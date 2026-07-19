La comedia 'Burundanga' triunfa en Bogotá con elenco renovado

Burundanga continúa su programación en el Teatro Nacional La Castellana de Bogotá con una nueva temporada que reúne a un elenco de seis actores bajo la dirección de Johan Velandia.

Burundanga continúa su programación en el Teatro Nacional La Castellana de Bogotá con una nueva temporada que reúne a un elenco de seis actores bajo la dirección de Johan Velandia. La comedia del dramaturgo catalán Jordi Galcerán, que acumula más de 1 millón de espectadores y 4.000 funciones en todo el mundo, se presenta con una versión adaptada al contexto colombiano con funciones de jueves a domingo.

La trama arranca con un dilema íntimo: Ana descubre que está embarazada de su novio Manuel y una pregunta la paraliza. ¿Es él el hombre con quien quiere construir su vida? Incapaz de enfrentar la respuesta de frente, y alentada por su amiga Silvia, una farmaceuta de convicciones pragmáticas, decide administrarle a su pareja una dosis de burundanga, la escopolamina conocida popularmente como “la droga de la verdad”. Lo que empieza como un experimento amoroso termina en una espiral de confesiones, secretos de proporciones insospechadas y una cadena de equívocos que arrastra a todos los personajes hacia el absurdo.

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Laura Rodríguez da vida a Ana

Laura Rodríguez da vida a Ana, el único personaje que atraviesa la obra con una carga dramática sostenida. Su angustia funciona como contrapeso al tono de farsa que domina la puesta en escena, y le recuerda al público el conflicto real que subyace bajo cada carcajada. Frente a ella, Camilo Pardo —comediante conocido por integrar la dupla de Fucks News— debuta en el Teatro Nacional como Manuel, el novio torpe y aparentemente inofensivo cuyas confesiones desencadenan el desastre.

El papel de Silvia recae en Paula Estrada, uno de los personajes que más disfruta el público. La actriz sostiene la energía del escenario con precisión: un gesto basta para arrancar una carcajada y aliviar la tensión cuando la trama llega a su punto más álgido. Estrada además asume un segundo papel, el de la tía de Silvia, una voz aguda al teléfono que evoca las caricaturas de los años 90 y que, pese a su brevedad, provoca algunas de las reacciones más espontáneas de la noche.

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El papel de Silvia recae en Paula Estrada, uno de los personajes que más disfruta el público.

El elenco lo completan Fernando Arévalo, Iván López y Giancarlo Mendoza. Arévalo, quien participó recientemente en la producción de Netflix Simplemente Alicia, interpreta a Jaime. López, conocido por su papel de Nicolás en La ley del corazón, da vida a Gonza. Los tres actores aportan trayectoria y oficio a una puesta en escena que mezcla intérpretes de amplia experiencia con una figura que llega por primera vez a las tablas.

La dirección de Velandia es el eje que articula esa diversidad. El director, formado como actor y maestro en Artes Escénicas en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) y con estudios de posgrado en el Máster Oficial en Artes Escénicas e Interdisciplinarias de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha construido una carrera en la que el teatro dialoga con la danza y la música en vivo. En Burundanga, esa sensibilidad para el trabajo interdisciplinario se traduce en un ritmo que no da tregua: la comedia avanza con una cadencia que no permite que el público tome distancia del enredo.

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El texto de Galcerán, que pisó las tablas por primera vez en 2011 en el Teatro Maravillas de Madrid bajo la dirección del español Gabriel Olivares, plantea desde su escritura una pregunta que la obra nunca resuelve del todo: ¿qué haría una persona si supiera que no puede mentir?

El texto de Galcerán, que pisó las tablas por primera vez en 2011 en el Teatro Maravillas de Madrid bajo la dirección del español Gabriel Olivares, plantea desde su escritura una pregunta que la obra nunca resuelve del todo: ¿qué haría una persona si supiera que no puede mentir? “La mentira es un mecanismo de defensa. Nosotros mentimos para protegernos, entonces el que se toma la burundanga se siente tan seguro de sí mismo que no ve la necesidad de mentir”, escribió el dramaturgo. Esa premisa, sencilla en apariencia, es la que alimenta los 105 minutos de una comedia que juega con los límites entre lo que los personajes muestran y lo que esconden.

La adaptación de Velandia ancla esa tensión universal en coordenadas locales. El resultado es una puesta en escena que combina a intérpretes con trayectorias consolidadas en televisión y cine con una figura proveniente del mundo del entretenimiento digital, una apuesta que refleja la forma en que el Teatro Nacional ha buscado ampliar sus públicos sin sacrificar la exigencia escénica.

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Burundanga se presenta en el Teatro Nacional La Castellana con funciones los jueves y viernes a las 8:30 p.m., y los sábados a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m.