa
El nuevo esquema tarifario del Icfes busca cubrir los costos operativos de las pruebas y mantener tarifas diferenciales para la población de menores ingresos- crédito Colprensa

Un nuevo modelo tarifario para los exámenes de Estado marca un cambio significativo en la gestión y aplicación de las pruebas en Colombia. El Icfes anunció que este esquema, dividido en seis categorías según la capacidad económica de los usuarios, busca equilibrar la sostenibilidad financiera de la entidad y la protección de los sectores más vulnerables.

Estos cambios aseguran que las pruebas de Estado conserven su función como instrumentos de medición accesibles y precisos para la población colombiana.

La actualización tarifaria coincide con una transformación tecnológica que abarca la modernización interna, la actualización de los instrumentos de medición y el fortalecimiento de plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Entre las herramientas integradas recientemente destacan MiIcfes, aplicaciones con inteligencia artificial y el sistema de gestión documental HyperGenIA, diseñados para optimizar procesos y ampliar el acceso a la información.

Este proceso resulta fundamental tanto para el ingreso a la educación superior como para la certificación académica - crédito Alcaldía de Bogotá
La modernización del Icfes incluye cambios en la estructura de las evaluaciones, herramientas digitales y una expansión de la investigación educativa- crédito Alcaldía de Bogotá

El cambio llega acompañado por una expansión de la agenda de investigación de la entidad, que pasó de seis a 46 proyectos activos, además de 51 publicaciones especializadas y el relanzamiento del repositorio abierto DataIcfes 2.0.

El instituto también informó que prepara la edición 16 del Seminario Internacional sobre Investigación en Calidad de la Educación, prevista para 2026 y centrada en inteligencia artificial y educación.

El más visible para los estudiantes y sus familias será el ajuste en las tarifas de inscripción, que ahora se calcularán con base en la capacidad de pago. Seis rangos de cobro permitirán mantener un trato diferencial a quienes tienen menores ingresos, mientras la entidad asegura la cobertura de los costos operativos de los exámenes estatales.

PUBLICIDAD

Según la directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez, el proceso de evaluación no se limita a los resultados, sino que constituye un pilar fundamental en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes.

Transformación de los procesos de evaluación

El Icfes consolidó un Ecosistema de Evaluación Integral que abarca desde la educación inicial hasta la superior. Dentro de este sistema se incorporan nuevas versiones de las pruebas Saber para 3°, 5°, 7° y 9°, así como las pruebas CRESE, que evalúan no solo conocimientos académicos, sino competencias ciudadanas, aspectos socioemocionales, enfoques antirracistas y educación frente al cambio climático.

El informe institucional revela que, entre 2022 y 2025, las pruebas Saber 11 evidenciaron una mejora general en el puntaje global, especialmente en Ciencias Naturales, Inglés y Matemáticas, con el calendario B mostrando el avance más notorio en estos componentes.

El Ecosistema de Evaluación Integral del Icfes abarca desde la primera infancia hasta la educación superior e incorpora nuevas versiones de las pruebas Saber - crédito Icfes
El Ecosistema de Evaluación Integral del Icfes abarca desde la primera infancia hasta la educación superior e incorpora nuevas versiones de las pruebas Saber - crédito Icfes

En el caso de la educación superior, las pruebas Saber TyT y Saber Pro mantuvieron una tendencia de crecimiento gradual en sus promedios, destacándose los logros en Lectura Crítica e Inglés.

El Icfes también ha avanzado en la inclusión de diferentes grupos poblacionales. Se han adaptado instrumentos para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estudiantes rurales, personas con discapacidad y privados de libertad, ampliando así el alcance y la equidad de sus evaluaciones.

Colombia siguió por encima del promedio regional en PISA, aunque por debajo de la OCDE

En las mediciones internacionales, el instituto informó que Colombia continúa por encima del promedio de América Latina en las pruebas PISA. La diferencia persiste frente al promedio de los países que integran la OCDE.

El reporte agrega que entre 2015 y 2022 se observó una disminución moderada en los puntajes de PISA y del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS. La entidad indicó que ese comportamiento corresponde a una tendencia compartida por distintos países.

El Icfes recordó que la preinscripción para presentar los exámenes del primer semestre estará abierta solo hasta el 6 de febrero- crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes
Entre 2022 y 2025, las pruebas Saber 11 mostraron una mejora general en Colombia, con avances en Ciencias Naturales, Inglés y Matemáticas- crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes

El documento también incorporó datos del estudio internacional TALIS 2024, centrado en el perfil del cuerpo docente. Según el balance, la planta de profesores en Colombia conserva rasgos similares a los de 2018, con una edad promedio de 44 años y una participación femenina del 55 %, todavía por debajo del promedio de los países de la OCDE.

En materia de inclusión, el Icfes informó avances en la adecuación de instrumentos de evaluación para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, estudiantes de zonas rurales, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad. La entidad presentó estas adaptaciones como parte de la ampliación de cobertura de sus distintos mecanismos de medición.

Temas Relacionados

Esquema de tarifasIcfesExámenes EstadoRangos económicosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La comedia 'Burundanga' triunfa en Bogotá con elenco renovado

Embarazos, amistades al límite y secretos salen a la luz en una temporada que marca un giro inesperado para el escenario nacional

La comedia 'Burundanga' triunfa en Bogotá con elenco renovado

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

Las directivas han confirmado cinco caras nuevas para el segundo semestre del 2026 y rebajó el precio de los abonos en relación a los del torneo pasado

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

‘Como Pedro por su casa’, así reapareció alias Bendito Menor por las carreteras de La Guajira: hasta pasó por un reten militar

El video difundido por el jefe de las Acsn muestra su paso por una carretera del norte del país y alimenta la percepción de dominio territorial e impunidad frente a la fuerza pública

‘Como Pedro por su casa’, así reapareció alias Bendito Menor por las carreteras de La Guajira: hasta pasó por un reten militar

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Remco Evenepoel se impone al poderío del UAE Team y le gana a Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el sprint

En el último día de la segunda semana del Tour, los ciclistas tendrán que afrontar cuatro puertos de montaña, entre ellos el Plateau de Solaison, puerto fuera de categoría en donde estará ubicada la meta

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Remco Evenepoel se impone al poderío del UAE Team y le gana a Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el sprint

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

El segundo semestre de la primera división del fútbol colombiano iniciará el 24 de julio, pero el periodo de fichajes se extenderá un par de semanas después del inicio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Actriz de ‘Pa’ quererte’ reveló por qué no estará en la segunda temporada: “Es por un problema de tiempo, amigos”

Laura G reveló cuál es el filtro más importante al momento de elegir pareja: “Debe estar a mi nivel o más arriba”

Yina Calderón arremetió contra Andrea Valdiri por el final de su relación con Juan Daniel Sepúlveda: “No muestre a su pareja”

Esperanza Gómez reveló con qué mujer de la farándula colombiana tendría intimidad: “Es la única”

Por qué ‘La Odisea’ no puede verse en Colombia como Christopher Nolan la imaginó

Deportes

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

Tenso ambiente entre hinchas y directivos de Millonarios tras la derrota contra Colo-Colo en la Noche Embajadora

EN VIVO - Etapa 15 del Tour de Francia: Remco Evenepoel se impone al poderío del UAE Team y le gana a Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el sprint

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay II-2026, hoy, 19 de julio

Jude Bellingham desplazó a James Rodríguez en récord que ostentaba el capitán de la selección Colombia desde 2014

Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina: hora y dónde ver hoy, 19 de julio, en Colombia el partido por el título