“No lo intenten en casa”: el match point salvado que revolucionó al mundo del tenis el primer día del año

El Increíble Match Point Salvado Por Jerry Shang

“Arrancamos el año con un match point salvado así, ¿qué tal?”. Así prologó la jugada la cuenta en la red social X (ex Twitter) del ATP Tour en español. “No lo intenten en sus casas”, bromeó en el cierre del posteo. Es que el tenista Juncheng Shang (apodado Jerry) hizo magia en el duelo ante Laslo Djere (séptimo clasificado) por el Hong Kong Open. Su rival tuvo dos match point para cerrar el pleito, pero resistió y se terminó imponiendo por 6-7, 6-3 y 7-6 para avanzar de ronda luego de haber caminado por la cornisa. Y vaya si lo hizo con clase...

Es que con el tanteador 7-8 en el tie break, exhibió toda su capacidad para evitar la caída. El chino, de apenas 18 años, sacó y buscó atacar la red con agresividad. Pero a mitad de camino se encontró con un complicado revés cruzado, que lo obligó a devolver como pudo. Bien plantado, Djere dibujó un primer globo, que ya desestabilizó a su joven contrincante. Sin embargo, ante un segundo intento que superó su humanidad, Shang se arqueó hacia atrás y se despachó con una volea imposible, que dejó sin posibilidades a su rival, a pesar de que buscó defender en vano.

“¡Qué tiro! Seguramente entrará en el resumen”, se le escuchó decir a la comentarista, mientras Shang, incrédulo ante su obra, miró con desconcierto el resultado y abrió sus brazos. Actualmente en el número 183 del ranking ATP, el asiático dio el golpe ante el experimentado serbio, profesional desde 2013 y en el escalón N° 33 del listado de la Asociación de Tenistas.

Chang llegó a ser N° 1 del circuito junior (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Shang fue N° 1 del ranking junior, reside en Estados Unidos, y se lanzó al profesionalismo en 2022, año en el que ganó su primer Challenger. En 2023 frenó su evolución tras sufrir una mononucleosis. “Estás haciendo algo que amas y, de repente, ya no puedes hacerlo. Diría que, durante tres o cuatro meses, esa no es la mejor sensación del mundo. Sin embargo, me recuperé, me llevé al límite, todo mi equipo remó conmigo y contribuyó y ahora estamos aquí, de vuelta al circuito. La mayoría del tiempo estaba muy aburrido, veía competir a mis compañeros por la tele. Eso fue curioso, aprendí muchas cosas”, comentó en declaraciones a la ATP.

Es hijo de dos deportistas reconocidos: Shang Yi, ex futbolista que llegó a pasar por la Segunda División de España, y Wu Na, ex jugadora de tenis de mesa. Hoy es el turno de brillar de Jerry, quien decidió no esperar a que corriera el almanaque y el 1° de enero ya regaló una dosis de su talento.