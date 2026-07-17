Colombia

La Fiscalía destapó una red en la Policía que vendía motos recuperadas en El Tambo: un mayor y dos patrulleras, tras las rejas

Un fiscal seccional les atribuyó tres delitos por la presunta apropiación y venta ilegal de automotores decomisados, en una actuación que fue presentada ante un juez de control de garantías en audiencia pública

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La Fiscalía General de la Nación destapó en El Tambo, Cauca, una operación delictiva que involucra a un mayor, dos patrulleras y un civil por motocicletas robadas - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación destapó en El Tambo, Cauca, una operación delictiva que involucra a un mayor, dos patrulleras y un civil por motocicletas robadas - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación destapó una operación delictiva que involucra a un mayor y dos patrulleras de la Policía Nacional en el municipio de El Tambo, Cauca.

Los funcionarios, identificados como Ángelo Leonardo Hernández Rubiano, Diana Marcela Leiton Sánchez y Tatiana Alejandra Joaqui Zúñiga, junto con el civil Yecid Castro Rojas, están acusados de apropiarse y comercializar motocicletas previamente reportadas como robadas y recuperadas por la fuerza pública.

De acuerdo con información oficial, el grupo utilizó su posición dentro de la institución para montar un “concesionario” clandestino con vehículos incautados en operativos de seguridad. Según la Fiscalía, los acusados omitieron reportar la recuperación de al menos diez motocicletas y permitieron que particulares accedieran al parqueadero de la estación para retirar los vehículos, los cuales luego eran vendidos de forma ilegal.

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Roles definidos y modus operandi

La investigación señala que el mayor Hernández Rubiano facilitó las omisiones en los registros oficiales y autorizó, en dos ocasiones, el retiro de las motocicletas por parte de terceros.

El uniformado habría exigido la suma de $3′300.000 Edición Infobae
Los acusados se habrían apropiado y comercializado motocicletas reportadas como robadas y recuperadas por la Policía Nacional - crédito Composición fotográfica Infobae

La patrullera Leiton Sánchez realizó los procedimientos de incautación, pero omitió notificar a las autoridades superiores y coordinó la extracción de varios automotores el 15 de febrero de 2026, junto con el particular Castro Rojas.

Por su parte, la patrullera Joaqui Zúñiga, que cumplía funciones de secretaria en la estación, permitió el ingreso de personas ajenas a la institución el 18 de enero, que sacaron parte de las motocicletas bajo su supervisión. De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía General de la Nación, “ese día relevó a los guardias de turno aduciendo que la orden provenía del mayor Hernández Rubiano”.

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La ruta de las motocicletas robadas

La mayoría de las motocicletas involucradas fueron recuperadas tras operativos en la Vía Panamericana, en el sector conocido como Río Blanco, jurisdicción de Popayán (Cauca). Los procedimientos policiales permitieron incautar vehículos reportados como hurtados en distintas regiones del país. Sin embargo, en lugar de ser devueltas a sus propietarios, las motos terminaron en manos de los responsables del esquema delictivo.

Según los propios voceros de los motociclistas en Piedecuesta, la reunión programada con la Alcaldía para este 3 de junio “fue un fracaso”. El encuentro buscaba conocer avances y propuestas en torno a la medida que restringe el parrillero hombre en moto y que será presentada ante la justicia - crédito Colombia Oscura
La investigación indica que el grupo montó un “concesionario” clandestino con vehículos incautados en operativos de seguridad - crédito Colombia Oscura

Un hecho clave quedó evidenciado cuando, tras un operativo, se incautaron diez motocicletas reportadas como robadas. El procedimiento nunca fue oficializado y se facilitó la entrada de civiles al parqueadero de la estación para retirar los vehículos, según documentó la Fiscalía en la audiencia ante el juez de control de garantías.

Imputaciones y medidas judiciales

Los cuatro implicados fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, durante operativos en Popayán y Tunja (Boyacá). Un fiscal de la Seccional Cauca les imputó los delitos de prevaricato por omisión, peculado por apropiación y hurto calificado y agravado. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión judicial, el mayor Hernández Rubiano y las patrulleras Leiton Sánchez y Joaqui Zúñiga deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que el civil Castro Rojas permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia.

Un golpe a la confianza institucional

La iniciativa plantea dividir el costo de grúa entre todas las motos transportadas y eliminar el pago por retiro de cepos - crédito X
La mayoría de las motocicletas robadas fueron recuperadas en operativos sobre la Vía Panamericana, en el sector de Río Blanco, en jurisdicción de Popayán - crédito X

Según la Fiscalía General de la Nación, “los procesados omitieron reportar el resultado de los procedimientos y facilitaron que terceras personas se llevaran diez de los automotores del parqueadero de la instalación policial”. El caso ha generado preocupación en la comunidad y pone en entredicho los controles internos para la custodia de bienes recuperados en operativos policiales.

Las autoridades judiciales avanzan en el proceso, mientras los señalados enfrentan el proceso en medio de una medida de aseguramiento que busca evitar la obstrucción de la investigación y el riesgo de fuga. El caso llamó la atención de la opinión pública, ya que involucra a funcionarios encargados precisamente de combatir el delito de hurto de vehículos en la región.

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